Джордж Бийби: Москва няма да допусне възраждането на антируска държава в непревзетите територии
  Тема: Украйна

Джордж Бийби: Москва няма да допусне възраждането на антируска държава в непревзетите територии

28 Октомври, 2025 04:55, обновена 28 Октомври, 2025 05:08 1 175 14

Ако не се постигне компромис за прекратяване на конфликта, Украйна може да остане нефункционална страна, смята бившият директор на отдела за анализ на Русия в ЦРУ

Джордж Бийби: Москва няма да допусне възраждането на антируска държава в непревзетите територии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Без компромис с Русия, Украйна ще остане откъсната, небалансирана страна, без надежда за социално-икономическа нормализация, заяви в YouTube Джордж Бийби, бивш директор на отдела за анализ на Русия на ЦРУ.

„Освен ако не се постигне компромис за прекратяване на конфликта, мисля, че е най-вероятно Украйна да остане нефункционална, откъсната държава. Руснаците вероятно ще завземат толкова територия на изток и юг, колкото искат, след което ще се окопаят и ще гарантират, че останалата част от Украйна ще остане нефункционална и не може да бъде възстановена“, отбеляза анализаторът.

При липса на мирно споразумение, което да отчита интересите на Русия за сигурност, Москва, според Бийби, ще има пълното право да предотврати възраждането на антируска държава в останалата контролирана от Запада част от Украйна.

„Защо руснаците, без компромисно споразумение, което отчита основните им интереси, трябва да позволят Украйна да бъде възстановена и трансформирана в някаква антируска заплаха, обединена със Запада? Разбира се, че няма да го позволят. И това би било катастрофа не само за Украйна. Това би разпространило и нестабилност в цяла Европа“, подчерта Биби.


Украйна
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Оценка 4.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конфуций

    8 13 Отговор
    Много проруски "пророци" се навъдиха по Земята. Дали е случайно? 🤔

    Коментиран от #11

    05:12 28.10.2025

  • 2 Тематик

    7 8 Отговор
    Най накрая.....

    05:13 28.10.2025

  • 3 Браво

    14 5 Отговор
    Имало и умни хора в краварника!

    Коментиран от #10

    05:26 28.10.2025

  • 4 Коя дуржава

    6 4 Отговор
    не е антируска ,според тях?Финландия и Швеция,антируски ли са?

    05:26 28.10.2025

  • 5 Коя дуржава

    6 4 Отговор
    не е антируска ,според тях?Финландия и Швеция,антируски ли са?

    Коментиран от #12

    05:27 28.10.2025

  • 6 Просто

    6 3 Отговор
    Бейби

    05:27 28.10.2025

  • 7 Шопо

    19 7 Отговор
    Украйна не е антируска, тя е руска.
    Руска територия.

    05:40 28.10.2025

  • 8 ост гост

    7 4 Отговор
    А какво мисли нашия титан хр. грозев?

    05:40 28.10.2025

  • 9 Аста ла виста

    5 2 Отговор
    Бейби...

    05:40 28.10.2025

  • 10 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Интересно, когато вече са бивши всички започват да мислят и говорят като разумни хора..... Иначе казаното от тоя Бийби е вярно....

    05:55 28.10.2025

  • 11 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Конфуций":

    Остави ами и най големият американски пророк Едгар Кейси и той отдавна русофилски се изказал:)))Може пък да е случайно:))))

    05:59 28.10.2025

  • 12 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коя дуржава":

    Имам познати, които от дълго време живеят в Финландия, имигрираха през 90-те години, лятото се виждахме няколко пъти, та според тях финландците са добронамерени към Русия и не се страхуват от нея, с изключение на сегашната политическа върхушка, впрочем същото като в бг територията ......

    06:04 28.10.2025

  • 13 киев

    1 3 Отговор
    за 3 дни ойййй

    06:05 28.10.2025

  • 14 Хм...

    0 0 Отговор
    Антируските държави по света вече са много, а русия е заобиколена от такива.

    06:40 28.10.2025

