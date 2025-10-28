Тръмп шокира Путин, за първи път от началото на инвазията се случва нещо подобно

Американският президент Доналд Тръмп шокира Владимир Путин, налагайки изненадващо санкции срещу руски петролни компании. Те вече дават своя резултат, пише германското издание Focus.de.
Решението на Тръмп би могло да улесни плановете на Европа да подкрепи Украйна. Той взе това решение, след като осъзна, че руският президент не иска да спре войната си срещу Украйна.
В рамките на два дни цената на суровия петрол „Брент“ се покачи до най-високото си ниво от началото на руската агресия срещу Украйна през 2022 г. Европейските политици приветстваха хода на Тръмп, като отдавна го призоваваха да заеме по-твърда позиция срещу Москва.
Санкциите вече изглежда дават ефект. Компании в Китай и Индия, които преди това са купували големи количества руска енергия, преразглеждат бизнес отношенията си с Москва. Това би могло допълнително да намали приходите на Русия и сериозно да засегне военния бюджет на Путин.
Държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи петролни компании в Русия – „Роснефт“ и „Лукойл“, предаде агенция „Ройтерс“.
Паралелно с това индийските рафинерии, които са най-големите купувачи на руски петрол по море, се подготвят да намалят рязко вноса си от Москва, за да се съобразят с американските ограничения, наложени заради войната в Украйна. Според анализатори рязкото свиване на търсенето от Китай и Индия – двете най-големи клиенти на Русия – ще намали приходите на Москва от петролния износ и вероятно ще повиши световните цени на суровината, докато големите вносители търсят алтернативни доставки.
Европейската политика би могла да се възползва от внезапната промяна на курса на Тръмп. Анализатори виждат в това възможност да използват замразени руски държавни активи в ЕС в подкрепа на Украйна. От тези средства би могъл да бъде финансиран т. нар. „репарационен заем“ от 140 милиарда евро.
Руската икономика в момента е мобилизирана от Владимир Путин във финансиране основно на военната му авантюра в Украйна. Това се отразява пряко върху доходите на руските граждани. Допитване на „Галъп“ установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Москва търси различни начини да заобиколи западните санкции, наложени след инвазията на руската армия в Украйна през февруари 2022 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мароу, Мароу
Коментиран от #37, #62
14:52 28.10.2025
2 Сега
14:52 28.10.2025
3 Ако Тръмпо
14:52 28.10.2025
4 Марче
14:53 28.10.2025
5 Пич
Коментиран от #67, #68
14:53 28.10.2025
6 Явно положението на фронта
14:53 28.10.2025
7 Я пък тоя
По море внасяха по един танкер на три години, всичко друго е по тръби. 🤣🤣🤣
Коментиран от #66, #83
14:54 28.10.2025
8 Антиевропейските санкции действат!
Коментиран от #14, #17, #32, #35, #58
14:55 28.10.2025
9 Дримон
14:56 28.10.2025
10 мизерна русия
Коментиран от #21, #25, #26
14:56 28.10.2025
11 Иван
14:57 28.10.2025
12 иван костов
14:58 28.10.2025
13 Следва катастрофа
Коментиран от #80
14:58 28.10.2025
14 пак ли спират къпането?
До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":Копейко, това беше в началото на войната, когато путин искаше плащане в рубли! Къпят си се в ЕС и си живеят живота без руския фашистки газ и сега и петрол!!
Коментиран от #72
14:58 28.10.2025
15 Дориана
Коментиран от #24, #51
14:58 28.10.2025
16 Последния Софиянец
14:59 28.10.2025
17 Хааа
До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":Това всяка година го слушаме , а реално става точно наобратно в оркстан няма бензин и газ и електричество
14:59 28.10.2025
18 аааахахахааа
15:00 28.10.2025
19 Дориана
15:00 28.10.2025
20 Мдаа!🤔
Коментиран от #39, #40
15:00 28.10.2025
21 Иван
До коментар #10 от "мизерна русия":Овцо, тази ракета не лети 15,000 км.,а неограничено. На изпитанието е летяла 14-15,000.
Коментиран от #31, #42
15:00 28.10.2025
23 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #52
15:00 28.10.2025
25 От 10 опита
До коментар #10 от "мизерна русия":онзи ден беше първия "успешен" , но има съмнения, че двигателя изобщо не е ядрен, а фейков... 😂☝️
15:01 28.10.2025
26 Я пък тоя
До коментар #10 от "мизерна русия":Мизерния мозък не може нищо да измисли. Едно изречение копи пейст вече три години.
15:01 28.10.2025
27 Атина Палада
15:01 28.10.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #47
15:01 28.10.2025
30 Луд
15:02 28.10.2025
32 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":Копейките пак беснеят и пишат щуротии.
15:02 28.10.2025
15:02 28.10.2025
34 Само, че войната приключи!
Коментиран от #76
15:03 28.10.2025
35 аааахахахааа
До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":Колкото остана Европа без газ когато почна войната, толкова и сега ще остане без петрол и газ....аааахахах.. И сега какво, пак ли ще мръзнем и ходим некъпани а?
15:03 28.10.2025
36 Атина Палада
Коментиран от #43
15:03 28.10.2025
37 Ердоган
До коментар #1 от "Мароу, Мароу":В Русия да не ги мислим, там са свикнали да газят в калта, обаче тук не ми се мисли, ако не им стигат парите да ходят до Гърция на всеки повече от 2 дни почивка
15:03 28.10.2025
38 Лоцман
15:04 28.10.2025
39 без русия няма да изгрее слънцето :))))
До коментар #20 от "Мдаа!🤔":Нефт и газ бол!Точно до руския опряха копейките!
Коментиран от #46
15:04 28.10.2025
40 Иван
До коментар #20 от "Мдаа!🤔":Откъде да се знае??? Нацистките психопати може да почнат да скачат от радост, защото им е станало по-скъпо.
15:04 28.10.2025
41 Тома
15:04 28.10.2025
42 Адолф
До коментар #21 от "Иван":Викаш може да лети и до Нептун, тъй ли? Това ли значи неограничено?
Коментиран от #49
15:05 28.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #36 от "Атина Палада":КолежКЕ, в Русия има всичко..А в България пуснаха ли ви водата?Или още сте без вода?
15:06 28.10.2025
44 старец
15:06 28.10.2025
45 Рано е!
15:07 28.10.2025
46 Иван
До коментар #39 от "без русия няма да изгрее слънцето :))))":В Библията пише че Слънцето ще изгрее, но след шест месеца, а ядрената зима ще продължи три години.
15:08 28.10.2025
47 Хахахаха
До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":При нас в Калуга има бензин даже да се удавиш ,на бензиностанцията на "Роснефт"95 октана е струва 61.80 руб. а на "Газпомнефт" 60.20руб.А тока даже за секунда не е спирал.Нещо още да попиташ.
Коментиран от #60, #71
15:08 28.10.2025
51 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #15 от "Дориана":Дори анна не вярва на написаното от нея.Няма как да се държиш като двойник на хитлер и да не те обхване параноя.
Коментиран от #56
15:16 28.10.2025
52 Иван
До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Само че в Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.
15:17 28.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #31 от "аха лети до като я думнат":Видяхме колко могат да думкат с дроновете в Полша ,и то детски дронове изстреляни от някакви деца от Украйна,цял ден ги гониха и не можаха да ги думнат ,накрая думнаха на едни хорица къщата;:)))) цирк Буш са МатЮвците :)
15:18 28.10.2025
54 Истината
15:19 28.10.2025
55 Боко
15:19 28.10.2025
56 Иван
До коментар #51 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Хазарският психопат Бенямин Нетаняху е развит....преразвит.
15:19 28.10.2025
57 стоян георгиев
15:21 28.10.2025
58 🤣......
До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":Пак ли? 🤣
15:22 28.10.2025
59 Я пък тоя
Коментиран от #74
15:25 28.10.2025
60 Хахахаха
До коментар #47 от "Хахахаха":Москва, Калуга, Лос Анджелос...обединились в один колхоз🤣🤣🤣🤣
15:26 28.10.2025
61 Иван
15:27 28.10.2025
62 ЕТО ПИША ТИ
До коментар #1 от "Мароу, Мароу":пиша ти за инфлацията преди 10.11.1989 г Та значи голямата печалба от тото 2 беше 20000 лева за 6 познати резултата. 1962 г когато въведоха печалбата с тези пари, свободно, без ред можеше да се купи тристаен тухлен апартамент, с паркет на пода, кола москвич ( за 1962 г не бяха лоши) и вила. 1988 г. За тези пари с огромни връзки можеше да се купи панелка(тристайна) в люлин. Аз лично връзки с две деца не намерих, та живяхме в една стая. За кола и вила дори и не мечтаех!
15:27 28.10.2025
63 Иван
15:29 28.10.2025
64 Сеирджия
15:30 28.10.2025
65 !!!?
15:31 28.10.2025
66 Стефанов
До коментар #7 от "Я пък тоя":Тръби няма готин. недей да лъжеш за копейки.
15:33 28.10.2025
67 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Пич":Тъпия ЕС ,се управлява от внуци на ционисти .а Мара t@@@@@ пак просо сънува
15:36 28.10.2025
68 Да ти кажа
До коментар #5 от "Пич":Така де! Европа е много зле. Ама ти не се кахъри толкоз. Важното е, че матушка русия е много добре. Направо цъфти. Даже скоро се очаква да върже!
15:37 28.10.2025
69 Адолф
До коментар #49 от "Иван":Абе сладур, тя до там не може да хвръкне ти за неограничено ми гавариш. Ейййй какви сте ми шарани виеееее... на гола кука ще ви хване чиляк.
15:38 28.10.2025
70 000
15:39 28.10.2025
71 Хммм
До коментар #47 от "Хахахаха":Смятай либеризацията ни струва 1 лев повече за литър.
15:40 28.10.2025
72 ЧеСиКуХеЯсно
До коментар #14 от "пак ли спират къпането?":ГъбоГъбо вали но слънце няма.След вас остава само плесен и мухал.
15:41 28.10.2025
73 Хихи
15:42 28.10.2025
74 Попето
До коментар #59 от "Я пък тоя":Санкциите остават само за нашите евролиберални управници. А Борисов плаши, че ще останем без горива! Този ми... зерник е за съд.
15:42 28.10.2025
75 000
15:44 28.10.2025
76 Дърт Българин
До коментар #34 от "Само, че войната приключи!":Така е на есен престои голяма имвазия на запад.Украинските нацисти ще завладеят ЕС.
15:46 28.10.2025
77 1678677
15:46 28.10.2025
78 явер
15:48 28.10.2025
79 Я пък тоя
Украйна удари Путин в сърцето!
Кремъл под обсада, Русия в паника.
По долу пише: Нов мощен удар в самото сърце на Русия
Оказа се, че един украински дрон достигнал до Москва. Няма щети.
15:49 28.10.2025
80 Макробиолог
До коментар #13 от "Следва катастрофа":Ако руските нефтодобивници получават 3-4пъти по малко от колегите си по света,разликата отиваше до вчера и в твоя джоб ,от спестеното на помпите.Кат свършат процедурите покрай лукойл--пиши отново.
15:49 28.10.2025
81 Ами тъй де
15:50 28.10.2025
82 явер
15:51 28.10.2025
83 Географче
До коментар #7 от "Я пък тоя":Хайде помисли малко и ми кажои по какви тръби и от къде жълтите полечават петрол лъжльо !
15:51 28.10.2025
84 Бла
15:52 28.10.2025