Тайван уверява, че връзките със САЩ остават стабилни преди срещата Тръмп-Си

Тайван уверява, че връзките със САЩ остават стабилни преди срещата Тръмп-Си

28 Октомври, 2025 08:33, обновена 28 Октомври, 2025 08:37

Външният министър Лин Чиа-лунг увери, че отношенията между Тайпе и Вашингтон остават стабилни преди срещата Тръмп-Си в Южна Корея

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Тайван, Лин Чиа-лунг, заяви, че не се притеснява президентът на САЩ Доналд Тръмп да „изостави“ острова по време на предстоящата му среща с китайския лидер Си Дзинпин тази седмица в Южна Корея, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Откакто пое поста по-рано тази година, Тръмп се колебае в позицията си относно Тайван – който Китай счита за своя територия – докато се стреми да постигне търговско споразумение с Пекин. Американският президент твърди, че Си му е уверил, че няма да нахлуе в Тайван, докато той е на власт. Въпреки това, Тръмп все още не е одобрил нови продажби на американско оръжие на Тайпе.

В Тайван обаче има опасения, че срещата между двамата лидери – в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) – може да доведе до компромис в ущърб на острова.

Попитан дали се страхува, че Тръмп ще се откаже от подкрепата за Тайван, Лин Чиа-лунг заяви:

„Не, защото отношенията ни между Тайван и Съединените щати са много стабилни.“

Той подчерта, че сътрудничеството между двете страни е тясно във всички области – от сигурността до търговията и бизнеса.

САЩ, както повечето държави, нямат официални дипломатически отношения с Тайван, но по закон са задължени да предоставят на демократично управлявания остров средства за самозащита – въпрос, който често поражда напрежение в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Тайван в рамките на форума АТИС

Форумът на АТИС е сред малкото международни организации, в които Тайван участва, макар и без присъствието на своя президент, за да се избегнат политически конфликти с Китай.

Преди отпътуването за Южна Корея, представителят на Тайван в АТИС – бившият министър на икономиката Лин Хсин-и – заяви, че срещата е добра възможност за „равностойно взаимодействие“ с останалите участници.

Китай увеличава натиска върху острова

Пекин продължава да настоява за модела „една държава, две системи“, който всички основни партии в Тайван категорично отхвърлят. През последните пет години Китай засили военния и дипломатическия натиск върху острова, включително чрез редовни полети на военни самолети и патрули на кораби близо до тайванските териториални води.

Официалната китайска агенция „Синхуа“ днес остро разкритикува „сепаратистките сили“, но заяви, че ситуацията „става все по-благоприятна за справедливата кауза на обединението“. Агенцията допълни, че двете страни могат да преговарят за „разумно решение“ на принципа „една държава, две системи“, което би „зачитало съществуващата социална система на Тайван“.

От своя страна, тайванското правителство заяви, че Пекин няма право да претендира или да говори от името на острова в международен план и че единствено тайванският народ има право да решава собственото си бъдеще.


Тайван
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аман от платена пропаганда

    5 0 Отговор
    Не "Тайван", а режимът в Тайван.

    Коментиран от #4, #5

    08:38 28.10.2025

  • 2 Госあ

    2 0 Отговор
    портокала пак кьорфишеци пуска. Най важно за Китай е запазване на цялостта му.

    08:39 28.10.2025

  • 3 Сорос

    2 0 Отговор
    Кой говори от името на окупирания народ от китайски сороси?

    08:40 28.10.2025

  • 4 Ротшилд

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аман от платена пропаганда":

    Ще правим и там месни вълни като в Украйна. До последния тайванец!

    08:42 28.10.2025

  • 5 Сорос кукловод на "демократите"

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аман от платена пропаганда":

    Режим, режим ама могат да избират някои параметри на режима, чрез смяната на колониалните представители.

    08:44 28.10.2025

  • 6 Демократ

    0 1 Отговор
    Путлер дори не си прави труда да сменя колониалните администратори.

    08:45 28.10.2025

  • 7 Путин

    0 2 Отговор
    Поредният позор за Русия
    Днес дрон Удари на 7000 км във Русия 100000 души останаха без ток
    Явно великото ПВО за пореден път пропусна дрон летял 2 дни над Русия

    Коментиран от #11

    08:54 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Необятно Руско Гробе

    0 0 Отговор
    Руснакът е свикнал със мизерията и гладут
    За него единственото решение е смъртта и те я приветстват със отворени обятия

    09:05 28.10.2025

  • 10 Тайван е поредната

    1 0 Отговор
    Укра. Заноза в китайското тяло. Сащисаните и там ще почнат същото.

    09:14 28.10.2025

  • 11 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Поредната терористична атака на партизанстващи укро терористи , иначе помисли малко , ако има с какво , как този дрон е прелетял 7000 км.

    09:31 28.10.2025