Новини
Свят »
Хаити »
Ураганът "Мелиса" уби 25 души в Хаити, достигна Бахамите ВИДЕО

Ураганът "Мелиса" уби 25 души в Хаити, достигна Бахамите ВИДЕО

30 Октомври, 2025 05:09, обновена 30 Октомври, 2025 05:14 520 0

  • хаити-
  • ураган-
  • мелиса-
  • загинали

Под срутени от наводненията и вятъра къщи има затиснати хора

Ураганът "Мелиса" уби 25 души в Хаити, достигна Бахамите ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 25 души са загинали в Хаити, след като ураганът Мелиса премина през Карибите, стана ясно от съобщение в кубинския информационен бюлетин Cuba si.

Според източника, след като Мелиса вече беше засегнал Доминиканската република през уикенда, ураганът е причинил наводнения в Хаити, които са отнели най-малко 25 живота, има и срутвания на къщи, задържащи хора в капан. Cuba si съобщи и за един смъртен случай в Доминиканската република.

Във вторник ураганът Мелиса, ураган от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, достигна сушата в Ямайка. Министерството на здравеопазването на островната държава по-късно съобщи за три смъртни случая.

В сряда вечерта Мелиса удари източното крайбрежие на Куба, причинявайки проливни дъждове и тежки наводнения. Кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи за „масивни разрушения“ в този регион на острова на страницата си в социалните медии X в сряда. Повече от 700 000 души бяха евакуирани в източна Куба.

Според последните данни на Националния център за урагани на САЩ, публикувани на страницата му в социалните медии X, Мелиса достига сушата на Бахамите.


Хаити
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ