Вьоса Османи: Сирия призна Косово

Сирия призна Косово, съобщи президентът на балканската държава Вьоса Османи в публикация във Facebook, предава News.bg.

Османи подчерта, че до това развитие се е стигнало благодарение на посредничеството на Саудитска Арабия, и по-специално на престолонаследника Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Според нея народите на Косово и Сирия са преживели тежки изпитания и са направили големи жертви в стремежа си към свобода. Тя изтъкна, че сирийското признание е не само утвърждаване на държавния суверенитет на Косово, но и признание за саможертвата на поколения косовари, борили се за независимост и достоен живот.

Президентът припомни, че вече 120 държави са признали Косово.

„Републиката ни върви напред и нищо не може да я спре“, добави Османи.