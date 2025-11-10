Новини
САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан

10 Ноември, 2025 17:20 1 862 46

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове в близост до венецуелското крайбрежие и в източната акватория на Тихия океан

Въоръжените сили на САЩ удариха два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"На нашето разузнаване беше известно, че тези съдове са свързани с трафик на наркотици, пренасяли са наркотици и са плавали по добре известен маршрут за наркотрафик", заяви Хегсет в социалната мрежа "Екс", придружавайки коментара си с видеоклип, показващ удара по лодките.

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове в близост до венецуелското крайбрежие и в Източния Тихи океан. По данни на американския министър на отбраната при акциите са ликвидирани над 70 души. Всичко това се случва на фона на усилено струпване на военни сили на САЩ Карибско море.

При всеки един от тези удари Вашингтон заяви, без да предоставя доказателства, че обстрелваните кораби са пренасяли наркотици. Чуждестранни лидери, американски конгресмени, юристи и роднини на убитите поискаха доказателства. Върховният комисар на ООН по човешките права определи ударите по предполагаеми наркотрафиканти като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право. Венецуела заявява, че те са незаконни и смята, че те се равняват на убийство и посегателство срещу суверенитета ѝ.

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че ударите са част от опити на Доналд Тръмп да свали правителството му – обвинение, което президентът на САЩ омаловажи, въпреки информацията за близки контакти между Вашингтон и венецуелската опозиция.

През септември САЩ засилиха военното си присъствие в Карибския басейн, включително с ядрена подводница и група военни кораби, придружаващи най-големия самолетоносач в света, което подтикна Мадуро да разшири правомощията си в сферата на сигурността и да разположи десетки хиляди войници в цялата страна, припомня Ройтерс.


  • 1 Пич

    35 3 Отговор
    Рибар да не си на днешно време !!! Където те срещнат говедата , и ти взривяват гемийката !!!

    Коментиран от #3

    17:22 10.11.2025

  • 2 честен ционист

    16 1 Отговор
    Дано на Пимпи корабът не минава от там, че замина имането.

    17:22 10.11.2025

  • 3 име

    3 28 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Щото рибарите ловят риба от борда на бързи моторници и гледат да избягат на преследвачите, нали!?

    Коментиран от #9

    17:25 10.11.2025

  • 4 Българин

    14 4 Отговор
    Съвсем нормално. След като си разпредилиха света, всеки може да прави всичко в неговата си територия!

    17:25 10.11.2025

  • 5 Карибски пирати

    25 3 Отговор
    Чисто пиратство.

    17:26 10.11.2025

  • 6 Баце

    24 3 Отговор
    Кво да очаква човек от първите братовчеди на пиратите от острова?

    17:26 10.11.2025

  • 7 Кеефф

    8 5 Отговор
    Браво на Тръмпънаря. Но освен него и доста други държави стрелят по лодките пренасящи наркотици. В Дискавъри има 10-тина филма. А няма рибарска лодка която да е като формула 1 и да лети с 60-70 възела в час.

    17:27 10.11.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 6 Отговор
    браво на краврите, всеки ден трябва да удрят по нещо да се чувжтват и те важни че само путин да удря по украинскитеТЪПАЦИ не става

    Коментиран от #14

    17:27 10.11.2025

  • 9 Оня с коня

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    когато гониш бърза риба се налага да караш бързо

    17:28 10.11.2025

  • 10 Престъпници !

    26 0 Отговор
    За всеки плавателен съд в света може да има подозрение за предполагаем пренос на наркотици. Абсолютно за всеки. И ще ги потапяме по подозрение ли? Тази американска олигофрения е точно тероризъм и престъпление срещу човечеството. Чист тероризъм ..

    17:31 10.11.2025

  • 11 Некой

    24 1 Отговор
    Какво стана с правата на човека, презумцията за невинност до доказване на вина, право на процес, право на живот?!?! Пазителите на демокрациата и човешките щенности отстрелват в международни води цивилни лодки по подозрение....

    Коментиран от #29

    17:32 10.11.2025

  • 12 Смоотаняци

    19 1 Отговор
    Дрънкал глупости олигофрена но без да предоставя доказателства, че обстрелваните кораби са пренасяли наркотици.....

    17:33 10.11.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    2 16 Отговор
    Мадура мо се свиха топарлаците одма!

    Коментиран от #26

    17:34 10.11.2025

  • 14 Не украинците

    3 15 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    са тъпаци. Тъ пак си ти.

    Коментиран от #34

    17:35 10.11.2025

  • 15 Някой круйзен кораб пълен с чфути

    15 2 Отговор
    По предполагаем пренос на наркотици няма ли да потопят ?

    17:39 10.11.2025

  • 16 Мда

    1 7 Отговор
    Международните наркотрафикантски среди са силно възмутени, и обезпокоени от случващото се, и обмислят изпращането на официална протестна нота до ООН , Хуман райтс, Амнисти Интернешънъл, и различни хуманитарни организации ! За някои либерални политици тия действия на САЩ нарушават основни човешки права, и са съпоставими с геноцид, !

    17:39 10.11.2025

  • 17 САЩ и Запада се управляват

    13 2 Отговор
    От завършени олигофрени. Това е извода

    17:41 10.11.2025

  • 18 жик так

    5 2 Отговор
    Всичко е камуфлаж за приспиване на вниманието . За да могат в даден момент да нанесат масиран удар срещу Венецуела .

    17:44 10.11.2025

  • 19 Потников

    4 0 Отговор
    И как ще я караме сега ?

    17:45 10.11.2025

  • 20 ДНЕС Е ВРЕМЕ ЗА ПРАЗНУВАНЕ !!!!

    2 11 Отговор
    36 ГОДИНИ ОТ РУХВАНЕТО НА ДИКТАТОРСКИЯ РЕЖИМ НА ДРУГАРЧЕТАТА

    Коментиран от #36, #38

    17:46 10.11.2025

  • 21 И като действията са обявени

    10 2 Отговор
    като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право защо САЩ не е обвинен в МС и да бъде обявен за държава терорист? И защо само той има правото да убива цивилни? Той и бясното му куче нацистки Израел естествено

    17:47 10.11.2025

  • 22 Точно пък

    12 3 Отговор
    с ядрена подводница наркотрафика ще борят нали? После хич не били за психиатрия тея олигофрени ...

    17:50 10.11.2025

  • 23 Сандо

    8 2 Отговор
    Световният джандар-хулиган съвсем се разпаса.Явно ще трябва да дойде Горския с мечката за да го укроти и превъзпита.

    Коментиран от #24

    17:50 10.11.2025

  • 24 Нали му се радвахте на Тръмп

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Сандо":

    Ама като тегли една дълга на Путинката го намразихте

    Коментиран от #30

    17:52 10.11.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    След като има съмнения или дори да са сигурни че пренасят наркотици защо първо не ги обкръжат и да ги хванат с дрогата, ами направо буммм. Така остават съмнения

    17:54 10.11.2025

  • 26 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Твоите въобще ги няма бе сороски кастрат

    17:54 10.11.2025

  • 27 Баба ти

    8 2 Отговор
    Жидоянките се хранят с чужда кръв. Арогантни, страхливи и нагли агресори, предпочитат слаби противници, които да не могат да им отвърнат както подобава за да им заграбят богатствата. Хутите с джапанки може и тук да ги подгонят.

    17:55 10.11.2025

  • 28 Тръмп не трябва

    1 8 Отговор
    да прекъсва преговорите за мир.
    Вижда, че втарая е до никъде и пак мълчи.
    Не ни е приятел, щом остави Путин в калта.

    Коментиран от #32

    17:55 10.11.2025

  • 29 При амитата

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Некой":

    няма такова нещо. При тях важи правилото - ти си виновен до доказване на противното. Общо взето вианги могат да ти скалъпят някое обвинение...ако искат да те "разкарат".

    17:55 10.11.2025

  • 30 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нали му се радвахте на Тръмп":

    А Путин му тегли две дълги и шебека почна да хълца

    Коментиран от #31

    17:56 10.11.2025

  • 31 Чети 28

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Такива ми ти работи.

    17:58 10.11.2025

  • 32 Плостакът

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмп не трябва":

    Се ражда и умира простак

    Коментиран от #37

    17:58 10.11.2025

  • 33 Монтевидео.

    5 0 Отговор
    Много е лесно да удряш по беззащитни цивилни.Сущото е и в онази съседна страна на иудеите.Избити десетки хиляди.

    17:59 10.11.2025

  • 35 Гражданин.

    7 1 Отговор
    Това сие чист тероризъм.

    18:00 10.11.2025

  • 37 Не е нужно

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Плостакът":

    за всяко нещо да се нЕрвиш.
    Достатъчно е че малкия, зелен наркоман и фашист и нацист, бандеровец и джендър разказа играта на втарая.

    Коментиран от #43

    18:03 10.11.2025

  • 38 Некой

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ДНЕС Е ВРЕМЕ ЗА ПРАЗНУВАНЕ !!!!":

    Не виждам празнуващи по улиците!
    И манифестации няма....
    Абе явно не е голям празник,абе май изобщо не е празник.

    Коментиран от #40

    18:04 10.11.2025

  • 39 Освен да убиват невинни

    6 1 Отговор
    Какво ли друго биха могли да правят правнуцитехна англосаксонски затворници,изселени в Америка, изклали и обрали коренния народ и огробили земята и богатствата му

    18:05 10.11.2025

  • 40 Манифестациите бяха

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Некой":

    ваш специалитет.
    Пред трибуната на полегналия Гошо Тарабата с Бай Тошо отгоре.

    18:07 10.11.2025

  • 41 Факт

    0 0 Отговор
    Кой може да има супер моторница?

    18:10 10.11.2025

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор
    На Тръмп му трябваше малка, но несъмнено победна война, но не можа да намери толкова слаб противник, за да има гарантирана победа. Затова започна да воюва с лодките, катерите и яхтите в Карибско море. Точните американски ракети не оставят оцелели, с което се гарантира, че тези в лодките са само участници в наркотрафика. Това, че трафикът си върви, есамо незначителна подробност.

    18:11 10.11.2025

  • 43 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Не е нужно":

    Разказа я като загуби 20% територия.и руснаците го бият като коте в ботуш

    Коментиран от #44

    18:16 10.11.2025

  • 44 Чувал ли си за "Пирова победа"

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Нема да те ограмотявам.
    Отвори гуглето.

    18:18 10.11.2025

  • 45 САЩ са злото на планетата

    1 0 Отговор
    Всеки ден го доказват

    18:23 10.11.2025

  • 46 Тръмп заплаши BBC,

    0 0 Отговор
    Че и тях ще ги взриви

    18:25 10.11.2025