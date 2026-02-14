Новини
България »
Министър Иванов: Оставям на следващия министър много свършена работа

Министър Иванов: Оставям на следващия министър много свършена работа

14 Февруари, 2026 14:40 440 10

  • иван иванов-
  • мррб-
  • общини

Министърът подчерта, че основен фокус в работата на правителството са били общините и посочи мащабната инвестиционна програма за инфраструктурни обекти

Министър Иванов: Оставям на следващия министър много свършена работа - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Оставям на следващия министър изключително много свършена работа в пътния сектор, водоснабдяването и проектите на общините. Това каза пред журналисти в Сухиндол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Министърът подчерта, че основен фокус в работата на правителството са били общините и посочи мащабната инвестиционна програма за инфраструктурни обекти, които са били разплатени и продължават плащанията от настоящото правителство. Министър Иванов посочи, че най-важният проект за област Велико Търново е довършването на проекта за превръщането на яз. „Александър Стамболийски“ в питеен. Той напомни, че в оттегления вече бюджет за т.г. е било заложено завършане на процедурите, строителството на пречиствателна станция и довеждащ водопровод в следващите години поетапно.

„Проведохме всички процедури, за да може да се реализира този изключително важен за региона язовир. Стойността е около 50 млн. евро“, посочи министър Иванов. Той подчерта, че е работено и по други важни за ВиК сектора в страната обекти като изграждане на водопровод от изворите при Девня до Варна, подмяна на водопровода от „Черни Осъм“ за Плевен и Ловеч. „Всички тези проекти са в напреднала фаза, но трябва редовен бюджет, за да се реализират, с удължения на бюджета няма да може да се направи нищо“, подчерта министър Иванов. Той напомни, че според разчети от м.г. за решаване на най-наболелите проблеми на ВиК отрасъла са нужни 3,7 млрд. лв.

„Надявам се тази година да няма толкова тежка суша, както през 2025 г. Въпреки това сме взели мерки, включително за Плевен да не се повтори тежкият воден режим“, каза още регионалният министър. Той напомни, че благодарение на усилията на правителството са възстановени всички водоизточници, текат и ремонти на мрежата в града.

По отношение на пътния сектор министър Иванов обяви, че са издадени разрешения за строеж на всички недовършени участъци на АМ „Хемус“. „Там остава за издаване само още едно строително разрешение. Трябва само да се осигури финансиране. Такова имаше предвидено, но бюджетът не бе приет“, каза още Иванов. Той посочи, че в този мандат е издадено и разрешението за строеж на подходите към тунела под Шипка, вече се строи обходният път на Кресна, който е част от АМ „Струма“. Технически е подсигурено и изпълнението на магистралата Русе- Велико Търново. За участъка Бяла- Велико Търново има процедура за избор на изпълнител. В ръцете на следващото правителство ще е търгът, който предизвика полемика, заради високата си цена, но гледайки проектите, аз считам, че на по-ниска цена от 50 млн. лв. на км не може да се случи“, коментира министърът.

Според него финансиране трябва да се осигури от следващото правителство. Той отбеляза, че след съпротива от страна на опозицията не е направена актуализация на договорите за строителство, но такава е нужна, защото разчетите са от 2019 г. „Без актуализация няма да се случи - цените са от 2019 г., но има фронт за работа. Трябва да се намерят средства, такива имаше в бюджета, който не се прие. Всичко зависи от бъдещата управленска конфигурация.

Министър Иванов бе гост на Сухиндол по покана на кмета инж. Пламен Чернев по случай празника на общината. Министърът участва в традиционния ритуал по зарязване на лозето в града, известен като столица на виното.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Този му чувам за пръв път името.Фигурант.

    14:42 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    С този сандък и канделабри, малко прилича на окултно сборище!

    Коментиран от #8

    14:48 14.02.2026

  • 4 🔪🐷🎃🪓👨🏻‍🦲🤛🏻

    2 1 Отговор
    Свърши ви лапачката гербаджии и чалгари колкото и да виете Петрохан Метропан сте аут 🤫

    14:49 14.02.2026

  • 5 Фен

    0 2 Отговор
    Това беше едно от малкото що-годе читаво правителство, от като Радев доведе Петроханските Пудели...

    14:52 14.02.2026

  • 6 Свършени

    3 0 Отговор
    золуми!

    14:56 14.02.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Пълна ревизия на ОПГ ГЕРБННИТН.

    14:56 14.02.2026

  • 8 такова е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    след като се ползва за обричане на цял един народ на мизерия в тяхна полза това не е ли окултен сатанизъм?

    14:56 14.02.2026

  • 9 Ганчо

    0 0 Отговор
    Ясно е чии ръце мие сайта ви...

    15:02 14.02.2026

  • 10 Не се научи че не се казва така

    2 0 Отговор
    Министър малкото име ли е на тоа Иванов , не стига че на всичкото отгоре кабинета е в оставка , свален с всенародни протести.
    Министър не е титла , че да го слагаш пред името като титла. Правилно е да се каже министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Какво го титулуваш като че е министър завинаги ми не е.

    15:02 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове