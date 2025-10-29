Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Много лошо е, че не мога да се кандидатирам за трети мандат

Тръмп: Много лошо е, че не мога да се кандидатирам за трети мандат

29 Октомври, 2025 06:29, обновена 29 Октомври, 2025 05:32 437 8

  • тръмп-
  • президент-
  • сащ-
  • мандат

Не ми е позволено, но ще видим, отбеляза американският президент

Тръмп: Много лошо е, че не мога да се кандидатирам за трети мандат - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „много е лошо“, че не му е позволено да се кандидатира за трети мандат, признавайки конституционната реалност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Ако го прочетете, е съвсем ясно. Не ми е позволено да се кандидатирам. Много е лошо“, заяви Тръмп пред репортери на борда президентския самолет на път към Южна Корея. „Въз основа на това, което прочетох, предполагам, че нямам право да се кандидатирам. Така че ще видим какво ще се случи.“, допълни той.

Коментарите на президента, които периодично засяга темата за трети мандат, следват категоричното изказване на председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че би било невъзможно Тръмп да остане в Белия дом след изтичане на настоящия му мандат. Той заяви, че 22-та поправка на Конституцията не позволява трети президентски мандат и промяната на това с нова поправка би била процес, който ще продължи години, а също така, президентът е разбрал това.

Самият Тръмп заяви на борда на „Еър Форс Уан“, че Републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори – в лицето на държавния секретар Марко Рубио, който пътува с него, и на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Всичко, което мога да ви кажа, е, че имаме страхотна група“, заяви Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    3 0 Отговор
    миленей, отивай мараТЪПАТА да ти врътне рано сутринта единМИНЕТ бе тъапаанаар

    Коментиран от #3

    05:33 29.10.2025

  • 2 На Императора !

    3 0 Отговор
    На Императора !

    Му Е Тъжно !

    Губи !

    Империята !

    05:35 29.10.2025

  • 3 На Гладно !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":

    ----- !

    05:37 29.10.2025

  • 4 Синембарго

    1 0 Отговор
    Някои реформи изискват дългосрочна политика, затова в Китай и Русия мандатите на президентите не са ограничени.

    05:37 29.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Взимай пример от Вовата !!!
    Вече 25 года е моя любим, несменяем президент 😁

    Коментиран от #8

    05:38 29.10.2025

  • 6 Бойлер

    2 0 Отговор
    Хаха. Хапчетата!

    05:38 29.10.2025

  • 7 Българин

    0 0 Отговор
    Така е според сегашния ред. Ако сената го избере за Крал, то няма да им апроблеми. А той може да бъде избран и без мнозинство, дори само с 20% подкрепа!

    05:46 29.10.2025

  • 8 по добре

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    от Заичарника ТУ ТУУУУУУ

    05:53 29.10.2025