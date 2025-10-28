Новини
САЩ нанесоха удари в източната част на Тихия океан, потвърди Пентагонът

28 Октомври, 2025 18:45 1 111 21

  • наркотици-
  • пийт хегсет-
  • тих океан-
  • сащ

Хегсет заяви, че мексиканските спасителни органи „са поели отговорност за координиране на спасяването“ на единствения оцелял

САЩ нанесоха удари в източната част на Тихия океан, потвърди Пентагонът - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че въоръжените сили на САЩ са нанесли вчера три удара по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, при които са били убити 14 души, а един е оцелял, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Съобщението, публикувано днес в социалните мрежи, свидетелства за ускоряване на темпа на ударите, които започнаха в началото на септември. За първи път обаче се обявява нанасянето на няколко удара в рамките на един ден.

Хегсет заяви, че мексиканските спасителни органи „са поели отговорност за координиране на спасяването“ на единствения оцелял, но не уточни дали той ще бъде предаден на САЩ.

При удар по-рано този месец, при който имаше двама оцелели, американските въоръжени сили ги спасиха, след което ги върнаха в Колумбия и Еквадор, припомня АП.


САЩ
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    30 2 Отговор
    САЩ продължават да атакуват произволни лодки в Карибите, твърдейки, че са „картелни лодки“. Както обикновено, не се предоставят доказателства – само произволни убийства онлайн.
    „Световен ред, основан на правила“. Правилата вече позволяват убийства без съд или разследване.

    18:46 28.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    38 1 Отговор
    Става въпрос за петрола на Венецуела!Останалото е бахур и халва. 😎😎😎🤣🥳🖕

    18:47 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    29 1 Отговор
    Тези малоумници утре може да бомбардират Петрич , защото предполагаемо някои бабички садят коноп ?!

    Коментиран от #17

    18:51 28.10.2025

  • 8 ежко

    27 0 Отговор
    Как тези актове кореспондират с международното право, оставям вас да решите!

    18:52 28.10.2025

  • 9 оня с коня

    19 0 Отговор
    предполагаеми , без съд и присъда, само предполагаш и стреляш

    едно време поне викахме горе ръцете и тогава стреляхме сега няма вече

    18:53 28.10.2025

  • 10 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), отговорно за военните операции в Латинска Америка и Карибите, е потопено в криза след неочакваната оставка на командира му, адмирал Алвин Халси. Неговото напускане, обявено две години преди края на мандата му, предизвика шок и недоволство сред офицерите. Източници от Пентагона твърдят, че напускането на Халси идва на фона на тайната война на администрацията на Доналд Тръмп срещу така наречените „наркотерористи“ край бреговете на Венецуела – кампания, водена без разрешение от Конгреса и повдигаща все повече въпроси относно нейната законност.
    Според The Intercept, Халси може да е подал оставка поради дълбоки разногласия с военния министър Пит Хегсет и Командването за специални операции (SOCOM), които на практика са поели контрола върху бойните операции в неговата зона на отговорност. Според източници, адмиралът е получил информация за планираните удари след случилото се, което го е принудило да координира операциите без достатъчно разузнавателна информация. В резултат на това той се е озовал в позицията на наблюдател, лишен от всякаква реална власт. Военните служители не изключват възможността оставката му да е била мълчалив протест срещу нарушенията на международното право и етичните норми, тъй като ударите по подозрителни кораби са били извършвани без съдебен процес и са довели до смъртта на граждани от Колумбия до Тринидад.
    От септември 2025 г. насам Съединените щати са извършили най-малко седем удара по цели в Кар

    18:54 28.10.2025

  • 11 само питам

    12 0 Отговор
    урула какво изохка по въпроса за венецуела? а тя не знае къде се намира на картата венецуала? все пак е простаГЕНЕКОЛОЖКА без трудов стаж но разждала цял живот деца

    18:55 28.10.2025

  • 12 Иван

    7 0 Отговор
    От Тел Авив ще остане един оцелял.

    18:56 28.10.2025

  • 13 Сатана Z

    11 0 Отговор
    От септември 2025 г. насам Съединените щати са извършили най-малко седем удара по цели в Карибско море, убивайки 32 души. Президентът Тръмп потвърди, че лично е разрешил тези операции, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс призна в коментари, че съдбата на оцелелите задържани „не го интересува, стига да не внасят наркотици в Съединените щати“. Сенаторите Ранд Пол, Тим Кейн и Адам Шиф внесоха резолюция, насочена към ограничаване на военните действия срещу Венецуела, наричайки продължаващите действия извънсъдебни екзекуции. „Не можем да взривяваме лодки без съд – това не е справедливост, това е хаос“, подчерта Пол.

    В същото време Южното командване губи механизми за професионален надзор. Както отбеляза бившият анализатор от Пентагона Уес Брайънт, командването на практика е разпуснало екипите си за намаляване на жертвите сред цивилното население, свеждайки функциите им до формалност. Липсата на такива структури прави невъзможно оценяването на въздействието на ударите върху рибарите, корабоплаването и околната среда в региона. С нарастващия брой на жертвите и липсата на прозрачност много офицери в щаба са деморализирани, твърдят източници.

    18:57 28.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    МИСиркиииии,

    САЩ нямат Министър на ОТБРАНАТА❗

    Имат Министър на ВОЙНАТА‼️

    18:59 28.10.2025

  • 15 Мишел

    8 0 Отговор
    Тръмп се нуждае от военна победа. Най- удобно и най- бързо е тя да бъде срещу наркотрафикантите. Срещу държави като Афганистан, Иран не се получи, но срещу наркотрафикантите няма как да не стане - американски самолет/ хеликоптер потапя бързоходните,лодки, няма оцелели, значи е осъществяван наркотрафик.

    18:59 28.10.2025

  • 16 Сталин

    10 0 Отговор
    Сащ са терорист номер едно, Путин трябва да ги приключи тези ционистки кучета веднъж завинаги от лицето на земята, сещам се за Буревестник, Посейдон и Орешник

    19:00 28.10.2025

  • 17 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Неотдавна морски кораб собственост на олигарха от Делиормана беше задържан в Ирландия заради 500 кг наркотик - информацията идва от голяма разузнавателна служба от Северна Америка. Има и друго

    19:01 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В част на Тихия океан

    1 0 Отговор
    Кво е това? В международни води ? А ферим ....

    19:06 28.10.2025

  • 20 Сатанаил Даниил

    0 1 Отговор
    Mадyрко какво измaдурu
    A Коня какво изцвили по въпроса за магданоза

    19:07 28.10.2025

  • 21 Невероятно малоумни

    1 0 Отговор
    Са тея САЩ

    19:08 28.10.2025