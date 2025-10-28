Тръмп шокира Путин, за първи път от началото на инвазията се случва нещо подобно

Американският президент Доналд Тръмп шокира Владимир Путин, налагайки изненадващо санкции срещу руски петролни компании. Те вече дават своя резултат, пише германското издание Focus.de.

Решението на Тръмп би могло да улесни плановете на Европа да подкрепи Украйна. Той взе това решение, след като осъзна, че руският президент не иска да спре войната си срещу Украйна.

В рамките на два дни цената на суровия петрол „Брент“ се покачи до най-високото си ниво от началото на руската агресия срещу Украйна през 2022 г. Европейските политици приветстваха хода на Тръмп, като отдавна го призоваваха да заеме по-твърда позиция срещу Москва.

Санкциите вече изглежда дават ефект. Компании в Китай и Индия, които преди това са купували големи количества руска енергия, преразглеждат бизнес отношенията си с Москва. Това би могло допълнително да намали приходите на Русия и сериозно да засегне военния бюджет на Путин.

Държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи петролни компании в Русия – „Роснефт“ и „Лукойл“, предаде агенция „Ройтерс“.

Паралелно с това индийските рафинерии, които са най-големите купувачи на руски петрол по море, се подготвят да намалят рязко вноса си от Москва, за да се съобразят с американските ограничения, наложени заради войната в Украйна. Според анализатори рязкото свиване на търсенето от Китай и Индия – двете най-големи клиенти на Русия – ще намали приходите на Москва от петролния износ и вероятно ще повиши световните цени на суровината, докато големите вносители търсят алтернативни доставки.

Европейската политика би могла да се възползва от внезапната промяна на курса на Тръмп. Анализатори виждат в това възможност да използват замразени руски държавни активи в ЕС в подкрепа на Украйна. От тези средства би могъл да бъде финансиран т. нар. „репарационен заем“ от 140 милиарда евро.

Руската икономика в момента е мобилизирана от Владимир Путин във финансиране основно на военната му авантюра в Украйна. Това се отразява пряко върху доходите на руските граждани. Допитване на „Галъп“ установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Москва търси различни начини да заобиколи западните санкции, наложени след инвазията на руската армия в Украйна през февруари 2022 г.