Без компромис с Русия, Украйна ще остане откъсната, небалансирана страна, без надежда за социално-икономическа нормализация, заяви в YouTube Джордж Бийби, бивш директор на отдела за анализ на Русия на ЦРУ.

„Освен ако не се постигне компромис за прекратяване на конфликта, мисля, че е най-вероятно Украйна да остане нефункционална, откъсната държава. Руснаците вероятно ще завземат толкова територия на изток и юг, колкото искат, след което ще се окопаят и ще гарантират, че останалата част от Украйна ще остане нефункционална и не може да бъде възстановена“, отбеляза анализаторът.

При липса на мирно споразумение, което да отчита интересите на Русия за сигурност, Москва, според Бийби, ще има пълното право да предотврати възраждането на антируска държава в останалата контролирана от Запада част от Украйна.

„Защо руснаците, без компромисно споразумение, което отчита основните им интереси, трябва да позволят Украйна да бъде възстановена и трансформирана в някаква антируска заплаха, обединена със Запада? Разбира се, че няма да го позволят. И това би било катастрофа не само за Украйна. Това би разпространило и нестабилност в цяла Европа“, подчерта Биби.