EFE: Путин прати сигнал до Запада, че напълно контролира ситуацията в Донбас

EFE: Путин прати сигнал до Запада, че напълно контролира ситуацията в Донбас

27 Октомври, 2025 06:42, обновена 27 Октомври, 2025 06:49

  • путин-
  • донбас-
  • война-
  • русия-
  • украйна

Сигналът бе адресиран и до Тръмп, отбелязва испанската медия

EFE: Путин прати сигнал до Запада, че напълно контролира ситуацията в Донбас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на обръщението си в генералния щаб на армията, руският президент Владимир Путин изпрати сигнал до западните страни, че руските въоръжени сили контролират напълно ситуацията в Донбас, предаде испанската информационна агенция EFE.

Агенцията подчерта външния вид на Путин и военната му униформа, която "проектира увереността на Русия на бойното поле". Отбелязва се, че сигналът за бързото настъпление на руските въоръжени сили в ДНР е бил адресиран и до президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на армията и проведе среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на групите, участващи в бойните действия, които докладваха на Върховния главнокомандващ за ситуацията по линията на съприкосновение.

Това е вторият път, когато президентът се появява във военна униформа от началото на есента. През септември той я носеше, когато присъстваше на стратегическите учения „Запад-2025“.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 31 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    30 2 Отговор
    Пропагандата се вихри, значи на фронта е лоша ситуацията!

    06:55 27.10.2025

  • 4 любопитен

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "РОЙТЕРС":

    Твоята гайда на теменужки ли ухае?

    06:56 27.10.2025

  • 5 По-кротко...😉!

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Няма да пораснеш,ако много се тревожиш...🤣😝😂!

    Коментиран от #8

    06:57 27.10.2025

  • 6 хеспанци

    0 1 Отговор
    как там палесвина фриий

    06:57 27.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    А мир през сила има или нема ❓
    Май НЕМА ❗
    А , ама то ЗАПАДнА май вече и сила НЕМА❗

    Коментиран от #12

    06:58 27.10.2025

  • 8 МОЖЕ НА

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "По-кротко...😉!":

    БАНАНИ ДА ПАХНЕ

    07:02 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "РОЙТЕРС":

    Гайда има на Макрон дедо му. Класичека гайда, която макароня надува .

    07:04 27.10.2025

  • 11 кая калас

    23 6 Отговор
    РЮТЕ шеф на натото е всъщност холандски мъж, женен за друг такъв 😂

    Коментиран от #13

    07:04 27.10.2025

  • 12 Механик

    22 5 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Колега, случайно да знаете колко българи има в Одеса и дали са пуснали кокоши яйца в Русия??
    Много се извинявам за въпросите, но преди по някога пишеха тука за тия наболели проблеми, а в последно време няма данни.
    Изглежда вече не им е до туй да броят българите в Одеса, а вече броят колко украинци са останали в Украина.
    Но аз имам добра новина за тях/ Когато остане последния украинец, ще им се наложи да броят само до едно.4437

    07:09 27.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    22 2 Отговор
    Не сте прав колега. Логически няма как мъж да се ОЖЕНИ за мъж, колкото и единият от тия мъже да се мисли за жена.
    На такива мъже в БГ им викаме фен.дераси (ако ме разбираш). От което следва, че Рюте е просто един холандски фендер.ас.

    07:14 27.10.2025

  • 15 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    2 18 Отговор
    Тоя идиот яко го лъжат

    07:14 27.10.2025

  • 16 Гръч

    25 4 Отговор
    На практика Русия мачка еврогеищината

    Коментиран от #18

    07:14 27.10.2025

  • 17 Тази

    8 25 Отговор
    военна униформа,скоро ще я замени с раирана,ако нещо по-лошо не го сполети.Русия се разпада всеки ден по малко.Бавно,но сигурно.Пикът ще настъпи след две години,когато ЕС преустанови напълно доставките на газ и нефт,от блатата.

    Коментиран от #33

    07:15 27.10.2025

  • 18 Синчето на Соловьов

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Гръч":

    И мен мъ мачка явно

    07:16 27.10.2025

  • 19 Путинистче идиотче

    4 15 Отговор
    В Донбас ни избиват като пилци.......но има мегдан за още

    07:18 27.10.2025

  • 20 УДРИ С ЛОПАТАТА

    23 4 Отговор
    Бандерите бягат по целия фронт.

    Коментиран от #22

    07:21 27.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Бяга който свари❗
    5-6 000 не свАриха и се варЯт в котела❗

    07:27 27.10.2025

  • 23 Бриго

    19 13 Отговор
    Щом дъртака е нахлузил униформа ,работата е сериозна. Иска да прилича все повече на Адолф и Сталин.

    Коментиран от #28

    07:27 27.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ОРЕШНИЦИ И БУРЕВЕСТНИЦИ

    7 17 Отговор
    Това е лечението на ония у Лондон.

    07:33 27.10.2025

  • 27 Знаем какво "контролира" в бункера...

    17 3 Отговор
    3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас, фашистите на бункерния пcиxoпат..

    07:34 27.10.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 13 Отговор

    До коментар #23 от "Бриго":

    🤣🤣🤣 И БайДрън и ТръмПича са с години по- дъртаци, та Путин е младеж а не дъртак пред тях ❗ Ама ПО ПЕЙКИТЕ откъде да знаете❗

    07:35 27.10.2025

  • 29 Пич

    4 11 Отговор
    Сигналът до запада от Путин е конфигурация за три пръста !!!

    07:36 27.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ццц

    7 2 Отговор
    Киевският др0гар три години ходи облечен като касапин на Гергьовден, но западът не схвана сигнала. Накрая си купи едно сако с капаци на джобовете, защото Тръмп му каза, че няма козове да ходи облечен по друг начин и заприлича на кондуктор. Този път успяха да разберат сигнала, че е пътник и това го сближи с бандата на желаещите, защото пътуват в една и съща посока..

    07:48 27.10.2025

  • 32 ТТТ

    1 2 Отговор
    Жужака, като треторазряден чекист / кагебист ,/ дали въобще е служил в СА / за путрерастите съвеЦка армия/, той и затова няма никакви пагони.

    07:50 27.10.2025

  • 33 Не се коси

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тази":

    За ЕС....обеща да купим скъпи енергоресурси от Америка за 700 млрд така ще борим конкуренцията от Китай и Америка а и едно 600 млрд ще инвестира ЕС за работни места в Америка

    07:59 27.10.2025

