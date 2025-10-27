Русия е уведомила САЩ за изпитанията на „Буревестник“

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза още Песков.
Генералният щаб на руските въоръжени сили докладва на руския президент Владимир Путин, че са завършени изпитанията на ракетата "Буревестник", която се задвижва с ядрена енергия. Оръжието има висока степен на автономност и може да лети ниско на дълги разстояния, като това намалява уязвимостта му по отношение на системите за противовъздушна отбрана, отбелязва ТАСС.
Във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества нови ракети, Кремъл каза, че Русия действа, като се ръководи от собствените си национални интереси, предаде Ройтерс.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия предварително е уведомила САЩ за изпитанията на "Буревестник".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18
13:20 27.10.2025
2 руски смешници
Коментиран от #14, #17, #19
13:20 27.10.2025
3 Имат си я руснаците
Коментиран от #12
13:22 27.10.2025
4 Дориана
Коментиран от #21
13:22 27.10.2025
5 Уфф
Коментиран от #10, #15
13:22 27.10.2025
6 Как пък
Коментиран от #8, #31
13:23 27.10.2025
7 двигател за ток
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хората слагат такива двигатели за миниядрени централи, путин ги завира в ракета :))))
Коментиран от #13
13:23 27.10.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Как пък":С двигател от Буревестник Мъск ще ходи на Марс.
Коментиран от #16
13:24 27.10.2025
9 Някой
13:24 27.10.2025
10 Даа
До коментар #5 от "Уфф":Украйна губи ,вече наближават 4 години а Покровск все така не превзет
Коментиран от #27
13:25 27.10.2025
11 си дзън
Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря.
13:25 27.10.2025
12 Хъхъ
До коментар #3 от "Имат си я руснаците":САЩ през 60те години се отказаха от създаването на подобна ракета поради високите разходи и опасност от замърсяване ….
Повечето от копейките не осъзнавате, че Русия винаги е копирала от други ;)
Коментиран от #26
13:25 27.10.2025
13 Къв двигател за ток бре
До коментар #7 от "двигател за ток":Не виждаш ли че това е плазма
13:26 27.10.2025
14 дедо иван..
До коментар #2 от "руски смешници":А бе тия бгбандерски п0маци..що не погледнат себе си-дека по цел ден клечат и цукат нозете на ония два плондера-дето ги командорат-.а за десерт заедно с делиорманците им праать..мааанета
13:26 27.10.2025
15 руската совалка Буран
До коментар #5 от "Уфф":русия тотално изостана, като последния напън преди разпада на СССР беше руската совалка Буран! Тотал щета!
13:26 27.10.2025
16 Да те светна
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ракетата я правят за Путин за след три дневнатаАбасрация да може да избяга далече
Коментиран от #24
13:27 27.10.2025
17 Тома
До коментар #2 от "руски смешници":Стана ли ти мокричко между чатала моето момче.Буров е казал навремето че на руснаците трябва да целуваме краката за това че да не носим фесове и да не сме роби.А иначе е мразел болшевиките.
Коментиран от #28
13:27 27.10.2025
18 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Точно тези като Буревестник могат да летят само при наличие на атмосфера.
Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
13:27 27.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30
13:28 27.10.2025
21 Уфф
До коментар #4 от "Дориана":Кой??
13:28 27.10.2025
22 В момента тежки боеве
13:28 27.10.2025
23 Путин какво "трябва"
13:29 27.10.2025
24 Хубавото е, че в тази психиатрия
До коментар #16 от "Да те светна":в която си сега, вече няма да можеш да избягаш.
Коментиран от #29
13:29 27.10.2025
25 Капей
13:30 27.10.2025
26 русия крадец
До коментар #12 от "Хъхъ":русия винаги е КРАЛА от Запада! От Калашника до камиони и стругове и ракети!
13:30 27.10.2025
27 Той и без това няма никакво стратегическ
До коментар #10 от "Даа":значение, също и като Мариупол, от където от мазетата на Азовстал азовците още контраатакуват, също и като Бахмут, Угледар, Торецк, Часов Яр, Маринка, Соледар, Селидово...
13:32 27.10.2025
28 Тома роб
До коментар #17 от "Тома":Целия балкански полуостров е бил под турско управление, само русофилите са били роби! :))))
13:32 27.10.2025
29 И къде
До коментар #24 от "Хубавото е, че в тази психиатрия":Да бягам вре копеи ,тука е топло ,храна три пъти на ден копейките те сте вдругата сграда ,къде да ходя в расия ли ,ти отивай
13:32 27.10.2025
30 Ще ти дадат една без заряд и на теб,
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да си я тикаш отзад, споко.
13:33 27.10.2025
31 Но пък
До коментар #6 от "Как пък":Са най-добрите
13:33 27.10.2025