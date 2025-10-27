EFE: Путин прати сигнал до Запада, че напълно контролира ситуацията в Донбас

По време на обръщението си в генералния щаб на армията, руският президент Владимир Путин изпрати сигнал до западните страни, че руските въоръжени сили контролират напълно ситуацията в Донбас, предаде испанската информационна агенция EFE.
Агенцията подчерта външния вид на Путин и военната му униформа, която "проектира увереността на Русия на бойното поле". Отбелязва се, че сигналът за бързото настъпление на руските въоръжени сили в ДНР е бил адресиран и до президента на САЩ Доналд Тръмп.
По-рано руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на армията и проведе среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на групите, участващи в бойните действия, които докладваха на Върховния главнокомандващ за ситуацията по линията на съприкосновение.
Това е вторият път, когато президентът се появява във военна униформа от началото на есента. През септември той я носеше, когато присъстваше на стратегическите учения „Запад-2025“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
06:55 27.10.2025
4 любопитен
До коментар #2 от "РОЙТЕРС":Твоята гайда на теменужки ли ухае?
06:56 27.10.2025
5 По-кротко...😉!
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Няма да пораснеш,ако много се тревожиш...🤣😝😂!
Коментиран от #8
06:57 27.10.2025
6 хеспанци
06:57 27.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":А мир през сила има или нема ❓
Май НЕМА ❗
А , ама то ЗАПАДнА май вече и сила НЕМА❗
Коментиран от #12
06:58 27.10.2025
8 МОЖЕ НА
До коментар #5 от "По-кротко...😉!":БАНАНИ ДА ПАХНЕ
07:02 27.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
До коментар #2 от "РОЙТЕРС":Гайда има на Макрон дедо му. Класичека гайда, която макароня надува .
07:04 27.10.2025
11 кая калас
Коментиран от #13
07:04 27.10.2025
12 Механик
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Колега, случайно да знаете колко българи има в Одеса и дали са пуснали кокоши яйца в Русия??
Много се извинявам за въпросите, но преди по някога пишеха тука за тия наболели проблеми, а в последно време няма данни.
Изглежда вече не им е до туй да броят българите в Одеса, а вече броят колко украинци са останали в Украина.
Но аз имам добра новина за тях/ Когато остане последния украинец, ще им се наложи да броят само до едно.4437
07:09 27.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
На такива мъже в БГ им викаме фен.дераси (ако ме разбираш). От което следва, че Рюте е просто един холандски фендер.ас.
07:14 27.10.2025
15 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
07:14 27.10.2025
16 Гръч
Коментиран от #18
07:14 27.10.2025
17 Тази
Коментиран от #33
07:15 27.10.2025
18 Синчето на Соловьов
До коментар #16 от "Гръч":И мен мъ мачка явно
07:16 27.10.2025
19 Путинистче идиотче
07:18 27.10.2025
20 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #22
07:21 27.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Бяга който свари❗
5-6 000 не свАриха и се варЯт в котела❗
07:27 27.10.2025
23 Бриго
Коментиран от #28
07:27 27.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ОРЕШНИЦИ И БУРЕВЕСТНИЦИ
07:33 27.10.2025
27 Знаем какво "контролира" в бункера...
07:34 27.10.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Бриго":🤣🤣🤣 И БайДрън и ТръмПича са с години по- дъртаци, та Путин е младеж а не дъртак пред тях ❗ Ама ПО ПЕЙКИТЕ откъде да знаете❗
07:35 27.10.2025
29 Пич
07:36 27.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ццц
07:48 27.10.2025
32 ТТТ
07:50 27.10.2025
33 Не се коси
До коментар #17 от "Тази":За ЕС....обеща да купим скъпи енергоресурси от Америка за 700 млрд така ще борим конкуренцията от Китай и Америка а и едно 600 млрд ще инвестира ЕС за работни места в Америка
07:59 27.10.2025