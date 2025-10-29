Новини
Пхенян "приветства" визитата на Тръмп в Южна Корея с изпитание на крилати ракети

29 Октомври, 2025 04:50, обновена 29 Октомври, 2025 04:56

Южнокорейският президент предупреди за засилващите се по света протекционизъм и национализъм

Пхенян "приветства" визитата на Тръмп в Южна Корея с изпитание на крилати ракети - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е направила изпитание с крилати ракети край западното си крайбрежие, обявиха държавните медии, цитирани от Франс прес и БНР.

Тестът се случва ден преди американският президент Доналд Тръмп да започне посещението си в Южна Корея. Държавната информационна агенция посочва, че ракетите са били изстреляни вертикално над Жълто море и са летели над два часа.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на изпитанието, въпреки че обикновено често следи подобни събития отблизо.

Доналд Тръмп заяви, че много би се радвал да се види тази седмица с Ким Чен-ун в рамките на първата му визита на Корейския полуостров по време на втория му мандат. Властите в Северна Корея засега не са реагирали публично на поканата. Двамата лидери се срещнаха за последен път през 2019 г. в Корейската демилитаризирана зона, припомня Франс прес.

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) И Дже-мьон заяви, че Сеул ще ръководи многостранното сътрудничество в търсене на решения за кризите, включително на онези, свързани с веригите на доставки.

„В епоха, в която протекционизмът и национализмът са във възход, думите „сътрудничество, съвместно съществуване и приобщаващ растеж“ може да звучат кухо. Парадоксално, но ролята на АТИС като платформа за солидарност ще блести още по-ярко във времена на криза като тази“, заяви южнокорейският президент.

И Дже-Мьон допълни, че като отговорна световна сила Южна Корея може значително да допринесе за възстановяване на доверието и сътрудничеството в региона, включително по отношение на веригите за доставки.

Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства, заяви по-рано днес министърът на търговията Йо Хан-ку. Той допълни, че все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

„Най-важното обаче не е времето за споразумението, а постигането на взаимноизгодна сделка, която най-добре обслужва нашия национален интерес“, заяви министърът.


Северна Корея
