Пекин зарадва Африка: Падат китайските мита за стоките от всички 53 държави на "черния континент"

Китайските власти ще премахнат тарифите за стоки от 53 африкански държави, считано от 1 май, обяви китайският президент Си Дзинпин.
„Китай ще приложи изцяло мерки за налагане на нулеви тарифи на всички 53 африкански държави, с които поддържа дипломатически отношения, считано от 1 май 2026 г.“, се казва в поздравително послание, изпратено от Си Дзинпин до председателя на Африканския съюз Жоао Лоуренсу и председателя на Комисията на АС Махамуд Али Юсуф по случай предстоящата лунна Година на Червения кон.
Китайският президент уточни, че Пекин възнамерява едновременно да придвижи преговорите по всеобхватно споразумение за икономическо партньорство за развитие и разширяване на достъпа до пазара за африкански продукти в Китай. Той обеща да оптимизира „зеления канал“ за африкански стоки.
„Тези нови мерки за отваряне на високо ниво от страна на Китай несъмнено ще предоставят нови възможности за развитието на Африка и осъществяването на китайско-африканската мечта за модернизация“, добави Си Дзинпин.
Според Главната митническа администрация, търговията на Китай с африканските страни е нараснала със 17,7% през 2025 г., достигайки 348,05 милиарда долара. Износът от страната се е увеличил с 25,8%, достигайки 225,03 милиарда долара, докато вносът от Африка се е увеличил с 5,4%, достигайки 123,02 милиарда долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пекин е хитър
Коментиран от #3
10:16 14.02.2026
2 хехе
10:19 14.02.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Пекин е хитър":Прочетох само заглавието и твоя коментар и мога да кажа, че така се прави, а не като бай Дончо от оборот....
10:19 14.02.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:20 14.02.2026
5 гост
Коментиран от #14
10:23 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 е,сега
10:28 14.02.2026
8 Другарят Си
Коментиран от #15
10:31 14.02.2026
9 да се радват хорицата
а същевременно ще имат по голям избора на качествени стоки на по ниски цени
като се юрнат да предлагат отвсякъде
китайците са хитри и за това буквално в всяка държава с поне китайски ресторанти
Коментиран от #12
10:34 14.02.2026
10 Обзорче
10:35 14.02.2026
11 Значи и
10:38 14.02.2026
12 Италианците са по-хитри
До коментар #9 от "да се радват хорицата":Средно изяждаш 3 пици в месеца.
10:38 14.02.2026
13 И в Грузия
10:39 14.02.2026
14 Все
До коментар #5 от "гост":още не са се отървали от колонизаторите ,продължават да изплащат “удобствата “,които са им оставени . Френските колонии финансовата им система е зависима от френската централна банка .
10:45 14.02.2026
15 Бай Дончо
До коментар #8 от "Другарят Си":Ще остане сам да духа супата. Дърт,смотан, оглупял, перверзник!
11:21 14.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Теория на конспирацията
11:40 14.02.2026
18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
11:42 14.02.2026