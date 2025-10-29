Новини
Свят »
Северна Корея »
Тръмп кацна в Сеул, Пхенян го "приветства" с изпитание на крилати ракети ВИДЕО

Тръмп кацна в Сеул, Пхенян го "приветства" с изпитание на крилати ракети ВИДЕО

29 Октомври, 2025 04:50, обновена 29 Октомври, 2025 05:58 1 705 9

  • ракети-
  • пхенян-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • тръмп

Южнокорейският президент предупреди за засилващите се по света протекционизъм и национализъм

Тръмп кацна в Сеул, Пхенян го "приветства" с изпитание на крилати ракети ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже-мьон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пристигайки от Токио часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, тих град, пълен с исторически гробници и дворци, като основната тема в разговора им ще бъда нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.

След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди кацане, Тръмп пренебрегна ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент

„Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света“, каза Тръмп.

Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.

Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив в преговорите с лидерите.

„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон, визирайки Северна Корея.

Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но няма публичен коментар по темата от Пхенян.

Срещата между Си Цзинпин и Тръмп, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката, отбелязва Ройтерс. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) И Дже-мьон заяви, че Сеул ще ръководи многостранното сътрудничество в търсене на решения за кризите, включително на онези, свързани с веригите на доставки.

„В епоха, в която протекционизмът и национализмът са във възход, думите „сътрудничество, съвместно съществуване и приобщаващ растеж“ може да звучат кухо. Парадоксално, но ролята на АТИС като платформа за солидарност ще блести още по-ярко във времена на криза като тази“, заяви южнокорейският президент.

И Дже-Мьон допълни, че като отговорна световна сила Южна Корея може значително да допринесе за възстановяване на доверието и сътрудничеството в региона, включително по отношение на веригите за доставки.

Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства, заяви по-рано днес министърът на търговията Йо Хан-ку. Той допълни, че все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

„Най-важното обаче не е времето за споразумението, а постигането на взаимноизгодна сделка, която най-добре обслужва нашия национален интерес“, заяви министърът.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    6 4 Отговор
    Ким мужчина.
    Оправи Русийката, ще оправи и САЩ 👍

    05:01 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Също

    6 2 Отговор
    като предния мандат!Една за посрещане,една за изпращане!

    05:57 29.10.2025

  • 4 Баце

    4 0 Отговор
    Рокет Бой ще се окаже много як пич.

    06:07 29.10.2025

  • 5 Гориил

    12 2 Отговор
    Със стартирането на производството на ракетите „Буревестник“, Русия наложи санкции на американската система за противовъздушна отбрана „Златен купол“, правейки я неефективна. Безполезната „Златен купол“ вече струва 2,6 милиарда долара.Москва ще наложи допълнителни санкции срещу американската корабостроителна индустрия. Военноморската версия на ракетата „Буревестник“ ще обезсмисли строителството на самолетоносачи. Ударите срещу американските флоти ще ги превърнат в планини от безполезен метал.Всички последващи руски санкции ще бъдат насочени срещу петролната и газовата промишленост на САЩ и Европа.И Русия няма да спре дотук.

    Коментиран от #9

    06:10 29.10.2025

  • 6 Безочлив негодник

    3 1 Отговор
    Истински американец !

    06:17 29.10.2025

  • 7 Гориил

    8 3 Отговор
    Преминаването към скъп американски петрол (и дори петрол от Близкия изток) ще унищожи конкурентоспособността на Европа. Печелившите ще бъдат Пекин и Ню Делхи (Путин ще пристигне в Индия през декември за официално държавно посещение, където ще бъдат подписани споразумения за увеличаване на доставките на петролни продукти, както и за високотехнологично оборудване, изграждане на нови атомни електроцентрали и продажби на оръжие за милиарди долари), докато губещите ще бъдат Брюксел.

    06:25 29.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КИМЕ ТИ СИ ВРЪОО!

    07:17 29.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    НЯМА СТРАШНО, ТЕЗИ ПАРИ СА ПОДАРЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    07:18 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания