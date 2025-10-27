Новини
Италия разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу "Северен поток"

27 Октомври, 2025 14:25, обновена 27 Октомври, 2025 14:50 422 8

Апелативен съд в Италия одобри искането на Германия, но защитата ще обжалва решението

Италия разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу "Северен поток" - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италиански апелативен съд постанови екстрадицията в Германия на украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките срещу газопровода „Северен поток“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на адвоката на подсъдимия, предава News.bg.

Защитата вече е заявила, че ще обжалва решението пред Касационния съд на Италия.

Мъжът, идентифициран единствено като Сергей К. съгласно германските закони за поверителност, беше арестуван през август в района на италианския град Римини по европейска заповед за арест.

Според изявление на германските прокурори, публикувано същия месец, заподозреният е бил част от група, поставила взривни устройства върху тръбопроводи в близост до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

Експлозиите през 2022 г. доведоха до почти пълно прекъсване на доставките на руски газ за Европа, припомня агенцията.
Украйна категорично отрича всякакво участие в саботажа.

През септември съдът в Болоня вече беше издал заповед за екстрадиция, но по-висша инстанция я отмени. Решението на апелативния съд сега отново отваря пътя за предаването на заподозрения на германските власти.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисля, че няма да живее дълго

    6 0 Отговор
    Ръководителят на Донецката народна република Денис Пушилин заяви, че по-голямата част от Красноармейск (преименуван на Покровск от киевския режим) е преминал под контрола на руската армия.

    14:51 27.10.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    6 2 Отговор
    Италианците са фашисти от Мусалини до сега не са мръднали.

    14:53 27.10.2025

  • 3 Главното табло

    6 0 Отговор
    Този е само бушон. Работата е по- дълбока.

    Коментиран от #5

    14:54 27.10.2025

  • 4 Трол

    3 1 Отговор
    Трябваше да го екстрадират в Русия.

    14:55 27.10.2025

  • 5 Акула

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Главното табло":

    Господине Отворете ботилка шампанско юи Седнете на НЕЯ

    Коментиран от #7

    14:56 27.10.2025

  • 6 Анализатор

    3 1 Отговор
    Този човек трябва да бъде награден, трябва да издигнем паметник в негова чест, а не да го екстрадират!
    Той смени начина на мислене на Германия!
    А Путлер трябва да бъде положен в мавзолей, редом с Ленин, за да послужи за присмех на следващото поколение...

    15:02 27.10.2025

  • 7 Ха,ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Акула":

    бОтилка?????

    15:04 27.10.2025

  • 8 спонтанен сарказъм

    0 0 Отговор
    това изобщо не е политкоректно. Атентат срещу руснаците не е атентат.

    15:10 27.10.2025

