Новини
Свят »
Косово »
Вьоса Османи: Сирия призна Косово

Вьоса Османи: Сирия призна Косово

30 Октомври, 2025 10:15 696 2

  • вьоса османи-
  • сирия-
  • косово

Президентът Вьоса Османи благодари на Саудитска Арабия и принц Мохамед бин Салман за посредничеството

Вьоса Османи: Сирия призна Косово - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сирия призна Косово, съобщи президентът на балканската държава Вьоса Османи в публикация във Facebook, предава News.bg.

Османи подчерта, че до това развитие се е стигнало благодарение на посредничеството на Саудитска Арабия, и по-специално на престолонаследника Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Според нея народите на Косово и Сирия са преживели тежки изпитания и са направили големи жертви в стремежа си към свобода. Тя изтъкна, че сирийското признание е не само утвърждаване на държавния суверенитет на Косово, но и признание за саможертвата на поколения косовари, борили се за независимост и достоен живот.

Президентът припомни, че вече 120 държави са признали Косово.
„Републиката ни върви напред и нищо не може да я спре“, добави Османи.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Осман Паша

    13 5 Отговор
    Изкуствено създадена държава, създадена от ФАЩ за да разкъсат и контролират Сърбия. ФАЩ е истинската империя на злото.

    10:19 30.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор
    Сите србе на връбе. Албанката е яка мацка.

    10:21 30.10.2025