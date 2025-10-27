Литва ще сваля балони на контрабандисти, нарушаващи въздушното пространство

Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви, че страната ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които многократно пресичат границата от Беларус и нарушават въздушното пространство на Литва, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

През последната седмица Литва, член на НАТО, беше принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. В тези случаи граничните пунктове с Беларус също бяха временно затваряни.

Според властите балоните се използват за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи инцидентите като „хибридни атаки“ и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.

„Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин“, заяви Ругинене на пресконференция.

Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.