Стармър пристига в Турция, продава на Анкара 40 изтребителя „Юрофайтър“ за няколко милиарда долара

Британският премиер Киър Стармър се очаква да пристигне днес в Анкара за първото си официално посещение в Турция, за да финализира сделка за 40 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) на стойност няколко милиарда долара, съобщи "Тюркийе Тудей", цитирана от БТА.

Позовавайки се на множество източници, изданието "Мидъл Ийст Ай" (Middle East Eye) съобщи вчера, че Турция и Обединеното кралство са готови да сключат дълго договаряната сделка по време на посещението на Стармър. Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ са изпратени в Анкара преди пътуването, съобщи турски източник, въпреки че остава неясно дали самолетите ще останат в Турция или ще бъдат разположени символично.

Източник, запознат с преговорите, каза, че съгласно проектоспоразумението 20 от 40-те самолета ще бъдат експлоатирани от Кралските военновъздушни сили (RAF), за да се осигури по-бърза доставка, докато останалите 20 по-късно ще бъдат персонализирани по турски спецификации.

Съобщава се, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е отложил заседание на кабинета, за да се съобрази с посещението на Стармър. Пътуването съвпада с планираното посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция на 30 октомври за разговори за двустранните отношения и международни въпроси.

Междувременно преговорите за продажба на 40-те изтребителя на Турция са в последната си фаза, след като Германия оттегли дългогодишните си възражения, заяви главният изпълнителен директор на компанията "Еърбъс Дифенс енд Спейс" (Airbus Defense and Space) Михаел Шолхорн пред Анадолската агенция.

Турция и Обединеното кралство подписаха меморандум за разбирателство на 23 юли, с който Анкара може да използва „Юрофайтър“. Споразумението последва одобрението на Съвета за сигурност на Германия за износ на 40 самолета.

Според турските медии НТВ и Аксам се очаква окончателната сделка за "Юрофайтър" да бъде сключена по време на предстоящото посещение на Стармър.

Посещението идва след обиколката на Ердоган в три държави от Персийския залив тази седмица, отбелязва "Тюркийе тудей". Говорейки пред журналисти на борда на обратния полет от Кувейт, Катар и Оман, Ердоган разкри, че Турция преговаря с двете държави от Персийския залив за потенциални покупки на „Юрофайтър“.