Нова заповед за арест срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Турски съд издаде нова официална заповед за арест на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който вече се намира в затвора, предава News.bg.

Според информация на „Ройтерс“ и Анадолската агенция, този път обвиненията срещу него са свързани с предполагаем „политически шпионаж“, коeто допълнително изостря напрежението между правителството и опозицията.

Имамоглу, един от основните политически противници на президента Реджеп Тайип Ердоган, е задържан от март по отделно дело за корупция. През юли той получи нова присъда за обида и заплаха срещу главния прокурор на Истанбул. Кметът категорично отрича всички обвинения и твърди, че те са мотивирани изцяло от политически интереси.

В последното си изявление от затвора, направено в петък, Имамоглу отхвърли новите твърдения, заявявайки:

„Такава клевета, лъжа и конспирация не биха минали дори през ума на дявола! Изправени сме пред безсрамен акт, който не може да се опише с думи.“

Заповедта за арест, издадена от истанбулски съд, засяга и още двама души – сред тях Мердан Янардаг, главен редактор на телевизионния канал Tele1, известен със своята критична позиция към правителството. Самият канал бе национализиран в петък след обвинения в шпионаж.

Съгласно новото съдебно решение, Имамоглу е обвинен, че е използвал дарителски средства за политическата си кампания и е търсил външна подкрепа от чужди държави, което властите тълкуват като форма на шпионаж.

Междувременно, стотици членове на Републиканската народна партия (РНП), основната опозиционна сила, оглавявана от Имамоглу, също са подложени на съдебни преследвания за предполагаема корупция. От партията твърдят, че обвиненията са политически мотивирани и представляват опит за елиминиране на заплаха за управлението на Ердоган, докато правителството категорично отхвърля тези твърдения.

Въпреки засилените репресии, опозицията получи частично облекчение, след като друг съд отмени опит за отстраняване на лидера на РНП и за анулиране на партийния конгрес от 2023 година.