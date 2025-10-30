Ураганът "Мелиса" уби 25 души в Хаити, достигна Бахамите ВИДЕО

Най-малко 25 души са загинали в Хаити, след като ураганът Мелиса премина през Карибите, стана ясно от съобщение в кубинския информационен бюлетин Cuba si.

Според източника, след като Мелиса вече беше засегнал Доминиканската република през уикенда, ураганът е причинил наводнения в Хаити, които са отнели най-малко 25 живота, има и срутвания на къщи, задържащи хора в капан. Cuba si съобщи и за един смъртен случай в Доминиканската република.

Във вторник ураганът Мелиса, ураган от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, достигна сушата в Ямайка. Министерството на здравеопазването на островната държава по-късно съобщи за три смъртни случая.

В сряда вечерта Мелиса удари източното крайбрежие на Куба, причинявайки проливни дъждове и тежки наводнения. Кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи за „масивни разрушения“ в този регион на острова на страницата си в социалните медии X в сряда. Повече от 700 000 души бяха евакуирани в източна Куба.

Според последните данни на Националния център за урагани на САЩ, публикувани на страницата му в социалните медии X, Мелиса достига сушата на Бахамите.