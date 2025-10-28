Новини
Тръмп шокира Путин, за първи път от началото на инвазията се случва нещо подобно
  Тема: Украйна

Тръмп шокира Путин, за първи път от началото на инвазията се случва нещо подобно

28 Октомври, 2025 14:49 4 140 84

Санкциите вече дават ефект: компании в Китай и Индия преразглеждат бизнес отношенията си с Москва

Тръмп шокира Путин, за първи път от началото на инвазията се случва нещо подобно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп шокира Владимир Путин, налагайки изненадващо санкции срещу руски петролни компании. Те вече дават своя резултат, пише германското издание Focus.de.

Решението на Тръмп би могло да улесни плановете на Европа да подкрепи Украйна. Той взе това решение, след като осъзна, че руският президент не иска да спре войната си срещу Украйна.

Още новини от Украйна

В рамките на два дни цената на суровия петрол „Брент“ се покачи до най-високото си ниво от началото на руската агресия срещу Украйна през 2022 г. Европейските политици приветстваха хода на Тръмп, като отдавна го призоваваха да заеме по-твърда позиция срещу Москва.

Санкциите вече изглежда дават ефект. Компании в Китай и Индия, които преди това са купували големи количества руска енергия, преразглеждат бизнес отношенията си с Москва. Това би могло допълнително да намали приходите на Русия и сериозно да засегне военния бюджет на Путин.

Държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи петролни компании в Русия – „Роснефт“ и „Лукойл“, предаде агенция „Ройтерс“.

Паралелно с това индийските рафинерии, които са най-големите купувачи на руски петрол по море, се подготвят да намалят рязко вноса си от Москва, за да се съобразят с американските ограничения, наложени заради войната в Украйна. Според анализатори рязкото свиване на търсенето от Китай и Индия – двете най-големи клиенти на Русия – ще намали приходите на Москва от петролния износ и вероятно ще повиши световните цени на суровината, докато големите вносители търсят алтернативни доставки.

Европейската политика би могла да се възползва от внезапната промяна на курса на Тръмп. Анализатори виждат в това възможност да използват замразени руски държавни активи в ЕС в подкрепа на Украйна. От тези средства би могъл да бъде финансиран т. нар. „репарационен заем“ от 140 милиарда евро.

Руската икономика в момента е мобилизирана от Владимир Путин във финансиране основно на военната му авантюра в Украйна. Това се отразява пряко върху доходите на руските граждани. Допитване на „Галъп“ установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Москва търси различни начини да заобиколи западните санкции, наложени след инвазията на руската армия в Украйна през февруари 2022 г.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мароу, Мароу

    106 27 Отговор
    пиши за инфлацията в България. Не се коси за Русия

    Коментиран от #37, #62

    14:52 28.10.2025

  • 2 Сега

    33 72 Отговор
    Русия вече ще фалира ! Край !

    14:52 28.10.2025

  • 3 Ако Тръмпо

    28 69 Отговор
    Напъне жужето, - ще го сцепи

    14:52 28.10.2025

  • 4 Марче

    68 16 Отговор
    не плачи на чужд гроб, че не знаеш къде е главата, къде е ....я

    14:53 28.10.2025

  • 5 Пич

    80 29 Отговор
    Идиоти !!! Ще озъбят единствено Европа !!! Но а дано това да убие тъпият ЕС !!!

    Коментиран от #67, #68

    14:53 28.10.2025

  • 6 Явно положението на фронта

    80 19 Отговор
    за Украйна е страшно.

    14:53 28.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    89 15 Отговор
    "Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море"
    По море внасяха по един танкер на три години, всичко друго е по тръби. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #66, #83

    14:54 28.10.2025

  • 8 Антиевропейските санкции действат!

    76 18 Отговор
    А след нова година и Европа остава без петрол,газ и на свещи!

    Коментиран от #14, #17, #32, #35, #58

    14:55 28.10.2025

  • 9 Дримон

    58 8 Отговор
    Ами дават резултати напротив ще принудят руснаци и китайци да изместят правилните ходове което от своя страна ще докара УСА да си го нач.ка буквално.

    14:56 28.10.2025

  • 10 мизерна русия

    23 60 Отговор
    Едни пирони не могатда произведат, направили ракета с ядрен двигател да лети 15000 км :))))

    Коментиран от #21, #25, #26

    14:56 28.10.2025

  • 11 Иван

    17 9 Отговор
    В Библията пише какви начини ще използва Русия, за да се справи със санкциите, наложени й от Възродената Римска Империя.

    14:57 28.10.2025

  • 12 иван костов

    46 3 Отговор
    Високата цена ще компенсира по ниските продажби, това е елементарно !

    14:58 28.10.2025

  • 13 Следва катастрофа

    5 14 Отговор
    Раша все още копае дъното...

    Коментиран от #80

    14:58 28.10.2025

  • 14 пак ли спират къпането?

    16 36 Отговор

    До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":

    Копейко, това беше в началото на войната, когато путин искаше плащане в рубли! Къпят си се в ЕС и си живеят живота без руския фашистки газ и сега и петрол!!

    Коментиран от #72

    14:58 28.10.2025

  • 15 Дориана

    48 9 Отговор
    Това са напълно неверни твърдения от Германското издание с едничката цел да оправдаят предизвикването на война с Русия. Ще получат много скоро отговор . С лъжи, компромати, санкции и натиск война не се печели , а губи. Така, че Европа ще е тази, която ще загуби.

    Коментиран от #24, #51

    14:58 28.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    14 32 Отговор
    Бункерното се наигра, ще вее белия байрак от калното мазе.

    14:59 28.10.2025

  • 17 Хааа

    12 20 Отговор

    До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":

    Това всяка година го слушаме , а реално става точно наобратно в оркстан няма бензин и газ и електричество

    14:59 28.10.2025

  • 18 аааахахахааа

    16 24 Отговор
    Май зе да понамирисва на залпове от крайцера Аврора. Не случайно миналата седмица е тренирана евакуация от Кремъл на вождовете.

    15:00 28.10.2025

  • 19 Дориана

    16 27 Отговор
    А уж беше Киев за два дня, замина магучая при крайцера в тинята!

    15:00 28.10.2025

  • 20 Мдаа!🤔

    37 11 Отговор
    Шокирани ще бъдат гражданите на гейсъюза като видят цените по бензиностанциите! Оттам всичко ще хвръкне нагоре!

    Коментиран от #39, #40

    15:00 28.10.2025

  • 21 Иван

    41 8 Отговор

    До коментар #10 от "мизерна русия":

    Овцо, тази ракета не лети 15,000 км.,а неограничено. На изпитанието е летяла 14-15,000.

    Коментиран от #31, #42

    15:00 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 34 Отговор
    Да мре гнусн@т@ рашистк@ сг@н .Тов@ зл0 трябв@ д@ бъде унищожен0

    Коментиран от #52

    15:00 28.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От 10 опита

    11 27 Отговор

    До коментар #10 от "мизерна русия":

    онзи ден беше първия "успешен" , но има съмнения, че двигателя изобщо не е ядрен, а фейков... 😂☝️

    15:01 28.10.2025

  • 26 Я пък тоя

    22 5 Отговор

    До коментар #10 от "мизерна русия":

    Мизерния мозък не може нищо да измисли. Едно изречение копи пейст вече три години.

    15:01 28.10.2025

  • 27 Атина Палада

    38 3 Отговор
    Боже, Божкелееее,всички световни анализатори твърдят,че въпросните санкции са удар срещу Европа,а само нашите Факти тук твърдят обратното..:)))

    15:01 28.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 17 Отговор
    Казаха ли от бункера кога ще пускат бензина в блатата‼️

    Коментиран от #47

    15:01 28.10.2025

  • 30 Луд

    21 1 Отговор
    От както е забранена дрогата в САЩ направо не може да си купиш по малко от тон , и картелите са обеднели с по 100 000 000 долар в повече. Единствено ще окаже ефект ако ЕС забранят въздуха от Русия. Така ще дишат само пръднята на САЩ .

    15:02 28.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 20 Отговор

    До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":

    Копейките пак беснеят и пишат щуротии.

    15:02 28.10.2025

  • 33 Пак ли

    23 2 Отговор
    За това ли написахте статията
    Германия губи конкурентоспособността си
    28 Октомври, 2025 14:45
    Германските компании страдат от свръхрегулация, високи цени на енергията.

    15:02 28.10.2025

  • 34 Само, че войната приключи!

    30 5 Отговор
    10 500 укронацисти са обкръжени в Покровск и Купянск! Никакви санкции не могат да свалят белия байрак! Скоро ЕС ще си плати с лихвите за авантюрата в Окраина!

    Коментиран от #76

    15:03 28.10.2025

  • 35 аааахахахааа

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":

    Колкото остана Европа без газ когато почна войната, толкова и сега ще остане без петрол и газ....аааахахах.. И сега какво, пак ли ще мръзнем и ходим некъпани а?

    15:03 28.10.2025

  • 36 Атина Палада

    9 14 Отговор
    Но уж вредят на Европа, пък няма бензин и ток в блатната джамахирия, что случилас!

    Коментиран от #43

    15:03 28.10.2025

  • 37 Ердоган

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мароу, Мароу":

    В Русия да не ги мислим, там са свикнали да газят в калта, обаче тук не ми се мисли, ако не им стигат парите да ходят до Гърция на всеки повече от 2 дни почивка

    15:03 28.10.2025

  • 38 Лоцман

    7 6 Отговор
    Съдбата на крайцера нали я знаете? Раша я очаква подобна участ.

    15:04 28.10.2025

  • 39 без русия няма да изгрее слънцето :))))

    10 14 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа!🤔":

    Нефт и газ бол!Точно до руския опряха копейките!

    Коментиран от #46

    15:04 28.10.2025

  • 40 Иван

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа!🤔":

    Откъде да се знае??? Нацистките психопати може да почнат да скачат от радост, защото им е станало по-скъпо.

    15:04 28.10.2025

  • 41 Тома

    14 6 Отговор
    Фокус препечатват новини от бесарабски фронт.

    15:04 28.10.2025

  • 42 Адолф

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Викаш може да лети и до Нептун, тъй ли? Това ли значи неограничено?

    Коментиран от #49

    15:05 28.10.2025

  • 43 Атина Палада

    24 4 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    КолежКЕ, в Русия има всичко..А в България пуснаха ли ви водата?Или още сте без вода?

    15:06 28.10.2025

  • 44 старец

    27 6 Отговор
    Лъжи за милиарди. БРИКС има стабилен икономически потенциал и стабилни икономически параметри. Отношенията между двете страните - членки са твърдо определени и нищо не е в състояние да ги разбие, както лъжливата информация го иска. Китай знае, че ако Русия загуби войната, САЩ моментално започват война срещу него, защото Тръмп се да страхува не от Русия а от Китай. Така че, спрете лъжите си. РУСИЯ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА СРЕЩУ ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЯ ФАШИЗЪМ!

    15:06 28.10.2025

  • 45 Рано е!

    12 2 Отговор
    Да потривате доволни ,с ръце...!

    15:07 28.10.2025

  • 46 Иван

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "без русия няма да изгрее слънцето :))))":

    В Библията пише че Слънцето ще изгрее, но след шест месеца, а ядрената зима ще продължи три години.

    15:08 28.10.2025

  • 47 Хахахаха

    16 3 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    При нас в Калуга има бензин даже да се удавиш ,на бензиностанцията на "Роснефт"95 октана е струва 61.80 руб. а на "Газпомнефт" 60.20руб.А тока даже за секунда не е спирал.Нещо още да попиташ.

    Коментиран от #60, #71

    15:08 28.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Дори анна не вярва на написаното от нея.Няма как да се държиш като двойник на хитлер и да не те обхване параноя.

    Коментиран от #56

    15:16 28.10.2025

  • 52 Иван

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Само че в Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.

    15:17 28.10.2025

  • 53 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "аха лети до като я думнат":

    Видяхме колко могат да думкат с дроновете в Полша ,и то детски дронове изстреляни от някакви деца от Украйна,цял ден ги гониха и не можаха да ги думнат ,накрая думнаха на едни хорица къщата;:)))) цирк Буш са МатЮвците :)

    15:18 28.10.2025

  • 54 Истината

    6 1 Отговор
    МНОГО ЛЪЖИТЕ

    15:19 28.10.2025

  • 55 Боко

    7 1 Отговор
    направо се на💩сират от кеф еС-еС , че цената на оттока се вдига 🤮 понеже “имат в изобилие” 💣🪦👌Накрая го поемаме ние и продължаваме да блеем на гладно 🐑

    15:19 28.10.2025

  • 56 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Хазарският психопат Бенямин Нетаняху е развит....преразвит.

    15:19 28.10.2025

  • 57 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Пропагандата има ефект само върху глупаци.

    15:21 28.10.2025

  • 58 🤣......

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Антиевропейските санкции действат!":

    Пак ли? 🤣

    15:22 28.10.2025

  • 59 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    В Германия вече няма санкции, продължават да търгуват с Русия.

    Коментиран от #74

    15:25 28.10.2025

  • 60 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    Москва, Калуга, Лос Анджелос...обединились в один колхоз🤣🤣🤣🤣

    15:26 28.10.2025

  • 61 Иван

    3 2 Отговор
    Тръмп шокира целия свят--- по-ненормален е от боклука Джо Байден и еврейската сатанинска сп.ер.ма Антъни Блинкен.

    15:27 28.10.2025

  • 62 ЕТО ПИША ТИ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мароу, Мароу":

    пиша ти за инфлацията преди 10.11.1989 г Та значи голямата печалба от тото 2 беше 20000 лева за 6 познати резултата. 1962 г когато въведоха печалбата с тези пари, свободно, без ред можеше да се купи тристаен тухлен апартамент, с паркет на пода, кола москвич ( за 1962 г не бяха лоши) и вила. 1988 г. За тези пари с огромни връзки можеше да се купи панелка(тристайна) в люлин. Аз лично връзки с две деца не намерих, та живяхме в една стая. За кола и вила дори и не мечтаех!

    15:27 28.10.2025

  • 63 Иван

    4 1 Отговор
    Бразилският президент Лула Да Силва му наби канчето.

    15:29 28.10.2025

  • 64 Сеирджия

    4 3 Отговор
    Путине, паре нема, действай! Горе ръцете, долу гaщетата!

    15:30 28.10.2025

  • 65 !!!?

    3 2 Отговор
    Русофил: Щом Копейка реве значи Путлер е "добре" !

    15:31 28.10.2025

  • 66 Стефанов

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    Тръби няма готин. недей да лъжеш за копейки.

    15:33 28.10.2025

  • 67 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Тъпия ЕС ,се управлява от внуци на ционисти .а Мара t@@@@@ пак просо сънува

    15:36 28.10.2025

  • 68 Да ти кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Така де! Европа е много зле. Ама ти не се кахъри толкоз. Важното е, че матушка русия е много добре. Направо цъфти. Даже скоро се очаква да върже!

    15:37 28.10.2025

  • 69 Адолф

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Иван":

    Абе сладур, тя до там не може да хвръкне ти за неограничено ми гавариш. Ейййй какви сте ми шарани виеееее... на гола кука ще ви хване чиляк.

    15:38 28.10.2025

  • 70 000

    5 1 Отговор
    Вижте наратива на дописката - вероятно, може би, изглежда. Ес е приключен, но сащ ще го доограбят, както винаги е ставало с техните васали.

    15:39 28.10.2025

  • 71 Хммм

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    Смятай либеризацията ни струва 1 лев повече за литър.

    15:40 28.10.2025

  • 72 ЧеСиКуХеЯсно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "пак ли спират къпането?":

    ГъбоГъбо вали но слънце няма.След вас остава само плесен и мухал.

    15:41 28.10.2025

  • 73 Хихи

    2 0 Отговор
    И Путин се шокира и умря за шести път

    15:42 28.10.2025

  • 74 Попето

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Я пък тоя":

    Санкциите остават само за нашите евролиберални управници. А Борисов плаши, че ще останем без горива! Този ми... зерник е за съд.

    15:42 28.10.2025

  • 75 000

    2 0 Отговор
    Защо роснефт германия е изключен от бъдещите санкции?

    15:44 28.10.2025

  • 76 Дърт Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само, че войната приключи!":

    Така е на есен престои голяма имвазия на запад.Украинските нацисти ще завладеят ЕС.

    15:46 28.10.2025

  • 77 1678677

    0 0 Отговор
    Ей пак простотия след простотия

    15:46 28.10.2025

  • 78 явер

    0 0 Отговор
    В Якутия има села, където доставките се правят на две седмици и магазините са празни, като се съощава, че ще стават на месец. Не е далеч момента, когато в такива отдалечени райони ще започнат да ядат хора руснаците, както са го правили много пъти в тяхната история.

    15:48 28.10.2025

  • 79 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Заглавие в "телеграф"
    Украйна удари Путин в сърцето!
    Кремъл под обсада, Русия в паника.
    По долу пише: Нов мощен удар в самото сърце на Русия

    Оказа се, че един украински дрон достигнал до Москва. Няма щети.

    15:49 28.10.2025

  • 80 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Следва катастрофа":

    Ако руските нефтодобивници получават 3-4пъти по малко от колегите си по света,разликата отиваше до вчера и в твоя джоб ,от спестеното на помпите.Кат свършат процедурите покрай лукойл--пиши отново.

    15:49 28.10.2025

  • 81 Ами тъй де

    2 0 Отговор
    Който тия дни е бил в Европа е видял, че всичко и е наред. Магазините препълнени, хората спокойни, работят си. А в масква се усеща напрежение, все нещо няма, хората навъсени, бензин тука има тука нема. Лоша работа начело с ботокса.

    15:50 28.10.2025

  • 82 явер

    0 0 Отговор
    Разбра се и друго, че каквото каже чичо Сам, другите застават мирно. Руснаците ги отписвайте следващите 100 години, това ще е една разградена територия след падането на диктатора.

    15:51 28.10.2025

  • 83 Географче

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    Хайде помисли малко и ми кажои по какви тръби и от къде жълтите полечават петрол лъжльо !

    15:51 28.10.2025

  • 84 Бла

    0 0 Отговор
    Аз се надявах, санкциите да са срещу Русия, а пък то петрола поскъпва. Демек , КОЙ пак е преебан ? И КОЙ ще има по - големи приходи :D

    15:52 28.10.2025

