Тайван уверява, че връзките със САЩ остават стабилни преди срещата Тръмп-Си

Министърът на външните работи на Тайван, Лин Чиа-лунг, заяви, че не се притеснява президентът на САЩ Доналд Тръмп да „изостави“ острова по време на предстоящата му среща с китайския лидер Си Дзинпин тази седмица в Южна Корея, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Откакто пое поста по-рано тази година, Тръмп се колебае в позицията си относно Тайван – който Китай счита за своя територия – докато се стреми да постигне търговско споразумение с Пекин. Американският президент твърди, че Си му е уверил, че няма да нахлуе в Тайван, докато той е на власт. Въпреки това, Тръмп все още не е одобрил нови продажби на американско оръжие на Тайпе.

В Тайван обаче има опасения, че срещата между двамата лидери – в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) – може да доведе до компромис в ущърб на острова.

Попитан дали се страхува, че Тръмп ще се откаже от подкрепата за Тайван, Лин Чиа-лунг заяви:

„Не, защото отношенията ни между Тайван и Съединените щати са много стабилни.“

Той подчерта, че сътрудничеството между двете страни е тясно във всички области – от сигурността до търговията и бизнеса.

САЩ, както повечето държави, нямат официални дипломатически отношения с Тайван, но по закон са задължени да предоставят на демократично управлявания остров средства за самозащита – въпрос, който често поражда напрежение в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Тайван в рамките на форума АТИС

Форумът на АТИС е сред малкото международни организации, в които Тайван участва, макар и без присъствието на своя президент, за да се избегнат политически конфликти с Китай.

Преди отпътуването за Южна Корея, представителят на Тайван в АТИС – бившият министър на икономиката Лин Хсин-и – заяви, че срещата е добра възможност за „равностойно взаимодействие“ с останалите участници.

Китай увеличава натиска върху острова

Пекин продължава да настоява за модела „една държава, две системи“, който всички основни партии в Тайван категорично отхвърлят. През последните пет години Китай засили военния и дипломатическия натиск върху острова, включително чрез редовни полети на военни самолети и патрули на кораби близо до тайванските териториални води.

Официалната китайска агенция „Синхуа“ днес остро разкритикува „сепаратистките сили“, но заяви, че ситуацията „става все по-благоприятна за справедливата кауза на обединението“. Агенцията допълни, че двете страни могат да преговарят за „разумно решение“ на принципа „една държава, две системи“, което би „зачитало съществуващата социална система на Тайван“.

От своя страна, тайванското правителство заяви, че Пекин няма право да претендира или да говори от името на острова в международен план и че единствено тайванският народ има право да решава собственото си бъдеще.