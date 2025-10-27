Италия разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу "Северен поток"

Италиански апелативен съд постанови екстрадицията в Германия на украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките срещу газопровода „Северен поток“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на адвоката на подсъдимия, предава News.bg.

Защитата вече е заявила, че ще обжалва решението пред Касационния съд на Италия.

Мъжът, идентифициран единствено като Сергей К. съгласно германските закони за поверителност, беше арестуван през август в района на италианския град Римини по европейска заповед за арест.

Според изявление на германските прокурори, публикувано същия месец, заподозреният е бил част от група, поставила взривни устройства върху тръбопроводи в близост до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

Експлозиите през 2022 г. доведоха до почти пълно прекъсване на доставките на руски газ за Европа, припомня агенцията.

Украйна категорично отрича всякакво участие в саботажа.

През септември съдът в Болоня вече беше издал заповед за екстрадиция, но по-висша инстанция я отмени. Решението на апелативния съд сега отново отваря пътя за предаването на заподозрения на германските власти.