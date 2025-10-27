Италия разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу "Северен поток"

Италиански апелативен съд постанови екстрадицията в Германия на украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките срещу газопровода „Северен поток“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на адвоката на подсъдимия, предава News.bg.
Защитата вече е заявила, че ще обжалва решението пред Касационния съд на Италия.
Мъжът, идентифициран единствено като Сергей К. съгласно германските закони за поверителност, беше арестуван през август в района на италианския град Римини по европейска заповед за арест.
Според изявление на германските прокурори, публикувано същия месец, заподозреният е бил част от група, поставила взривни устройства върху тръбопроводи в близост до датския остров Борнхолм в Балтийско море.
Експлозиите през 2022 г. доведоха до почти пълно прекъсване на доставките на руски газ за Европа, припомня агенцията.
Украйна категорично отрича всякакво участие в саботажа.
През септември съдът в Болоня вече беше издал заповед за екстрадиция, но по-висша инстанция я отмени. Решението на апелативния съд сега отново отваря пътя за предаването на заподозрения на германските власти.
1 мисля, че няма да живее дълго
14:51 27.10.2025
2 Хеми значи бензин
14:53 27.10.2025
3 Главното табло
Коментиран от #5
14:54 27.10.2025
4 Трол
14:55 27.10.2025
5 Акула
До коментар #3 от "Главното табло":Господине Отворете ботилка шампанско юи Седнете на НЕЯ
Коментиран от #7
14:56 27.10.2025
6 Анализатор
Той смени начина на мислене на Германия!
А Путлер трябва да бъде положен в мавзолей, редом с Ленин, за да послужи за присмех на следващото поколение...
15:02 27.10.2025
7 Ха,ха,ха
До коментар #5 от "Акула":бОтилка?????
15:04 27.10.2025
8 спонтанен сарказъм
15:10 27.10.2025