Тръмп кацна в Сеул, Пхенян го "приветства" с изпитание на крилати ракети ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже-мьон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Пристигайки от Токио часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, тих град, пълен с исторически гробници и дворци, като основната тема в разговора им ще бъда нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.



След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.



Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди кацане, Тръмп пренебрегна ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент



„Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света“, каза Тръмп.



Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.



Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив в преговорите с лидерите.



„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон, визирайки Северна Корея.



Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но няма публичен коментар по темата от Пхенян.



Срещата между Си Цзинпин и Тръмп, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката, отбелязва Ройтерс. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) И Дже-мьон заяви, че Сеул ще ръководи многостранното сътрудничество в търсене на решения за кризите, включително на онези, свързани с веригите на доставки.

„В епоха, в която протекционизмът и национализмът са във възход, думите „сътрудничество, съвместно съществуване и приобщаващ растеж“ може да звучат кухо. Парадоксално, но ролята на АТИС като платформа за солидарност ще блести още по-ярко във времена на криза като тази“, заяви южнокорейският президент.

И Дже-Мьон допълни, че като отговорна световна сила Южна Корея може значително да допринесе за възстановяване на доверието и сътрудничеството в региона, включително по отношение на веригите за доставки.

Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства, заяви по-рано днес министърът на търговията Йо Хан-ку. Той допълни, че все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

„Най-важното обаче не е времето за споразумението, а постигането на взаимноизгодна сделка, която най-добре обслужва нашия национален интерес“, заяви министърът.