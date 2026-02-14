Новини
България »
Тошко Йорданов за Кирил Петков: Миличкият, объркан човек

Тошко Йорданов за Кирил Петков: Миличкият, объркан човек

14 Февруари, 2026 15:00 1 789 120

  • тошко йорданов-
  • кирил петков

Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин, написа Йорданов от профила на Слави Трифонов във фейсбук

Тошко Йорданов за Кирил Петков: Миличкият, объркан човек - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Тошко Йорданов пожела да отговори на пост на Кирил Петков във Фейсбук. Тъй като Тошко Йорданов няма Фейсбук профил, му давам възможност да отговори в моя профил", написа Слави Трифонов в профила си. Ето какво е написал Йорданов:

Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.

Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, „куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже „алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.

Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...

Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“.

Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.

Тошко Йорданов

Да кажа и аз една българска поговорка: “Каквото повикало, такова се обадило”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    18 14 Отговор
    Поздрави!

    15:04 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Винкело

    59 8 Отговор
    Браво, Тошко, браво, Слави! Само че как стана тая работа от първа политическа сила да си казваме "Сбогом" напролет?

    Коментиран от #15, #88

    15:04 14.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    15 28 Отговор
    Кирчо верно е объркан човек. И не му е мястото в ПП. Не си пада по деца, а по парапети.

    15:05 14.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо

    45 3 Отговор
    Киро объркан,тоя побъркан .

    15:07 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    35 6 Отговор
    В интервю Венко от екипа на Диван Диван си признава, че имал гадже от балета, когато тя е била на 14 г. и разбираш ли 10 м се стискал да не правят кекс, след това всичко си било както трябва.
    Та на тоа нещо за били свидетели Диван Диван и градинското жуже тошко, а кой знае дали и те не са участвали .

    Коментиран от #62

    15:07 14.02.2026

  • 12 тошко африкански

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    да ама вкарах синдака в едрия бизнес а сметката ще плащаш ти!!!

    15:07 14.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    18 14 Отговор
    Всеки с малко акъл в главата знае да си трае и да гледа как замесените политици сами се закопават все повече и повече. Още повече, че на ПП от години им викаха педофилска партия, но повечето хора си мислихме, че просто злословят срещу тях.

    Коментиран от #27

    15:07 14.02.2026

  • 15 Дзак

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    Явно не си поплювате!

    15:08 14.02.2026

  • 16 Дориана

    39 14 Отговор
    Тошо Йорданов типично в неговия стил на просташко, нагло и агресивно поведение не може да се примири, че времето му на патерица на Пеевски и Борисов свърши знае, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокира всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Искаше им се да мачкат народа пълен мандат , но не им се получи. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента. За това вече не могат да контролират злобата и омразата си към целия български народ и към опонентите си.

    Коментиран от #60

    15:08 14.02.2026

  • 17 Това

    35 10 Отговор
    дали наистина смята , че неговите жалки тъпотии , гарнирани с ехидност и злоба , биха могли да докоснат Кирил Петков или който и да било разумен и човек с достойнство ?

    Коментиран от #114

    15:08 14.02.2026

  • 18 хаха

    38 5 Отговор
    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    15:08 14.02.2026

  • 19 Дориана

    40 11 Отговор
    Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото

    Коментиран от #31

    15:10 14.02.2026

  • 20 Факт

    10 0 Отговор
    Отдавна чакаме официално становище от институциите. След което трябва да има съответните корективни действия.

    15:10 14.02.2026

  • 21 Стефчо

    33 4 Отговор
    Тоя малкия гном от Чалгарите е декларирал повече приходи от авторски права и от Паулоу Коелю .

    15:10 14.02.2026

  • 22 Адрес 4000

    31 4 Отговор
    Добре инвестираха Пеевски и Борисов
    в тези пoмияри Тошко и Костя
    Поне, на рошавият полуръст това ще му е последният парламент
    Маkсудеца ще го гледаме поне още един два парламента за съжаление

    15:10 14.02.2026

  • 23 Вашето мнение

    12 22 Отговор
    Само факти, Н. Йорданова дава лиценз на НПО - петрохан за два дни, Сандов го овластява, Денков му лицензира училище за да му осигури деца и това става след извънредно заседание на МС, който тогава оглавява Кирил Петков. ИТН, може да са ново начало и не заслужават повече да влизат в парламента, но същото важи и за ППДБ.

    Коментиран от #43

    15:10 14.02.2026

  • 24 Зло под слънцето

    29 5 Отговор
    Тоше, мина всякакви граници. Вече влизаш в категорията "гранична психопатия". Спри се, защото минеш ли оттатък, отиваш доброволно на бунището! Приятелски съвет, не че някога съм ти бил приятел.

    15:10 14.02.2026

  • 25 Ротативка.бг

    7 0 Отговор
    Нима всичко е в сферата на анонимния донос?

    15:11 14.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вашето мнение

    13 11 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Защо забравяш ДБ, тези са същите сектанти като ПП.

    15:12 14.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 тошко

    20 6 Отговор
    маймуната

    Коментиран от #37, #47

    15:12 14.02.2026

  • 30 Дориана

    12 9 Отговор
    България няма нужда от корумпирани политици , проводници на корупция, мафия, олигархия, рекети, полицейщина и политически затворници. Няма нужда от подмазващи премиери и Външни министри, които не отстояват националните интереси , има нужда от реформи, които Борисов , Пеевски и предателските патерици ИТН и БСП ОЛ спъват умишлено. Превърнаха целия български народ в техен заложник.

    15:14 14.02.2026

  • 31 Вашето мнение

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Дори, аз пък си спомням жалката физиономия на генерал танас, кога молеше герб да не развалят сглобката. Мислиш ли Дори, че всички сме късопаметни?

    15:14 14.02.2026

  • 32 Сила

    21 2 Отговор
    Гнусно ...просто нормален човек изпитва погнуса като го погледне това !!!

    Коментиран от #35

    15:15 14.02.2026

  • 33 Промяна

    7 14 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ Е РОЗОВ ПЕНЬОАР ЛАМИТЕ СЕ ЗАЩИТАВАТ И СИ ПОМАГАТ И ТАКА Е БИЛО ОТ ГОДИНИ САМО СЕ УДЯ КИРО ПРИЗОВА МЕТЕЖНИЦИТЕ ДА ТРАБЯТ ДА ПАЛЯТ ДА ТРОШАТ ПО СОФИЯ ОНЕЗИ ПЕДДОО ОТ ПЕТРОХАН СИГУРНО СА БИЛИ НА ТЕРЕН ВЪВ ВИХЪРЪТ СИ

    Коментиран от #56, #58

    15:17 14.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Промяна

    6 10 Отговор

    До коментар #32 от "Сила":

    Шарлатанските извратеняцииии вие сте с малки момчетаааааа

    15:18 14.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "тошко":

    ТОШКОЕ МЪЖ ХАХАХАХАХАХАХА

    15:18 14.02.2026

  • 38 ФАКТ

    13 3 Отговор
    ТОШКО, НЕ СИ ПРАВ! ФАКТ Е, ЧЕ ОТ ПП СА ИМАЛИ КОНТАКТ С ТЯХ, ФАКТ Е, ЧЕ И КМЕТА НА СОФИЯ ТЕРЗИЕВ Е КОНТАКТУВАЛ С ТЯХ,ТАКА Е, НО ОЩЕ ПО-УЖАСНО Е ЧЕ МВР, ДАНС И ПРОКУРАТУРА СА РАБОТЕЛИ В ТЯХНА УСЛУГА И ТОВА ТИ НЕ ГО КАЗВАШ, ЗАЩО? ФАКТ Е И ЧЕ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТИ ТАМ ОТ ПРЕДИ 2019 Г., ВЪПРЕКИ ЧЕ РЕГИСТРАЦИЯТА И Е ОТ 2022 Г., ФАКТ Е, ЧЕ ЗАНЯТИЯТА ИМ С МВР СА ПРЕЗ 2025 ГОД,, А НЕ ПРЕЗ 2023 - ПОТВЪРДИХА ГО БТВ-МОНТАНА И МИН. НА МВР ДЕРМЕНДЖИЕВ. ЗАЩО МВР МОНТАНА ИЗЛЪГА, КОЙ ИМ НАРЕДИ ДА ИЗОПАЧАТ ФАКТИТЕ? ФАКТ Е, ЧЕ ГОРЯХА ВИЛА ПЕТРОХАН И МВР ВРАЦА И ЗАБЕЛЕЖИ САМО ДОКУМЕНТИ, ФАКТ Е, ЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ Е ХВАНАТО ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО НАРКОТИЦИ НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА. МНОГО ОТ НЕЩАТА ТИ ГИ ПРЕМЪЛЧАВАШ, ЗАЩО?

    15:19 14.02.2026

  • 39 Независим

    15 5 Отговор
    Много голяма рядкост са такива големи отвратяги като това нещо тошко.

    Коментиран от #42

    15:19 14.02.2026

  • 40 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тоше":

    ТИ ОТ ПЕТРОХАН ЛИ ДРАСКАШ ТУК ЛАМАТА СИ НАЛИ

    15:19 14.02.2026

  • 41 ФАКТ

    16 3 Отговор
    ВСИЧКИ СТЕ МАСКАРИ, ТОШКО!
    ИТН Е ДПС-НН2! ТИ СИ СЕДЯЛ И СЕДИШ НАЙ МНОГО В СКУТА НА ДЕБЕЛАН И ЗАТОВА СЕГА КРЕЩИШ!
    ЕТО ЗАЩО НЕ МАХНА И СЕ ВЪРНА В ЗАЛАТА И ПРЕГЛАСУВАХТЕ ОХРАНАТА НА БОЦЕ И ДЕБЕЛАН: Щастливо съвпадение: Синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес! Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма “Азур Енерджи” ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия.
    ЕТО И ЗАЩО И РЕЗИЛА ПРИ КОНСУЛТАЦИИТЕ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ГО НАПРАВИ, ЗАРАДИ СИНА СИ - В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР, ПРИТИСНА ТЕ ТОЗИ, НА КОЙТО СИ В СКУТА!!
    ПРЕСТАНИ ДА ТИЧАШ КАТО СЕЛСКА РЕШАТАРКА ПО МЕДИИТЕ, ТРАГИЧЕН СИ! СТИГА СИ КРЕЩЯЛ!

    Коментиран от #45, #96

    15:20 14.02.2026

  • 42 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Независим":

    АМА РАЗБИРА СЕ НЕ Е ЛАМА ОТ ПЕТРОХАН

    15:20 14.02.2026

  • 43 Пешо

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето мнение":

    Ако го напишеш още стотина пъти, може да стане истина.

    Коментиран от #105

    15:20 14.02.2026

  • 44 ЧОВЕК

    13 2 Отговор
    ХАЙДЕ ПРОВИКНАЛ СЕ СЛУГАТА ПЕЕВСКА, СЛУГАТА ТОШКО АФРИКАНСКИ!
    НЕ ТЕ ЛИ Е СРАМ , БЕ ДА ИСКАШ ОСТАВКАТА САМО НА ТЕРЗИЕВ! ТИ ТОЛКОВА ЛИ СИ НЕ..ВМЕНЯ....ЕМ, ЧЕ САМО НЕГОВАТА ОСТАВКА ИСКАШ? ЗАЩО НЕ ИСКАШ ОТНЕМАНЕТО ИМУНИТЕТА НА МВР МИНИСТЪРА- ДАНИ И НА ГЛ. ПРОКУРОР И ОСТАВКАТА МУ, А? ЗАЩОТО СИ ЖА...ЛЪК, ДРЕБ..ЕН, ЩЕ ТЕ ИЗДУХАТ ВЕДНАГА!

    15:21 14.02.2026

  • 45 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "ФАКТ":

    ЕЙ ПЕТРОХАНСКИЯТ ДЕЖУРЕН ТУК ВЪОПЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ СИ ИГРАЯТ С МАЛКИ МОМЧЕТА ПОДАРЕНИ И ОТ СБЪРКАНИ РОДИТЕЛИ ВИЕ СТЕ БОЛНИ МОЗЪЦИ

    15:21 14.02.2026

  • 46 Баба

    7 3 Отговор
    хаджитошка

    15:22 14.02.2026

  • 47 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "тошко":

    Някой е оставил да го забъркат в преследването на сама жена от една мутра!

    15:22 14.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Независим

    10 2 Отговор
    Видяхме че има и такива отвратяги като ИТН.

    Коментиран от #55

    15:24 14.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Най-ниския Зулус на света

    12 2 Отговор
    Боже пази България!!!

    15:26 14.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Независим

    14 2 Отговор
    Тия от ИТН се оказаха отвратителен жалък слугинаж на двете свине.

    15:27 14.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дориана

    14 12 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Асен Василев е на светлинни години по- високо от теб. Преди да коментираш и да пишеш агресивни просташки коментари най- напред се образовай и се научи на интелект.

    Коментиран от #112

    15:28 14.02.2026

  • 57 Съд и Затвор!!!!

    13 2 Отговор
    На о.т.ре.пк.и като Тошко-мажоретката на Шиши!

    15:28 14.02.2026

  • 58 Хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    А може би твоят шеф Шишко Магнитскиэе розов пеньоар?!

    15:29 14.02.2026

  • 59 ФАКТ

    14 3 Отговор
    ТОЗИ ЛИ ГОВОРИ ЗА МОРАЛ - ТОШКО-АФРИКАНСИ, ДИВАКА? ГНУС МЕ Е ДА ГО ГЛЕДАМ В В СВЕТИНЯТА НС КАК КРЕЩИ! ДОКАЗВА СИ ИМЕТО! АКО ИМАШЕ МОРАЛ НЯМАШЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕ С ГЕРБ И ДПС-НН, А ТОЙ ДОРИ ИМ СТАНА СЛУГА.

    Коментиран от #74

    15:30 14.02.2026

  • 60 Маце...

    11 12 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Много немощно се опитваш да прехвърлиш тинята в която живеят твоите ПП и ДБ върху единствените, които реагират нормално на случващото се!!! Мене личните ти чувства и това кой харесваш и кой мразиш, въобще не ме интересуват !!! Интересува ме истината, а тя води към мазните педофили и извратеняци от ПП и ДБ!!! Ти си паветен продукт в чист вид - ни акъл, ни срам, ни чувство за отговорност !!! Поне не се излагай, защото дори не е смешно!!!

    Коментиран от #81

    15:31 14.02.2026

  • 61 Тихо

    15 3 Отговор
    Мижитурка изродска!

    15:32 14.02.2026

  • 62 Тва "интервю"

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":

    де го чете? У Петрохан в общата спалня, на нара и в скута на Баш Ламата ли

    15:33 14.02.2026

  • 63 Факти

    14 3 Отговор
    Тошко да разкаже как неговите хора в КЕВР дадоха лиценз на синчето му да търгува с електроенергия.

    15:34 14.02.2026

  • 64 Независим

    10 2 Отговор
    Такива като това нещо тошко ще вдигнат избирателната активност до недостигнати рекорди.

    15:38 14.02.2026

  • 65 Възмутен

    13 3 Отговор
    Тошко Йорданов да вземе да се държи като възрастен отговорен културен човек и да спре да се държи като вулгарен хулиган в тинейджърска възраст на кристали!!!

    15:39 14.02.2026

  • 66 Африканеца е нагъл дори в мечтите си

    11 3 Отговор
    Отива те си и никой с нищо добро няма да ви запомни

    15:40 14.02.2026

  • 67 тошко тошкоо

    12 3 Отговор
    направи сина ти енергиен милионер, слуга си на руснаците но позорът е за поколения и сопол не заслужаваш да метна по тебе

    Коментиран от #102

    15:41 14.02.2026

  • 68 Е ти па

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тошко Йорданов е неадекватен!":

    Тази.мижитурка синовете му и децата от квартала го шамарят всяка сутрин и всяка вечер, какво да разбира той?

    15:42 14.02.2026

  • 69 Тяхното име е Легион! Бъдете будни !

    5 4 Отговор
    Едните ламии, са изтреапали другите ламии,за да няма свидетели очевидци. Останалите живи ламии,ги търсете тук там във властта във всичките и форми. Жалко за хубавата хижа и Бог да прости детенцето ,предадено от родителите си на злото . Омърсили са не само жата а и България. Но ламите са сред българското общество - на всякъде по света. Другата групировка са гейовете ,лизбиянките - те са дворянки там е друга лудница, и т.н. и т.н Дървото на злото е голямо и има здави корени. Психическите заболявания са резултат доста често именно от първите болести и накрая идват дегенеративните изменения и последния звънец ,жилото на греха - смъртта. Това е класика и е известна на когото трябва. Българското общество не е подготвено з а тези неща. То вече няма организирани държавни сили ,които да го пазят от тези бесове. След преврата на Миша -конвертчик ,една от последиците е , че бесовете излязоха и в момента е вакаханлия в световен мащаб . Злото е изпълзяло,лудува бясно и е станало почти явно. Един от хората в последната световна история , който се е опитал реално, д а ги върже и е влязъл в реална битка с тези бесове и в много голяма степен ги е смазал жестоко , се казва Йосиф Висарионович .Този семинарист е знаел с кого си има работа. Още само като му чуят името и настава страховит вой ,готови са да ви разкъсат и днес ! Така стоят скритите тайни по фактите от историята. Бог да пази България и Българите ! Тяхното име е Легион.Бъдете

    15:42 14.02.2026

  • 70 Пророк

    9 2 Отговор
    Скоро ще се отървем от този ненормалния и тъпата им партия от 5 твари.Бог е велик!

    15:45 14.02.2026

  • 71 Мнение

    7 3 Отговор
    Тошко, Чалгарино БЕЗ МОРАЛ, ДОСТОЙНСТВО И КУЛТУРА, въпросът не е само в правото да говориш, а в начина, по който го правиш. Та обиждаш опоненти на "педофили" е позор за парламентарния език!

    Коментиран от #78

    15:47 14.02.2026

  • 72 Питам само?

    8 2 Отговор
    Тошо на какви кристали е?!

    15:47 14.02.2026

  • 73 Гневен

    10 3 Отговор
    Този примат от ИТН вчера беше с пяна на устата. Д-р Гълъбова да го прибере и да му сложи успокоителна риза. Такова безобразие не се търпи!

    Коментиран от #76

    15:48 14.02.2026

  • 74 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #59 от "ФАКТ":

    ИЗВРАТЕНЯК С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАНИМАВАШ ТОВА Е МОРАЛ ШАРЛАТАНСКИ А ТОШКО КАЗВА ФАКТИТЕ А СЕГА СЕ ТЪРКАЛЯЙ КОЛКОТО ИСКАШ ЗНАМ ЧЕ ТУК СИ ПЛАЩАШ ЗА ГНУСОТИИИТЕ ТИ

    Коментиран от #77

    15:49 14.02.2026

  • 75 Тошо Шушляка е позор!

    4 4 Отговор
    В Германия контролът върху речта в парламента е по-стриктен и по-последователно прилаган.
    Ето как е уредено в Бундестаг:
    1️⃣ Ясни правила за „парламентарен език“
    Бундестагът има подробен правилник (Geschäftsordnung), който изисква:
    уважителен тон,
    забрана на лични обиди,
    забрана на клеветнически твърдения,
    избягване на изрази, които накърняват достойнството на други депутати.
    Обиди като „престъпник“, „лъжец“ и др. могат да доведат до незабавна реакция от председателя.

    Коментиран от #100

    15:50 14.02.2026

  • 76 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #73 от "Гневен":

    ТОШКО Е МЪЖ 73 А ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ ШАРЛАТАНИН

    Коментиран от #79, #87

    15:50 14.02.2026

  • 77 Ирония

    7 4 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Тошко е извра..няк

    Коментиран от #80

    15:50 14.02.2026

  • 78 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    ЧЕ ТЕ СА ГОРДИ СЪС СПОНСОРСТВОТО КЪМ ПЕТРОХАН

    15:51 14.02.2026

  • 79 По-точно

    7 3 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    Тошо е неадекват психар и истерик.

    15:51 14.02.2026

  • 80 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Ирония":

    АМА РАЗБИРА СЕ КАКВО ДРУГО ВИ ОСТАВА ДА ГНУСИТЕ ТУК ВЕЧЕ

    15:52 14.02.2026

  • 81 Дориана

    5 8 Отговор

    До коментар #60 от "Маце...":

    Няма как глупстта на някои хора, които много лесно могат да се манипулират да прозре истината, която определено не е в педофилските истории , които са тиражирани и предназначени точно за такива хора, които нямат свое мнение поради липса на интелект.

    Коментиран от #89

    15:52 14.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ирония

    5 3 Отговор
    Тошко ако крякаше такива идиотщини от бундестага щяха да го ИЗНЕСАТ и ГЛОБЯТ СОЛИДНО! Там има големи глоби за нарушение на реда и правилника в бундестага!

    15:56 14.02.2026

  • 87 4567

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    Опит имате, а опитът си е опит. А диплома имате ли?

    15:56 14.02.2026

  • 88 Факт:

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    Всяко зло за добро! След като ИТН не успя да "влезе" в парламента от партията избягаха кариеристите и
    доста други недоразумения и това и помогна на следващите избори да стане първата партия, която се е
    завърнала в Народното събрание...

    15:56 14.02.2026

  • 89 Даа...

    9 4 Отговор

    До коментар #81 от "Дориана":

    Всички глупаци са устойчиви и войнстващи! Как си представяш, педофилията и гейтащината на твоите ПП и ДБ да не е проблем?! Как според тебе опазват интересите на нашата държава, когато от ЦРУ или МИ-6 им покажат няколко записа, и им наредят да продадат България ?! Колко пъти вече сме виждали нелогичните им решения, и безропотното разпарчетосване на държавните активи и финанси?!

    Коментиран от #92, #98, #103

    15:57 14.02.2026

  • 90 История

    7 2 Отговор
    С Ку ку на Слави и Тошко започна оп ростач ването на хората!

    15:58 14.02.2026

  • 91 Тошко Йорданов е неадекватен!

    3 0 Отговор
    В Германия:
    медиите са чувствителни към езика в парламента,
    обществената реакция често е силна,
    партиите понякога сами дистанцират свои представители при скандално поведение.
    Така формалните правила се подкрепят от култура на институционален респект.

    15:58 14.02.2026

  • 92 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    7 3 Отговор

    До коментар #89 от "Даа...":

    Педофилията и гейтащината са в ИТН (има такива ненормалници!).

    Коментиран от #113

    15:59 14.02.2026

  • 93 Има ли в България прарламент. Правилник?

    2 0 Отговор
    През 2025 г. Бундестагът усили дисциплинарните санкции за депутати, които нарушават реда с обиди или груби изказвания.
    Глобата за подобни нарушения е до 2 000 евро за първо нарушение, а при повторно — до 4 000 евро.
    Освен това:
    три предупреждения в рамките на една сесия водят автоматично до изключване от заседанието,
    три призовавания да се спазва редът в рамките на три седмици също водят до санкции.
    Така поведението вече не е само „морална критика“ — има реални финансови последствия за депутати с непристойни изказвания.

    Коментиран от #95

    16:02 14.02.2026

  • 94 Парадокс БГ

    4 0 Отговор
    В България НЯМА политическа воля вътре в самия Парламент да се намали грубият, агресивен тон и да се върне по-уважителен дебат.

    16:03 14.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Относно тъпата опорка:

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "ФАКТ":

    РИК-Кърджали - резултати от парламентарни избори:

    04.04.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 3775(5.34%).
    11.07.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 6389(8.81%).
    02.10.2022г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 933(1.36%).
    02.04.2023г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 644(0.95%).
    09.06.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1020(1.44%).
    27.10.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1218(1.63%).

    Забележка: Тези "гласове" са дадени от българи, които
    все още са останали в област Кърджали.

    Коментиран от #97

    16:04 14.02.2026

  • 97 Дрънкаш лъжи!

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Относно тъпата опорка:":

    Кой го интересуват твоите глупости бре, я марш!

    Коментиран от #106

    16:05 14.02.2026

  • 98 Дориана

    4 8 Отговор

    До коментар #89 от "Даа...":

    Омразата ви към ППДБ е голяма , не си заслужава да се ядосвате и самоунищожавате физически и психически. ИТН са на дъното и излизат от Парламента - предателите никой не ги обича и народа няма да им позволи отново да се превърнат в предатели и маша на Пеевски и Борисов. Депутатите на ИТН са некадърни и нищо не правещи в Парламента. Нямат място в него.За разлика от тях ППДБ продължават напред независимо кал кал върху тях изсипват от безсилие и омраза ИТН.

    Коментиран от #104, #107, #109

    16:08 14.02.2026

  • 99 Нервно

    2 1 Отговор
    малко клатушкано

    16:11 14.02.2026

  • 100 Казано е:

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тошо Шушляка е позор!":

    "Истината боли !". Тя слава Богу не е "политкоректна" и не ни давай за пример лицемерният Запад.

    16:13 14.02.2026

  • 101 Банцко

    3 3 Отговор
    Това човече е по- злобен от Баце и Шиши

    16:15 14.02.2026

  • 102 Риторичен въпрос ?

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "тошко тошкоо":

    Защо 75троловете, соросоидните телевизии и АНАЛизатори-грантоеди плюят яростно по Слави и Тошко и се
    "хабят", след като според социоЛъжещите агенции ИТН нямало да влезе в парламента !?

    16:15 14.02.2026

  • 103 Аха

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Даа...":

    Кой,Кой ги лансира,кой го протектираше ,кой обясняваше ,че ако има такива като еди кой си, България ще стане градина, после ги нерече шарлатани .Били шарлатани. Сгрешил бил. Та кой ги вършеше тия простотии,щото бил подведен. Глупости от хиляда и една нощ. Това опрадание е вид простотия и е много опасно,то е разновидност на бесовщината- на злото ! И сега същия " Кой" ,след като направи последното си поред бягство от отговорност /пита се ,защо ли / , щял да се бори срещу пърхота за нашата България. Да видим !?

    16:16 14.02.2026

  • 104 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #98 от "Дориана":

    ПЕТРОХАНСКА ИЗВРАТЕНИЯ С МАЛКИ МОМЧИТА Е ТОВА Е ИСТИНАТА ПЕ ДОО ФФФИИИИ ГНУСНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ А И ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОВЛАДЯХА ВЛАСТТА ЦЯЛАТА ТОВА СА МЕТЕЖИТЕ ПЛАТЕНИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ ЙОТОВА НАЗНАЧАНА ГЮРО А РАДЕВ МЕСИЯТА ИЗРИЗА ХАХАХАХАХА АЛАБАРАТА В ДЕЙСТВИЕ

    16:17 14.02.2026

  • 105 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пешо":

    НЯМА НУЖДА НИЩО ДА ПИШЕ ТОВА ЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА А ВИЕ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЗНАМ ЧЕ СИ ПЛАЩАТЕ ТУК ЗА ГНУСОТИИТЕ ТУК ИМАЛО МНОГО ПЕЕДДДООО НЕ МОГА ДА ГО ПОВЯРВАМ

    16:19 14.02.2026

  • 106 Казано е:

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Дрънкаш лъжи!":

    Когато ФАКТИТЕ говорят, дори и троловете трябва да си траят !

    16:20 14.02.2026

  • 107 Признавам

    7 2 Отговор

    До коментар #98 от "Дориана":

    Не понасям извратеняци, обратни, и педофили!!! А най не понасям да ми нареждат да ги понасям !!! Щото били нормалното...?! Ти наистина ли оправдаваш педофилите...?! Защото аз нямам намерение да стоя безучастно, и ще се чува моят глас !!! Това което не разбираш е, че гнева ми не е срещу партии, а срещу подлогите на сатанизма, които вече са повече от нормалните, заради такива като тебе !!!

    Коментиран от #110

    16:20 14.02.2026

  • 108 колю надървения

    3 0 Отговор
    НА ТОА СИН МУ ДАВА....,ОХ, КАК ДАВА....

    16:20 14.02.2026

  • 109 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #98 от "Дориана":

    АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ ШАРЛАТАНИ ПЕТРОХАНЦИ ЗАЕДНО С МЕСИИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ ОВЛАДЯХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ НЕДОСЕГАЕМИ СА ЛАМИТЕ

    16:22 14.02.2026

  • 110 инженер- проктолог

    1 4 Отговор

    До коментар #107 от "Признавам":

    Време е да лапаш ,бързо и дълбоко ,че капе по краката ти

    Коментиран от #115

    16:22 14.02.2026

  • 111 Маймунмен

    4 1 Отговор
    ревнува, че не е бил при ламата. А и той не си падал по дърти миндили

    16:23 14.02.2026

  • 112 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Дориана":

    ТИ ЛИ ЩЕ МИ КАЖЕШ БЕ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ГАВРИШ И ЗЛОУПОТРЕБЯВАШ ТИ ЛИ БЕ НЯМА ДА СПРА ПЕТРОХАНСКИТЕ СЕКТИ ЧЕ И ПО
    ИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ИМАТ ОВЛАСТЕНИ ВЪОРЪЖЕНИ СПОНСОРИРАНИ

    16:25 14.02.2026

  • 113 тошко маймуната

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!":

    и славуца са педераспедофили!!!

    16:26 14.02.2026

  • 114 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това":

    КИРО ЧОВЕК УБИ С КОЛАТА НА НСО КИРО ПРОЦЕНТА ЛИ ГНУСНИ ШАРЛАТАНЦИ

    16:27 14.02.2026

  • 115 Милия

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "инженер- проктолог":

    Сигурно само майка ти те мусли за умен?! Е, аз не съм майка ти!

    16:28 14.02.2026

  • 116 Още за тоя

    2 0 Отговор
    Президентът Удроу Уилсън -практичен съвет: „Ако даден човек е глупак, най-добре е да бъде поощряван да демонстрира този факт, като бъде оставен да говори. Защото глупостта му няма да може да бъде открита лесно, ако го оставим да си мълчи и да гледа.О Подтикнете го да говори — и ето, че тайната му лъсва!“

    16:36 14.02.2026

  • 117 Зулуска гнида

    1 0 Отговор
    Тия заедно със заешката уста се превърнаха в най големите защитници на бойко, лакейчета изпълняващи евтини медиини поръчки

    16:40 14.02.2026

  • 118 Евга

    1 0 Отговор
    Няма такъм кретен и подлизурко и нищожество като това л----о Тошко

    16:44 14.02.2026

  • 119 Не толерирате обидни коментари,

    1 0 Отговор
    публикувате глупостите на човек, от чиято уста освен мръсотии друго не излиза???

    16:44 14.02.2026

  • 120 Фири

    0 0 Отговор
    Шиши ги активира и не са спрели да плюят по ПП. Трябва да заслужат 4.5 % в следващия парламент да цицат заплати и далавери!

    16:49 14.02.2026

