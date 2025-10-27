Новини
Свят »
Литва »
Литва ще сваля балони на контрабандисти, нарушаващи въздушното пространство

Литва ще сваля балони на контрабандисти, нарушаващи въздушното пространство

27 Октомври, 2025 12:55, обновена 27 Октомври, 2025 12:58 503 19

  • литва-
  • въздушно пространство-
  • беларус

Премиерът Инга Ругинене нарече инцидентите „хибридни атаки“ и обмисля активиране на член 4 от НАТО

Литва ще сваля балони на контрабандисти, нарушаващи въздушното пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви, че страната ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които многократно пресичат границата от Беларус и нарушават въздушното пространство на Литва, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

През последната седмица Литва, член на НАТО, беше принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. В тези случаи граничните пунктове с Беларус също бяха временно затваряни.

Според властите балоните се използват за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи инцидентите като „хибридни атаки“ и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.

„Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин“, заяви Ругинене на пресконференция.

Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    КОалицията на Лаещите балтииски пудели изплиска лигена и напълни памперса размер XXXXL.

    13:00 27.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    8 0 Отговор
    Бих свалил балоните на Инга 😍👍

    13:01 27.10.2025

  • 3 Митко - любопитко

    6 0 Отговор
    Кака Инга какще сваля балоните , с прашки ли ?! Или ще мине и без балони , ще сваля само прашки , щото по- й отива ...

    Коментиран от #10

    13:02 27.10.2025

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Ще скапете рождения ден на някое дете

    13:04 27.10.2025

  • 5 Хахахахаха

    10 0 Отговор
    Балтийските тигри не пропускат възможност да станат за смях

    13:05 27.10.2025

  • 6 Трол

    5 0 Отговор
    По два балона наведнъж ги сваля г-жа Ругинене.

    13:06 27.10.2025

  • 7 За размисъл

    6 0 Отговор
    Искам да има нормална защита, европейска добре подготвена армия във всяка страна, адекватна външна и вътрешна политика на ЕС.
    Тази статия показва неадекватността на европейските политици и военни. Контрабандисти ли са или хибридни атаки, ще ни напада ли путин (не Русия) или ще се самозакопаваме с използването на самолети и ракети за милиони за да свалят балони и плащане на чужди сметки, ще чакаме някой рошав оттатък канала да ни насъсква за война или ще чакаме някой отвъд гьола да ни защитава?????????

    13:06 27.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    9 0 Отговор
    Член 4 от нато за балони!
    Тоя напълха гащите. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    13:08 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уфф

    5 0 Отговор
    Дебилизация.

    13:10 27.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я пък тоя":

    "...Член 4 .. "

    Инга се надява да задейства 5 члена на НАТО 😄👍

    Коментиран от #14

    13:13 27.10.2025

  • 13 Механик

    4 0 Отговор
    Ами до сега какво правеха? Само си ги записваха в тефтера ли?
    Направо си падам от смях с фнатичното лаене на балтийските пигмеи.

    13:18 27.10.2025

  • 14 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Абе, на акъл може да не го докарва момето, ама на външен вид ми задейства едничкия ми и ПЪРВИ член.

    13:20 27.10.2025

  • 15 Литва ще сваля балони

    2 0 Отговор
    на надарени червени калинки

    13:21 27.10.2025

  • 16 обмисля активиране на член 4 от НАТО

    3 0 Отговор
    ама пюте
    дали ще й откликне
    на калинката

    13:23 27.10.2025

  • 17 барем си имат

    2 0 Отговор
    засукана министър-председател
    а тук
    симпатяги
    яки тикви

    13:27 27.10.2025

  • 18 456

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣 член 4 ...и за какво ще свиква ВОЕНЕН съвет ,при КОНТАБАНДА / ако изобщо е имало нещо в тези балони/.
    А ,може руснаците не са били вътре/ според тях/ ,да се прехвърлят тайно 🤣🤣🤣.Смех и глупости

    13:28 27.10.2025

  • 19 Край

    1 0 Отговор
    Боци гледай какво се казва политичка, а ти .... Сачева та Сачева. Сачева може да прави добри сачове ама иначе готов го разваля с тия рибешки очи и "рубенсови" телеса.

    13:32 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания