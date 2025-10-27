Новини
Стармър пристига в Турция, продава на Анкара 40 изтребителя „Юрофайтър“ за няколко милиарда долара

27 Октомври, 2025 07:28, обновена 27 Октомври, 2025 06:33 1 057 12

Това е първото посещение на британския премиер в тази страна

Стармър пристига в Турция, продава на Анкара 40 изтребителя „Юрофайтър“ за няколко милиарда долара - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Британският премиер Киър Стармър се очаква да пристигне днес в Анкара за първото си официално посещение в Турция, за да финализира сделка за 40 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) на стойност няколко милиарда долара, съобщи "Тюркийе Тудей", цитирана от БТА.

Позовавайки се на множество източници, изданието "Мидъл Ийст Ай" (Middle East Eye) съобщи вчера, че Турция и Обединеното кралство са готови да сключат дълго договаряната сделка по време на посещението на Стармър. Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ са изпратени в Анкара преди пътуването, съобщи турски източник, въпреки че остава неясно дали самолетите ще останат в Турция или ще бъдат разположени символично.

Източник, запознат с преговорите, каза, че съгласно проектоспоразумението 20 от 40-те самолета ще бъдат експлоатирани от Кралските военновъздушни сили (RAF), за да се осигури по-бърза доставка, докато останалите 20 по-късно ще бъдат персонализирани по турски спецификации.

Съобщава се, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е отложил заседание на кабинета, за да се съобрази с посещението на Стармър. Пътуването съвпада с планираното посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция на 30 октомври за разговори за двустранните отношения и международни въпроси.

Междувременно преговорите за продажба на 40-те изтребителя на Турция са в последната си фаза, след като Германия оттегли дългогодишните си възражения, заяви главният изпълнителен директор на компанията "Еърбъс Дифенс енд Спейс" (Airbus Defense and Space) Михаел Шолхорн пред Анадолската агенция.

Турция и Обединеното кралство подписаха меморандум за разбирателство на 23 юли, с който Анкара може да използва „Юрофайтър“. Споразумението последва одобрението на Съвета за сигурност на Германия за износ на 40 самолета.

Според турските медии НТВ и Аксам се очаква окончателната сделка за "Юрофайтър" да бъде сключена по време на предстоящото посещение на Стармър.

Посещението идва след обиколката на Ердоган в три държави от Персийския залив тази седмица, отбелязва "Тюркийе тудей". Говорейки пред журналисти на борда на обратния полет от Кувейт, Катар и Оман, Ердоган разкри, че Турция преговаря с двете държави от Персийския залив за потенциални покупки на „Юрофайтър“.


Турция
  • 1 кой да знае

    11 2 Отговор
    Еврофайтъра е най-евтиния самолет на пазара, цената му е под 300 млн еврака бройката, а заради двата му двигателя Ролс Ройс, цената на летателния час е малко над 50 000.
    А ние дадохме 6 млрд за 6 самолета и те не могат летят!

    Коментиран от #2

    06:44 27.10.2025

  • 2 Пачки от жипката

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой да знае":

    Щото се оказа, че тъпататиква разбира повече от самолети от президента.

    06:56 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    11 1 Отговор
    На Турция „Юрофайтър Тайфун“ ,а на България дърти Еф-ки. Да си е.... мишчица ушенцата!

    06:58 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 смех

    7 7 Отговор
    А бе нали Турке щяха да произвеждат техен стелт изтребител с име Kaan. Нвремето някакви се биеха в гърдите по форумите каква индустриална сила била Туеция и какви "имженери" имала зявършили в ТУ софия.
    Да вие бамайката простабугърска

    Коментиран от #7

    06:59 27.10.2025

  • 7 Путин

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "смех":

    То да не е Москвич да го сглобиш и на 100метра от завода да даде фира да го пуснеш по инерция...

    07:17 27.10.2025

  • 8 Каква излезе, уж Ф-ките бяха супер по по

    4 0 Отговор
    най самолети, а вече и Турция не ги иска!? Само наш Ганю го прецакаха със стари краварски тенекии!?

    07:33 27.10.2025

  • 9 Не ми е ясно

    5 0 Отговор
    Защо ги продава на Турция, като може да ги подари на Зеленски?

    Какво става тука бе??!!

    Коментиран от #11

    07:36 27.10.2025

  • 10 бою мизерника

    2 0 Отговор
    бих платил двойно от името на робите ми

    07:42 27.10.2025

  • 11 Явно нещо друго гласи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не ми е ясно":

    с това посещение. Британците няма да мирясат и да се примирят с поражение и вечно готвят подмолни гадости
    Освен това победа на Русия и мир с Русия, означава КРАЙ на НАТО, което се обезмисля тогава!

    07:46 27.10.2025

  • 12 УдоМача

    0 0 Отговор
    Може да отива с идеята да продаде, но дали?? За какво са ѝ на Турция тия бохлюси, като има достъп до всички класове руски самолети и може да си ги закупи на добра цена?!

    07:48 27.10.2025

