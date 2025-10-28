САЩ нанесоха удари в източната част на Тихия океан, потвърди Пентагонът

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че въоръжените сили на САЩ са нанесли вчера три удара по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, при които са били убити 14 души, а един е оцелял, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Съобщението, публикувано днес в социалните мрежи, свидетелства за ускоряване на темпа на ударите, които започнаха в началото на септември. За първи път обаче се обявява нанасянето на няколко удара в рамките на един ден.
Хегсет заяви, че мексиканските спасителни органи „са поели отговорност за координиране на спасяването“ на единствения оцелял, но не уточни дали той ще бъде предаден на САЩ.
При удар по-рано този месец, при който имаше двама оцелели, американските въоръжени сили ги спасиха, след което ги върнаха в Колумбия и Еквадор, припомня АП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
„Световен ред, основан на правила“. Правилата вече позволяват убийства без съд или разследване.
18:46 28.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
18:47 28.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Коментиран от #17
18:51 28.10.2025
8 ежко
18:52 28.10.2025
9 оня с коня
едно време поне викахме горе ръцете и тогава стреляхме сега няма вече
18:53 28.10.2025
10 Сатана Z
Според The Intercept, Халси може да е подал оставка поради дълбоки разногласия с военния министър Пит Хегсет и Командването за специални операции (SOCOM), които на практика са поели контрола върху бойните операции в неговата зона на отговорност. Според източници, адмиралът е получил информация за планираните удари след случилото се, което го е принудило да координира операциите без достатъчно разузнавателна информация. В резултат на това той се е озовал в позицията на наблюдател, лишен от всякаква реална власт. Военните служители не изключват възможността оставката му да е била мълчалив протест срещу нарушенията на международното право и етичните норми, тъй като ударите по подозрителни кораби са били извършвани без съдебен процес и са довели до смъртта на граждани от Колумбия до Тринидад.
От септември 2025 г. насам Съединените щати са извършили най-малко седем удара по цели в Кар
18:54 28.10.2025
11 само питам
18:55 28.10.2025
12 Иван
18:56 28.10.2025
13 Сатана Z
В същото време Южното командване губи механизми за професионален надзор. Както отбеляза бившият анализатор от Пентагона Уес Брайънт, командването на практика е разпуснало екипите си за намаляване на жертвите сред цивилното население, свеждайки функциите им до формалност. Липсата на такива структури прави невъзможно оценяването на въздействието на ударите върху рибарите, корабоплаването и околната среда в региона. С нарастващия брой на жертвите и липсата на прозрачност много офицери в щаба са деморализирани, твърдят източници.
18:57 28.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
САЩ нямат Министър на ОТБРАНАТА❗
Имат Министър на ВОЙНАТА‼️
18:59 28.10.2025
15 Мишел
18:59 28.10.2025
16 Сталин
19:00 28.10.2025
17 Търновец
До коментар #7 от "Пич":Неотдавна морски кораб собственост на олигарха от Делиормана беше задържан в Ирландия заради 500 кг наркотик - информацията идва от голяма разузнавателна служба от Северна Америка. Има и друго
19:01 28.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В част на Тихия океан
19:06 28.10.2025
20 Сатанаил Даниил
A Коня какво изцвили по въпроса за магданоза
19:07 28.10.2025
21 Невероятно малоумни
19:08 28.10.2025