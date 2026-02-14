Пекин зарадва Африка: Падат китайските мита за стоките от всички 53 държави на "черния континент"

Китайските власти ще премахнат тарифите за стоки от 53 африкански държави, считано от 1 май, обяви китайският президент Си Дзинпин.

„Китай ще приложи изцяло мерки за налагане на нулеви тарифи на всички 53 африкански държави, с които поддържа дипломатически отношения, считано от 1 май 2026 г.“, се казва в поздравително послание, изпратено от Си Дзинпин до председателя на Африканския съюз Жоао Лоуренсу и председателя на Комисията на АС Махамуд Али Юсуф по случай предстоящата лунна Година на Червения кон.

Китайският президент уточни, че Пекин възнамерява едновременно да придвижи преговорите по всеобхватно споразумение за икономическо партньорство за развитие и разширяване на достъпа до пазара за африкански продукти в Китай. Той обеща да оптимизира „зеления канал“ за африкански стоки.

„Тези нови мерки за отваряне на високо ниво от страна на Китай несъмнено ще предоставят нови възможности за развитието на Африка и осъществяването на китайско-африканската мечта за модернизация“, добави Си Дзинпин.

Според Главната митническа администрация, търговията на Китай с африканските страни е нараснала със 17,7% през 2025 г., достигайки 348,05 милиарда долара. Износът от страната се е увеличил с 25,8%, достигайки 225,03 милиарда долара, докато вносът от Африка се е увеличил с 5,4%, достигайки 123,02 милиарда долара.