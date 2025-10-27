Литва ще сваля балони на контрабандисти, нарушаващи въздушното пространство

Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви, че страната ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които многократно пресичат границата от Беларус и нарушават въздушното пространство на Литва, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
През последната седмица Литва, член на НАТО, беше принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. В тези случаи граничните пунктове с Беларус също бяха временно затваряни.
Според властите балоните се използват за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи инцидентите като „хибридни атаки“ и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.
„Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин“, заяви Ругинене на пресконференция.
Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:00 27.10.2025
2 Pyccкий Карлик
13:01 27.10.2025
3 Митко - любопитко
Коментиран от #10
13:02 27.10.2025
4 ООрана държава
13:04 27.10.2025
5 Хахахахаха
13:05 27.10.2025
6 Трол
13:06 27.10.2025
7 За размисъл
Тази статия показва неадекватността на европейските политици и военни. Контрабандисти ли са или хибридни атаки, ще ни напада ли путин (не Русия) или ще се самозакопаваме с използването на самолети и ракети за милиони за да свалят балони и плащане на чужди сметки, ще чакаме някой рошав оттатък канала да ни насъсква за война или ще чакаме някой отвъд гьола да ни защитава?????????
13:06 27.10.2025
8 Я пък тоя
Тоя напълха гащите. 🤣🤣🤣
Коментиран от #12
13:08 27.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уфф
13:10 27.10.2025
12 Pyccкий Карлик
До коментар #8 от "Я пък тоя":"...Член 4 .. "
Инга се надява да задейства 5 члена на НАТО 😄👍
Коментиран от #14
13:13 27.10.2025
13 Механик
Направо си падам от смях с фнатичното лаене на балтийските пигмеи.
13:18 27.10.2025
14 Механик
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Абе, на акъл може да не го докарва момето, ама на външен вид ми задейства едничкия ми и ПЪРВИ член.
13:20 27.10.2025
15 Литва ще сваля балони
13:21 27.10.2025
16 обмисля активиране на член 4 от НАТО
дали ще й откликне
на калинката
13:23 27.10.2025
17 барем си имат
а тук
симпатяги
яки тикви
13:27 27.10.2025
18 456
А ,може руснаците не са били вътре/ според тях/ ,да се прехвърлят тайно 🤣🤣🤣.Смех и глупости
13:28 27.10.2025
19 Край
13:32 27.10.2025