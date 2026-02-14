Тошко Йорданов за Кирил Петков: Миличкият, объркан човек

"Тошко Йорданов пожела да отговори на пост на Кирил Петков във Фейсбук. Тъй като Тошко Йорданов няма Фейсбук профил, му давам възможност да отговори в моя профил", написа Слави Трифонов в профила си. Ето какво е написал Йорданов:
Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.
Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, „куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже „алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.
Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...
Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“.
Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.
Тошко Йорданов
Да кажа и аз една българска поговорка: “Каквото повикало, такова се обадило”.
