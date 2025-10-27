По време на обръщението си в генералния щаб на армията, руският президент Владимир Путин изпрати сигнал до западните страни, че руските въоръжени сили контролират напълно ситуацията в Донбас, предаде испанската информационна агенция EFE.

Агенцията подчерта външния вид на Путин и военната му униформа, която "проектира увереността на Русия на бойното поле". Отбелязва се, че сигналът за бързото настъпление на руските въоръжени сили в ДНР е бил адресиран и до президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на армията и проведе среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на групите, участващи в бойните действия, които докладваха на Върховния главнокомандващ за ситуацията по линията на съприкосновение.

Това е вторият път, когато президентът се появява във военна униформа от началото на есента. През септември той я носеше, когато присъстваше на стратегическите учения „Запад-2025“.