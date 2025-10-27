Новини
Свят »
Русия »
Русия е уведомила САЩ за изпитанията на „Буревестник“
  Тема: Украйна

Русия е уведомила САЩ за изпитанията на „Буревестник“

27 Октомври, 2025 13:17 651 31

  • украйна-
  • буревестник-
  • русия-
  • сащ-
  • дмитрий песков-
  • сергей рябков

Изпитанията няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, заяви Кремъл

Русия е уведомила САЩ за изпитанията на „Буревестник“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза още Песков.

Още новини от Украйна

Генералният щаб на руските въоръжени сили докладва на руския президент Владимир Путин, че са завършени изпитанията на ракетата "Буревестник", която се задвижва с ядрена енергия. Оръжието има висока степен на автономност и може да лети ниско на дълги разстояния, като това намалява уязвимостта му по отношение на системите за противовъздушна отбрана, отбелязва ТАСС.

Във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества нови ракети, Кремъл каза, че Русия действа, като се ръководи от собствените си национални интереси, предаде Ройтерс.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия предварително е уведомила САЩ за изпитанията на "Буревестник".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Тези ракети с ядрен двигател могат да стигнат до всички планети в слънчевата система

    Коментиран от #7, #18

    13:20 27.10.2025

  • 2 руски смешници

    7 5 Отговор
    историята не търпи Диктатори като Хитлер и путин!!!

    Коментиран от #14, #17, #19

    13:20 27.10.2025

  • 3 Имат си я руснаците

    4 4 Отговор
    А САЩ я нямат, и следващите поне 30 години няма подобно нещо да имат ...

    Коментиран от #12

    13:22 27.10.2025

  • 4 Дориана

    1 1 Отговор
    Много ясно , че В Русия ще се появят нови модерни оръжия. Познайте от първия път кой е с Русия и и помага с нови технологии.

    Коментиран от #21

    13:22 27.10.2025

  • 5 Уфф

    4 4 Отговор
    Истината е че Русия изпревари технологично Запада при всички видове оръжия. Това е причината Украйна да губи.

    Коментиран от #10, #15

    13:22 27.10.2025

  • 6 Как пък

    3 1 Отговор
    Един самовар не направихте бре ,само ракети и бомби

    Коментиран от #8, #31

    13:23 27.10.2025

  • 7 двигател за ток

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хората слагат такива двигатели за миниядрени централи, путин ги завира в ракета :))))

    Коментиран от #13

    13:23 27.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Как пък":

    С двигател от Буревестник Мъск ще ходи на Марс.

    Коментиран от #16

    13:24 27.10.2025

  • 9 Някой

    1 1 Отговор
    То е стандарт да се предупреждават. Да не си помисли някой, че има реална атака. Само че на САЩ излизат прекалено скъпо ядрените оръжия и са се отказвали от нови. После пак решават. Но само за поддръжка на съществуващите харчат огромни суми (май стотици милиарди на година).

    13:24 27.10.2025

  • 10 Даа

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Украйна губи ,вече наближават 4 години а Покровск все така не превзет

    Коментиран от #27

    13:25 27.10.2025

  • 11 си дзън

    4 2 Отговор
    Гаспадарят Си дали е доволен, когато васалът Путин замърсява радиоактивно земята му?
    Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря.

    13:25 27.10.2025

  • 12 Хъхъ

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Имат си я руснаците":

    САЩ през 60те години се отказаха от създаването на подобна ракета поради високите разходи и опасност от замърсяване ….
    Повечето от копейките не осъзнавате, че Русия винаги е копирала от други ;)

    Коментиран от #26

    13:25 27.10.2025

  • 13 Къв двигател за ток бре

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "двигател за ток":

    Не виждаш ли че това е плазма

    13:26 27.10.2025

  • 14 дедо иван..

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "руски смешници":

    А бе тия бгбандерски п0маци..що не погледнат себе си-дека по цел ден клечат и цукат нозете на ония два плондера-дето ги командорат-.а за десерт заедно с делиорманците им праать..мааанета

    13:26 27.10.2025

  • 15 руската совалка Буран

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    русия тотално изостана, като последния напън преди разпада на СССР беше руската совалка Буран! Тотал щета!

    13:26 27.10.2025

  • 16 Да те светна

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ракетата я правят за Путин за след три дневнатаАбасрация да може да избяга далече

    Коментиран от #24

    13:27 27.10.2025

  • 17 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "руски смешници":

    Стана ли ти мокричко между чатала моето момче.Буров е казал навремето че на руснаците трябва да целуваме краката за това че да не носим фесове и да не сме роби.А иначе е мразел болшевиките.

    Коментиран от #28

    13:27 27.10.2025

  • 18 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно тези като Буревестник могат да летят само при наличие на атмосфера.
    Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    13:27 27.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    тия рашани вече изумяват с простотията си /хората строят , създават технологии 21 век , те пак ракета направили ,безаналогова......и кво ще правят с нея?

    Коментиран от #30

    13:28 27.10.2025

  • 21 Уфф

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Кой??

    13:28 27.10.2025

  • 22 В момента тежки боеве

    2 1 Отговор
    В околностите на Покровск. Централната част е под контрола на ВСУ. ГЩ на ВСУ изпрати няколко хиляди командоси от най елитните подразделения за подкрепа - Уукраинският журналист Андрий Цаплиенко съобщи, че специални части на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) вече са отишли в Покровск, защото ситуацията е критична. Въпросните части вече са започнали да провеждат операции

    13:28 27.10.2025

  • 23 Путин какво "трябва"

    1 0 Отговор
    Не е Тръм тоя дето ще го казва

    13:29 27.10.2025

  • 24 Хубавото е, че в тази психиатрия

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да те светна":

    в която си сега, вече няма да можеш да избягаш.

    Коментиран от #29

    13:29 27.10.2025

  • 25 Капей

    1 1 Отговор
    Ативаме да срещаме на Дунава ,летяла ниско .да и се порадваме

    13:30 27.10.2025

  • 26 русия крадец

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хъхъ":

    русия винаги е КРАЛА от Запада! От Калашника до камиони и стругове и ракети!

    13:30 27.10.2025

  • 27 Той и без това няма никакво стратегическ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даа":

    значение, също и като Мариупол, от където от мазетата на Азовстал азовците още контраатакуват, също и като Бахмут, Угледар, Торецк, Часов Яр, Маринка, Соледар, Селидово...

    13:32 27.10.2025

  • 28 Тома роб

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Целия балкански полуостров е бил под турско управление, само русофилите са били роби! :))))

    13:32 27.10.2025

  • 29 И къде

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хубавото е, че в тази психиатрия":

    Да бягам вре копеи ,тука е топло ,храна три пъти на ден копейките те сте вдругата сграда ,къде да ходя в расия ли ,ти отивай

    13:32 27.10.2025

  • 30 Ще ти дадат една без заряд и на теб,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да си я тикаш отзад, споко.

    13:33 27.10.2025

  • 31 Но пък

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как пък":

    Са най-добрите

    13:33 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания