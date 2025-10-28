Джордж Бийби: Москва няма да допусне възраждането на антируска държава в непревзетите територии

Без компромис с Русия, Украйна ще остане откъсната, небалансирана страна, без надежда за социално-икономическа нормализация, заяви в YouTube Джордж Бийби, бивш директор на отдела за анализ на Русия на ЦРУ.
„Освен ако не се постигне компромис за прекратяване на конфликта, мисля, че е най-вероятно Украйна да остане нефункционална, откъсната държава. Руснаците вероятно ще завземат толкова територия на изток и юг, колкото искат, след което ще се окопаят и ще гарантират, че останалата част от Украйна ще остане нефункционална и не може да бъде възстановена“, отбеляза анализаторът.
При липса на мирно споразумение, което да отчита интересите на Русия за сигурност, Москва, според Бийби, ще има пълното право да предотврати възраждането на антируска държава в останалата контролирана от Запада част от Украйна.
„Защо руснаците, без компромисно споразумение, което отчита основните им интереси, трябва да позволят Украйна да бъде възстановена и трансформирана в някаква антируска заплаха, обединена със Запада? Разбира се, че няма да го позволят. И това би било катастрофа не само за Украйна. Това би разпространило и нестабилност в цяла Европа“, подчерта Биби.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Конфуций
Коментиран от #11
05:12 28.10.2025
2 Тематик
05:13 28.10.2025
3 Браво
Коментиран от #10
05:26 28.10.2025
4 Коя дуржава
05:26 28.10.2025
5 Коя дуржава
Коментиран от #12
05:27 28.10.2025
6 Просто
05:27 28.10.2025
7 Шопо
Руска територия.
05:40 28.10.2025
8 ост гост
05:40 28.10.2025
9 Аста ла виста
05:40 28.10.2025
10 Европеец
До коментар #3 от "Браво":Интересно, когато вече са бивши всички започват да мислят и говорят като разумни хора..... Иначе казаното от тоя Бийби е вярно....
05:55 28.10.2025
11 Ами
До коментар #1 от "Конфуций":Остави ами и най големият американски пророк Едгар Кейси и той отдавна русофилски се изказал:)))Може пък да е случайно:))))
05:59 28.10.2025
12 Европеец
До коментар #5 от "Коя дуржава":Имам познати, които от дълго време живеят в Финландия, имигрираха през 90-те години, лятото се виждахме няколко пъти, та според тях финландците са добронамерени към Русия и не се страхуват от нея, с изключение на сегашната политическа върхушка, впрочем същото като в бг територията ......
06:04 28.10.2025
13 киев
06:05 28.10.2025
14 Хм...
06:40 28.10.2025