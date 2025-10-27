Новини
От време на време! Доналд Тръмп и Илон Мъск вървят към помирение

27 Октомври, 2025 21:18

През юни Мъск милиардерът призова за импийчмънт на Тръмп заради неговите предполагаеми връзки с опозорения финансист Джефри Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в понеделник, че е поддържал връзка с Илон Мъск, като каза, че двамата са разговаряли "от време на време" след погребението на консервативния активист Чарли Кърк миналия месец в Аризона, и че отношенията им са "добри", пише "Политико".

"Винаги съм харесвал Илон", заяви Тръмп в отговор на въпрос на "Политико" на борда на Air Force One по пътя към Япония. "Той имаше лош период. Имаше лош момент. Но аз харесвам Илон и подозирам, че винаги ще го харесвам."

Коментарите са поредният знак за забележително затопляне на отношенията между двама мъже след лято на публична вражда.

Тръмп и Мъск многократно се сблъскваха, разменяйки си лични обиди и политически заплахи, тъй като технологичният милиардер и собственик на X заяви, че може да подкрепи кандидати, които да се състезават срещу републиканците, и дори да сформира политическа партия, наречена "Американска партия".

По това време Тръмп предупреди, че Мъск ще се изправи пред "много сериозни последици", ако го направи, и дори предложи да обърне Министерството на правителствената ефективност, което Мъск ръководеше в ранните му дни, срещу милиардера.

През юни Мъск милиардерът призова за импийчмънт на Тръмп заради неговите предполагаеми връзки с опозорения финансист Джефри Епстийн.

Подновеното приятелство между Тръмп и Мъск може да има сериозни политически и финансови последици в навечерието на изборите през 2026 и 2028 г. Като собственик на X, Мъск остава един от най-влиятелните гласове в консервативните медии, с потенциал да повлияе на изборите със солидни дарения.


