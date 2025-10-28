Новини
Руските дронове направиха Южна Украйна необитаема, цели райони са изцяло изоставени
  Тема: Украйна

Руските дронове направиха Южна Украйна необитаема, цели райони са изцяло изоставени

28 Октомври, 2025 17:08 915 34

  • украйна-
  • оон-
  • русия-
  • война-
  • дронове-
  • днепър

Тези, които са останали там, са предимно възрастни и бедни хора, сочи документът на ООН

Руските дронове направиха Южна Украйна необитаема, цели райони са изцяло изоставени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянните руски удари с дронове срещу цивилни правят контролираните от Украйна райони по поречието на река Днепър в южната част на страната все по-необитаеми, предаде ДПА, като се позова на доклад на независими следователи в областта на човешките права към ООН, съобщи БТА.

"Местните власти съобщават за рязко намаляване на населението в резултат на атаките с дронове, както и че някои райони са почти изцяло изоставени", пише в доклада. Тези, които са останали там, са предимно възрастни и бедни хора, сочи документът, изготвен от Независимата международна комисия по въпросите за Украйна.

Експертите от ООН казват, че руските атаки в района на река Днепър, която очертава 300-километровата фронтова линия в южната част на Украйна, са "системни" и целят да всяват ужас сред цивилните. На прицел се взимат също пожарникари и линейки и домовете на хората се подпалват умишлено, а усилията по гасене на пожарите се възпрепятстват.

Спирането на електро-, газо- и водоснабдяването е направило много населени места необитаеми, установява докладът. Според него цивилните често са "преследвани" от руски дронове на "големи разстояния" в Херсонска област. Докладът описва поредица от подобни атаки срещу обикновени украинци, които според документа представляват военни престъпления.

Докладът осъжда също принудителното депортиране на украински жители, най-вече от окупираните от Русия части в южната Запорожка област. Няколкостотин души са били отведени в началото на войната в контролирани от Украйна територии, а по-късно, през 2024 г. и 2025 г., са откарани в Грузия, казва комисията. Повече от 200 очевидци са потърсени за мнения при изготвянето на доклада. Авторите отбелязват, че Москва им отказва достъп до контролираните от Русия територии въпреки многобройните молби за това.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 володя

    13 2 Отговор
    Това е цената на освобождението!

    Коментиран от #31, #33

    17:11 28.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    22 3 Отговор
    Укрите да вземат да заловят Зеленияпор и да настъпва мир, че страдаме и ние с нашите марионетки и подлоги които го обслужват!

    17:12 28.10.2025

  • 3 аман от пропаандата ви бе

    25 3 Отговор
    путин всеки ден бие по цивилните а умират военните?

    е как става така? къде са тия войници ? къде се крият та всеки ден само деткски гради ни и бебете

    Коментиран от #10

    17:12 28.10.2025

  • 4 много моля кажете им

    23 2 Отговор
    моля кажете на НАТОВСКИТЕ инструктори да не се крият сред цивилните

    не е морално да са такива страхо-пъзлювци или излизаш и се биеш с руснака или си хващаш пътя и се предаваш

    17:14 28.10.2025

  • 5 Дон Дони

    16 2 Отговор
    Същото е и в България, само че не дронове а 35 години некъдърно управлени!

    Коментиран от #7

    17:14 28.10.2025

  • 6 сорос ще мре скоро време

    14 2 Отговор
    путин ще денафицира всички бандери където и да се крият ако щат и във детския градини и там ще ги намери и затриее слава на путин императора на света

    17:15 28.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Дони":

    много сте точен

    17:15 28.10.2025

  • 8 Да биха мирно стояли

    14 0 Отговор
    Не биха чудо видяло.ама като се обърне колата пътища много.

    17:16 28.10.2025

  • 9 механик

    1 13 Отговор
    Ще се върнем там, когато путиновите орди се изтеглят / по-скоро унищожат /.

    17:17 28.10.2025

  • 10 Източна ромелия

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "аман от пропаандата ви бе":

    Ама те убивали цивилни бебета, ама после се оказва, че тези бебета са с бради и мустаци

    Коментиран от #15

    17:17 28.10.2025

  • 11 ВСУ избива цивилни украинци

    11 0 Отговор
    Днес гледах какдри заснети от руски дрон как шестима цивилни украинци от Покровск, с бели кърпи в ръце, в колона по един, се опитват да достигнат позициите на руската освободителна армия, а укро-нацистите, подчинени на киевските юдо-фашисти, ги обстрелваше с миномети и атакуваше с дронове.

    В крайна сметка само една жена от шестимата цивилни украинци остана жива; успя да стигне до руските позиции и да разкаже за ужаса и изтезанията, на които се подлагат от ВСУ (укро-нацистите) цивилните украинци, нежелаещите да се евакуират в Украйна.

    17:18 28.10.2025

  • 12 Сатана Z

    8 0 Отговор
    В по голяма част България и без нападения с дронове от Русия също е необитаема а повечето села са с няколко жители оцеляващи с каквото могат.

    Коментиран от #27

    17:18 28.10.2025

  • 13 тагаренко праща пари във оосрайна

    7 0 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    17:19 28.10.2025

  • 14 Ами не е лошо

    8 0 Отговор
    Украйна да е необитаема...

    17:20 28.10.2025

  • 15 Оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Източна ромелия":

    че кога им поникнаха бради на бебетата от детските градини? че и брада?

    ай стига бе , маро ма сваляй очилата и бегай даДУХАШ на милен ма че няма да има заплата ха ха ха ха

    17:21 28.10.2025

  • 16 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Не само Южна Украйна но и цялата територия населена с гребени трябва да се обезлюди

    17:21 28.10.2025

  • 17 Лелееее майкооо

    5 0 Отговор
    Украйна е необитаема, цели райони са изцяло изоставени... следва Киев ...Одеса си е руска и няма страшно

    17:21 28.10.2025

  • 18 Пич

    4 0 Отговор
    Реклама :
    - Сега в Южна Украйна , после и в други градове !!!

    17:22 28.10.2025

  • 19 Ако Зеленски

    4 0 Отговор
    не развее белия байрак и останалата ще стане такава! И без това украинците масово напускат Украйна унижавани от собствените си убийци.

    17:22 28.10.2025

  • 20 Дедо Вангелий

    5 0 Отговор
    Ще грейнат стотици ядрени слънца над USA !

    17:22 28.10.2025

  • 21 Българин

    5 0 Отговор
    И всичко това заради измислената "свобода" за Украйна. Ако се беха подчинили още 22-ра, досега да са забравили, че тая измислена държава е съществувала!

    Коментиран от #25

    17:23 28.10.2025

  • 22 Така , така ... и от преди и от зади

    3 0 Отговор
    (Украйна необитаема, цели райони са изцяло изоставени)...

    17:23 28.10.2025

  • 23 оня с коня

    5 0 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #26

    17:24 28.10.2025

  • 24 не сме й съюзници само пари пращаме

    2 0 Отговор
    Украйна не е нито в НАТО нито в ЕС и не е допринесла финансово за тези съюзи за да очаква помощ

    17:24 28.10.2025

  • 25 Не е ставало дума за

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    "свобода" за Украйна а за тъпото НАТЮ в Украйна ! ...... ( Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...)

    17:26 28.10.2025

  • 26 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Цял род, само предатели и родоотсъпници!

    Коментиран от #32

    17:26 28.10.2025

  • 27 магазин ШОПАР

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    скоро ще има магазини във пощата на втория етаж , САМО ОЩЕ МАЛКО ПОТРАЙТЕ ДЕ

    евтин лук салам и спанак

    17:27 28.10.2025

  • 28 милен та чака маро

    1 0 Отговор
    МАРО МА... , ама сваляй очилата и бягай да духааш на милен маОВЦОпроста

    17:27 28.10.2025

  • 29 кои

    2 0 Отговор
    кои райони са почти изцяло изоставенЩеше ли да стане тов, ако Зеленски беше казал:
    "Не искаме да влизаме в Нато". Или ако беше спазил Минските споразумения?
    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а Крим - под наем, даван на Русия за 30 г.

    17:27 28.10.2025

  • 30 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Копейки, вие искате да направите България втори Донбас ли? Толкова ли мразите България, че искате да я направите втори Донбас?

    17:28 28.10.2025

  • 31 Не е вярно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "володя":

    Всякя територия ще стане напълно обитаема когато спрат натовските, украински атаки с дронове. Там има и много мини. Всичко ще се прекопа, ще се разчисти, ще се отстроят нови сгради и всичко ще заработи. Бог да прости загиналите!

    Коментиран от #34

    17:29 28.10.2025

  • 32 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Като мразиш руснаците - иди в мазата и извади на деда си потурите и феса и си смени името на Мюмюн.

    17:29 28.10.2025

  • 33 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "володя":

    Такова асвабаждение ли искате да направите и на България, копейки? Искате да направите България втори Донбас ли? Толкова ли мразите България?

    17:29 28.10.2025

  • 34 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не е вярно":

    Сериозно ли? Да ти кажа, от ден на ден Донецк става все по-необитаем! От един от най-красивите градове в Украйна, Донецк под руския мир вече 11 години е на ръба на хуманитарна криза, без вода, без топлина.... Хората всеки ден напускат града. Това ли е асвабаждението?

    17:31 28.10.2025

