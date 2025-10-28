Новини
ЕС предлага преговори за включване на Украйна в спътниковата система GOVSATCOM
  Тема: Украйна

28 Октомври, 2025 13:56

Инициативата има за цел да засили сигурността и устойчивостта на европейската инфраструктура за свързаност

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи днес на държавите членки на Европейския съюз да одобрят започването на преговори с Украйна за присъединяването ѝ към системата на ЕС за спътников обмен на правителствени съобщения (GOVSATCOM), предава БТА.

Тази система е ключов елемент от Космическата програма на ЕС и от инициативата за сигурни комуникации.

Според Комисията, GOVSATCOM осигурява възможност за обединяване и споделяне на съществуващи спътникови ресурси между европейските държави и частните оператори. През април ЕС и Украйна вече подписаха споразумение за участие на Киев в програмите „Коперник“, „Космически метеорологични събития“ и „Околоземни обекти“, които също са част от Космическата програма на ЕС.

Предстоящото ново споразумение с Украйна ще допринесе за повишаване на устойчивостта на инфраструктурата за свързаност в рамките на Съюза, като предостави допълнителни възможности в стратегически важен регион, посочва Европейската комисия. Според нея, предстоящите преговори представляват поредна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Украйна в области, от съществено значение за сигурността и стабилността на Европа.


