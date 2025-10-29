Тръмп кацна в Сеул, Пхенян го "приветства" с изпитание на крилати ракети ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже-мьон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пристигайки от Токио часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, тих град, пълен с исторически гробници и дворци, като основната тема в разговора им ще бъда нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.
След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.
Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди кацане, Тръмп пренебрегна ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент
„Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света“, каза Тръмп.
Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.
Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив в преговорите с лидерите.
„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон, визирайки Северна Корея.
Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но няма публичен коментар по темата от Пхенян.
Срещата между Си Цзинпин и Тръмп, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката, отбелязва Ройтерс. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.
Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) И Дже-мьон заяви, че Сеул ще ръководи многостранното сътрудничество в търсене на решения за кризите, включително на онези, свързани с веригите на доставки.
„В епоха, в която протекционизмът и национализмът са във възход, думите „сътрудничество, съвместно съществуване и приобщаващ растеж“ може да звучат кухо. Парадоксално, но ролята на АТИС като платформа за солидарност ще блести още по-ярко във времена на криза като тази“, заяви южнокорейският президент.
И Дже-Мьон допълни, че като отговорна световна сила Южна Корея може значително да допринесе за възстановяване на доверието и сътрудничеството в региона, включително по отношение на веригите за доставки.
Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства, заяви по-рано днес министърът на търговията Йо Хан-ку. Той допълни, че все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.
„Най-важното обаче не е времето за споразумението, а постигането на взаимноизгодна сделка, която най-добре обслужва нашия национален интерес“, заяви министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Оправи Русийката, ще оправи и САЩ 👍
05:01 29.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Също
05:57 29.10.2025
4 Баце
06:07 29.10.2025
5 Гориил
Коментиран от #9
06:10 29.10.2025
6 Безочлив негодник
06:17 29.10.2025
7 Гориил
06:25 29.10.2025
8 Боруна Лом
07:17 29.10.2025
9 Боруна Лом
До коментар #5 от "Гориил":НЯМА СТРАШНО, ТЕЗИ ПАРИ СА ПОДАРЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ!
07:18 29.10.2025