ЕС предлага преговори за включване на Украйна в спътниковата система GOVSATCOM

Европейската комисия предложи днес на държавите членки на Европейския съюз да одобрят започването на преговори с Украйна за присъединяването ѝ към системата на ЕС за спътников обмен на правителствени съобщения (GOVSATCOM), предава БТА.

Тази система е ключов елемент от Космическата програма на ЕС и от инициативата за сигурни комуникации.

Според Комисията, GOVSATCOM осигурява възможност за обединяване и споделяне на съществуващи спътникови ресурси между европейските държави и частните оператори. През април ЕС и Украйна вече подписаха споразумение за участие на Киев в програмите „Коперник“, „Космически метеорологични събития“ и „Околоземни обекти“, които също са част от Космическата програма на ЕС.

Предстоящото ново споразумение с Украйна ще допринесе за повишаване на устойчивостта на инфраструктурата за свързаност в рамките на Съюза, като предостави допълнителни възможности в стратегически важен регион, посочва Европейската комисия. Според нея, предстоящите преговори представляват поредна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Украйна в области, от съществено значение за сигурността и стабилността на Европа.