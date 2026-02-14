Бразилският нападател на на Брентфорд Игор Тиаго, който притежава и български паспорт, сподели любопитни подробности за първите си футболни емоции и любимия си клуб от детството. „Не бях толкова запален по футбола… но брат ми ме караше да гледам Висшата лига всеки уикенд, особено мачовете на Манчестър Юнайтед“, разказва той.
Именно от този момент се заражда любовта му към играта: „Оттам нататък всичко се разви естествено… появиха се чувства на любов и привързаност.“
Днес Тиаго се изявява във Висшата лига с екипа на Брентфорд, но признава, че английският футбол и в частност Манчестър Юнайтед са изиграли ключова роля в изграждането му като фен и бъдещ професионалист.
Игор Тиаго разкри: Като малък ме караха да гледам футбол, не бях толкова запален
14 Февруари, 2026 14:58 493 0
Нападателят на Брентфорд, който е с български паспорт, разкри детските си спомени
