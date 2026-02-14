Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пекин зарадва Африка: Падат китайските мита за стоките от всички 53 държави на "черния континент"

Пекин зарадва Африка: Падат китайските мита за стоките от всички 53 държави на "черния континент"

14 Февруари, 2026 10:09, обновена 14 Февруари, 2026 10:14 799 18

От 1 май т.г. се въвеждат нулеви тарифи

Пекин зарадва Африка: Падат китайските мита за стоките от всички 53 държави на "черния континент" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските власти ще премахнат тарифите за стоки от 53 африкански държави, считано от 1 май, обяви китайският президент Си Дзинпин.

„Китай ще приложи изцяло мерки за налагане на нулеви тарифи на всички 53 африкански държави, с които поддържа дипломатически отношения, считано от 1 май 2026 г.“, се казва в поздравително послание, изпратено от Си Дзинпин до председателя на Африканския съюз Жоао Лоуренсу и председателя на Комисията на АС Махамуд Али Юсуф по случай предстоящата лунна Година на Червения кон.

Китайският президент уточни, че Пекин възнамерява едновременно да придвижи преговорите по всеобхватно споразумение за икономическо партньорство за развитие и разширяване на достъпа до пазара за африкански продукти в Китай. Той обеща да оптимизира „зеления канал“ за африкански стоки.

„Тези нови мерки за отваряне на високо ниво от страна на Китай несъмнено ще предоставят нови възможности за развитието на Африка и осъществяването на китайско-африканската мечта за модернизация“, добави Си Дзинпин.

Според Главната митническа администрация, търговията на Китай с африканските страни е нараснала със 17,7% през 2025 г., достигайки 348,05 милиарда долара. Износът от страната се е увеличил с 25,8%, достигайки 225,03 милиарда долара, докато вносът от Африка се е увеличил с 5,4%, достигайки 123,02 милиарда долара.


Китай
  • 1 Пекин е хитър

    12 2 Отговор
    Направи сделка. Прати помощи- памперси за Украйна, срещу падащите мита за Африка.

    Коментиран от #3

    10:16 14.02.2026

  • 2 хехе

    18 2 Отговор
    С този ход другаря Си тури пръста на запада.

    10:19 14.02.2026

  • 3 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пекин е хитър":

    Прочетох само заглавието и твоя коментар и мога да кажа, че така се прави, а не като бай Дончо от оборот....

    10:19 14.02.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    Така се прави, а не като Рижото ПСЕ - 100%, 200% и други откачени изпълнения...

    10:20 14.02.2026

  • 5 гост

    13 1 Отговор
    Съвременния капитализъм не произвежда блага. Той от парите прави повече пари чрез продажбата на пари. А китайците произвеждат материални блага и за това привличат в орбитата си африканските страни, които отдавна изгониха бившите си колонизатори. За това Европа увисна икономически.

    Коментиран от #14

    10:23 14.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 е,сега

    1 5 Отговор
    само африканци ще стрелят из африка.КУПОНА ЗА РУСНАЦИТЕ ПРИКЛЮЧИ И В АФРИКА .ЗЛАТОТО И ДИАМАНТИТЕ СЕ ЗАСИЛВАТ КЪМ КИТАЙ

    10:28 14.02.2026

  • 8 Другарят Си

    6 0 Отговор
    се оказа по-добър бизнесмен от многократно фалиралия оранжев изкуфялник.

    Коментиран от #15

    10:31 14.02.2026

  • 9 да се радват хорицата

    1 7 Отговор
    като не схващат че ще трябва да купуват повече китайските боклуци които вече ес и сащ не искат
    а същевременно ще имат по голям избора на качествени стоки на по ниски цени
    като се юрнат да предлагат отвсякъде

    китайците са хитри и за това буквално в всяка държава с поне китайски ресторанти

    Коментиран от #12

    10:34 14.02.2026

  • 10 Обзорче

    3 0 Отговор
    Новината засяга стоките, които Китай внася от Африка. Китайският внос е много интересен. Там няма един тотален лидер. Първите три топ-вносители в Китай са Южна Корея, САЩ, Япония и Австралия с малка разлика в обемите. От африканските държави най-големият вносител е ЮАР с дял 6 пъти по-малък от първенците. На практика отмяната на вносните мита няма да промени икономическия баланс, а само ще бъде приятелски знак към африканските износители.

    10:35 14.02.2026

  • 11 Значи и

    3 0 Отговор
    Африка е по добре от нас

    10:38 14.02.2026

  • 12 Италианците са по-хитри

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "да се радват хорицата":

    Средно изяждаш 3 пици в месеца.

    10:38 14.02.2026

  • 13 И в Грузия

    2 0 Отговор
    китайските мита за стоките няма ! Само за електромобилите е 4,6%.

    10:39 14.02.2026

  • 14 Все

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    още не са се отървали от колонизаторите ,продължават да изплащат “удобствата “,които са им оставени . Френските колонии финансовата им система е зависима от френската централна банка .

    10:45 14.02.2026

  • 15 Бай Дончо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарят Си":

    Ще остане сам да духа супата. Дърт,смотан, оглупял, перверзник!

    11:21 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Теория на конспирацията

    1 0 Отговор
    Казах ви, че Китай ще удари чрез Африка, тъй като африканците взеха да гонят колонизаторите, а Русия загуби някои позиции.

    11:40 14.02.2026

  • 18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 0 Отговор
    Не харесаха тази новина и въпреки това, ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията 🤣

    11:42 14.02.2026

