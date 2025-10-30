Си Дзинпин за срещата с Тръмп: Постигнахме консенсус по основните ни проблеми, имаме окуражаващ напредък ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин разговаряха тази сутрин град Пусан в Южна Корея.

Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Те проведоха разговора си в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус относно разрешаването на основните търговски и икономически различия между страните, сподели Си Дзинпин.

„Нашите две търговски и икономически групи постигнаха основен консенсус относно разрешаването на основните ни проблеми и постигнаха окуражаващ напредък“, отбеляза китайският президент.

Си Дзинпин отбеляза, че Китай и САЩ могат да си помогнат взаимно да постигнат успех и просперитет. Той подчерта, че в продължение на много години последователно и открито се застъпва за това Китай и САЩ да бъдат партньори и приятели. Китайският лидер изрази увереност, че развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на президента Тръмп „да направи Америка отново велика“.

„Готов съм да продължа да работя с президента Тръмп, за да изградим солидна основа за отношенията между Китай и САЩ и да създадем благоприятни условия за развитието на двете страни. Отношенията между Китай и САЩ трябва да останат в правилната посока и да се движат напред", допълни Си Дзинпин.

Очакваше се двамата да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства, както и искане на Тръмп Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

В началото на срещата президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази убеждението си, че Вашингтон и Пекин ще имат „фантастични отношения“ в дългосрочен план.

„За мен е чест да се срещна днес с моя дългогодишен приятел, уважавания президент на Китай. Ще проведем разговори. Мисля, че вече постигнахме съгласие по много въпроси и сега ще постигнем съгласие по много други. Президентът Си е велик лидер на велика страна. Вярвам, че ще имаме фантастични отношения за дълго време“, каза американският лидер..

Същевременно Тръмп нарече китайския президент „труден преговарящ“.

На 9 октомври китайското министерство на търговията обяви, че от 8 ноември ще въведе контрол върху износа на определени стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, литиеви батерии и изкуствени графитни анодни материали, оборудване за добив и преработка на редкоземни метали, суровини и материали с ултрависока якост.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита, предаде БТА.



"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.



В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".



Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.



"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.



"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.