Си Дзинпин за срещата с Тръмп: Постигнахме консенсус по основните ни проблеми, имаме окуражаващ напредък ВИДЕО

30 Октомври, 2025 04:08, обновена 30 Октомври, 2025 05:23 2 327 17

Президентът Си е велик лидер на велика страна. Вярвам, че ще имаме фантастични отношения за дълго време, заяви американският държавен глава

Си Дзинпин за срещата с Тръмп: Постигнахме консенсус по основните ни проблеми, имаме окуражаващ напредък ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин разговаряха тази сутрин град Пусан в Южна Корея.

Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Те проведоха разговора си в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус относно разрешаването на основните търговски и икономически различия между страните, сподели Си Дзинпин.

„Нашите две търговски и икономически групи постигнаха основен консенсус относно разрешаването на основните ни проблеми и постигнаха окуражаващ напредък“, отбеляза китайският президент.

Си Дзинпин отбеляза, че Китай и САЩ могат да си помогнат взаимно да постигнат успех и просперитет. Той подчерта, че в продължение на много години последователно и открито се застъпва за това Китай и САЩ да бъдат партньори и приятели. Китайският лидер изрази увереност, че развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на президента Тръмп „да направи Америка отново велика“.

„Готов съм да продължа да работя с президента Тръмп, за да изградим солидна основа за отношенията между Китай и САЩ и да създадем благоприятни условия за развитието на двете страни. Отношенията между Китай и САЩ трябва да останат в правилната посока и да се движат напред", допълни Си Дзинпин.

Очакваше се двамата да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства, както и искане на Тръмп Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

В началото на срещата президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази убеждението си, че Вашингтон и Пекин ще имат „фантастични отношения“ в дългосрочен план.

„За мен е чест да се срещна днес с моя дългогодишен приятел, уважавания президент на Китай. Ще проведем разговори. Мисля, че вече постигнахме съгласие по много въпроси и сега ще постигнем съгласие по много други. Президентът Си е велик лидер на велика страна. Вярвам, че ще имаме фантастични отношения за дълго време“, каза американският лидер..

Същевременно Тръмп нарече китайския президент „труден преговарящ“.

На 9 октомври китайското министерство на търговията обяви, че от 8 ноември ще въведе контрол върху износа на определени стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, литиеви батерии и изкуствени графитни анодни материали, оборудване за добив и преработка на редкоземни метали, суровини и материали с ултрависока якост.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита, предаде БТА.

"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.

В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".

Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.

"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.

"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски среден пръст

    8 11 Отговор
    Хехе Тръмп със заплахи за високи мита изнудва пуделите си да наливат пари в обора.

    04:23 30.10.2025

  • 2 Факт

    10 11 Отговор
    Само тези двамата могат да спрат войната в Украйна, ако се разберат и договорят...Путлер вече трепери в бункера.

    Коментиран от #7, #10

    04:35 30.10.2025

  • 3 Факт

    7 8 Отговор
    Си Дзинпин се гаври с портокалчо… голям смях.

    04:36 30.10.2025

  • 4 Стоян 79

    1 0 Отговор
    А не беше ли Бузан ? 🤣🤣🤣

    04:42 30.10.2025

  • 5 Копейко мaлoyмна, търговията

    4 3 Отговор
    на Китай със САЩ е жизнено важна, защото китайците след АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) изнасят най-много за Щатите..

    Коментиран от #15

    04:46 30.10.2025

  • 6 НИЕ

    3 3 Отговор
    Води ни вожде наш!, Води ни Путине!

    Коментиран от #12

    04:53 30.10.2025

  • 7 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Криво и безлично Ви започва дежурството.

    05:00 30.10.2025

  • 8 Хвалипръцко

    2 2 Отговор
    пак се мъчи да лови маймуни с трици и да строи кули от сгъстен въздух.
    Пожелавам му да стине един ден Китай.

    05:04 30.10.2025

  • 9 Джуджето

    1 1 Отговор
    трябваше да е между тях!

    05:07 30.10.2025

  • 10 Ще се разберат

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    и ще си поделят Русия,въпреки,че Си иска целия Сибир.

    05:09 30.10.2025

  • 11 Разбраха ли се

    0 0 Отговор
    за нов световен ред,многополюстност и хегемония?

    05:18 30.10.2025

  • 12 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "НИЕ":

    Води ни към дъното и мизерията.

    05:30 30.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Не е важно тръмпоча как се ливри на Си.Важото е:
    Руските въоръжени сили издигнаха националното знаме в Красноармейск, съобщава „Дейли Експрес

    Коментиран от #14

    05:33 30.10.2025

  • 14 Яж по-малко руски 💩💩💩,

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    не е нужно да го обявяваш денонощно.

    05:49 30.10.2025

  • 15 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейко мaлoyмна, търговията":

    Да , но това не попречи на китайците да спрат да внасят американска соя и да спрат да им продават редкоземни и магнити. Така че кой, от кого има повече нужда е под голям въпрос.

    06:09 30.10.2025

  • 16 Тоя рижавия

    0 0 Отговор
    Откакто встъпи в мандата, постигна двеста победи. А, Щатите затъват и затъват и заплатите на войската няма откъде да плащат. Печатат ли печатат, а покритие няма.

    06:26 30.10.2025

  • 17 Да,бе

    0 0 Отговор
    Трябва да се учреди Нобелова награда за рекет и Тръмп ще я грабне веднага...Не остана място на планетата,където не се е пробвал,но номерът минава само при васалите.Независимите държави го отсвириха.

    06:32 30.10.2025

