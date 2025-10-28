Руските дронове направиха Южна Украйна необитаема, цели райони са изцяло изоставени

Постоянните руски удари с дронове срещу цивилни правят контролираните от Украйна райони по поречието на река Днепър в южната част на страната все по-необитаеми, предаде ДПА, като се позова на доклад на независими следователи в областта на човешките права към ООН, съобщи БТА.
"Местните власти съобщават за рязко намаляване на населението в резултат на атаките с дронове, както и че някои райони са почти изцяло изоставени", пише в доклада. Тези, които са останали там, са предимно възрастни и бедни хора, сочи документът, изготвен от Независимата международна комисия по въпросите за Украйна.
Експертите от ООН казват, че руските атаки в района на река Днепър, която очертава 300-километровата фронтова линия в южната част на Украйна, са "системни" и целят да всяват ужас сред цивилните. На прицел се взимат също пожарникари и линейки и домовете на хората се подпалват умишлено, а усилията по гасене на пожарите се възпрепятстват.
Спирането на електро-, газо- и водоснабдяването е направило много населени места необитаеми, установява докладът. Според него цивилните често са "преследвани" от руски дронове на "големи разстояния" в Херсонска област. Докладът описва поредица от подобни атаки срещу обикновени украинци, които според документа представляват военни престъпления.
Докладът осъжда също принудителното депортиране на украински жители, най-вече от окупираните от Русия части в южната Запорожка област. Няколкостотин души са били отведени в началото на войната в контролирани от Украйна територии, а по-късно, през 2024 г. и 2025 г., са откарани в Грузия, казва комисията. Повече от 200 очевидци са потърсени за мнения при изготвянето на доклада. Авторите отбелязват, че Москва им отказва достъп до контролираните от Русия територии въпреки многобройните молби за това.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 володя
Коментиран от #31, #33
17:11 28.10.2025
2 БОЛШЕВИК
17:12 28.10.2025
3 аман от пропаандата ви бе
е как става така? къде са тия войници ? къде се крият та всеки ден само деткски гради ни и бебете
Коментиран от #10
17:12 28.10.2025
4 много моля кажете им
не е морално да са такива страхо-пъзлювци или излизаш и се биеш с руснака или си хващаш пътя и се предаваш
17:14 28.10.2025
5 Дон Дони
Коментиран от #7
17:14 28.10.2025
6 сорос ще мре скоро време
17:15 28.10.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "Дон Дони":много сте точен
17:15 28.10.2025
8 Да биха мирно стояли
17:16 28.10.2025
9 механик
17:17 28.10.2025
10 Източна ромелия
До коментар #3 от "аман от пропаандата ви бе":Ама те убивали цивилни бебета, ама после се оказва, че тези бебета са с бради и мустаци
Коментиран от #15
17:17 28.10.2025
11 ВСУ избива цивилни украинци
В крайна сметка само една жена от шестимата цивилни украинци остана жива; успя да стигне до руските позиции и да разкаже за ужаса и изтезанията, на които се подлагат от ВСУ (укро-нацистите) цивилните украинци, нежелаещите да се евакуират в Украйна.
17:18 28.10.2025
12 Сатана Z
Коментиран от #27
17:18 28.10.2025
13 тагаренко праща пари във оосрайна
17:19 28.10.2025
14 Ами не е лошо
17:20 28.10.2025
15 Оня с коня
До коментар #10 от "Източна ромелия":че кога им поникнаха бради на бебетата от детските градини? че и брада?
ай стига бе , маро ма сваляй очилата и бегай даДУХАШ на милен ма че няма да има заплата ха ха ха ха
17:21 28.10.2025
16 И Киев е Руски
17:21 28.10.2025
17 Лелееее майкооо
17:21 28.10.2025
18 Пич
- Сега в Южна Украйна , после и в други градове !!!
17:22 28.10.2025
19 Ако Зеленски
17:22 28.10.2025
20 Дедо Вангелий
17:22 28.10.2025
21 Българин
Коментиран от #25
17:23 28.10.2025
22 Така , така ... и от преди и от зади
17:23 28.10.2025
23 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #26
17:24 28.10.2025
24 не сме й съюзници само пари пращаме
17:24 28.10.2025
25 Не е ставало дума за
До коментар #21 от "Българин":"свобода" за Украйна а за тъпото НАТЮ в Украйна ! ...... ( Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...)
17:26 28.10.2025
26 Българин
До коментар #23 от "оня с коня":Цял род, само предатели и родоотсъпници!
Коментиран от #32
17:26 28.10.2025
27 магазин ШОПАР
До коментар #12 от "Сатана Z":скоро ще има магазини във пощата на втория етаж , САМО ОЩЕ МАЛКО ПОТРАЙТЕ ДЕ
евтин лук салам и спанак
17:27 28.10.2025
28 милен та чака маро
17:27 28.10.2025
29 кои
"Не искаме да влизаме в Нато". Или ако беше спазил Минските споразумения?
Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а Крим - под наем, даван на Русия за 30 г.
17:27 28.10.2025
30 Хахахаха
17:28 28.10.2025
31 Не е вярно
До коментар #1 от "володя":Всякя територия ще стане напълно обитаема когато спрат натовските, украински атаки с дронове. Там има и много мини. Всичко ще се прекопа, ще се разчисти, ще се отстроят нови сгради и всичко ще заработи. Бог да прости загиналите!
Коментиран от #34
17:29 28.10.2025
32 Оня с коня
До коментар #26 от "Българин":Като мразиш руснаците - иди в мазата и извади на деда си потурите и феса и си смени името на Мюмюн.
17:29 28.10.2025
33 Хахахаха
До коментар #1 от "володя":Такова асвабаждение ли искате да направите и на България, копейки? Искате да направите България втори Донбас ли? Толкова ли мразите България?
17:29 28.10.2025
34 Хахахаха
До коментар #31 от "Не е вярно":Сериозно ли? Да ти кажа, от ден на ден Донецк става все по-необитаем! От един от най-красивите градове в Украйна, Донецк под руския мир вече 11 години е на ръба на хуманитарна криза, без вода, без топлина.... Хората всеки ден напускат града. Това ли е асвабаждението?
17:31 28.10.2025