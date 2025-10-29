Новини
Зеленски: Най-тежка е ситуацията край Покровск
  Тема: Украйна

Зеленски: Най-тежка е ситуацията край Покровск

29 Октомври, 2025 23:43 907 46

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • купянск

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск

Зеленски: Най-тежка е ситуацията край Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното видео обръщение на украинския лидер, съобщи БТА.

"Най-трудният район сега е в направлението на Покровск. Както и предните седмици, това е районът с най-активна военна дейност", каза Зеленски след среща с главнокомандващия въоръжените сили на страната.

Украинският президент добави, че ситуацията в Купянск "остава сложна, но нашите сили имат по-голям контрол през последните дни".

"Продължаваме да отбраняваме нашите позиции", заяви Зеленски.

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели.

През последните седмици руските войски се приближиха до ключовия логистичен център, след като упорито напредваха в продължение на повече от една година. Според Киев в хода на настъплението си Русия е понесла значителни загуби на жива сила.

В публикувано днес в платформата "Фейсбук" изявление на 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски на Украйна се посочва, че Русия е разположила около 11 000 военнослужещи в опит да обкръжи по-голямата част от района на град Покровск. Групи руски войници вече успяха да проникнат в обсадения град и се опитват да стигнат по-надълбоко в посока север и североизток, пише още в текста.

В публикацията също така се посочва, че в зоната на отговорност на 7-и корпус са струпани около 27 000 руски войници, близо 100 танка, почти 260 бронирани бойни машини и около 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

Защитниците на Покровск, голям градски център и прилежащите му селища, продължават отбранителната си операция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помним

    32 3 Отговор
    Покровск го смятай освободен! Там агонията в момента е тотална - хвърчат ФАБ 500, 1500, че и 3000 са им шибнали няколко десятка! 404 се топи неумолимо! Стискаме палци за руснаците!

    Коментиран от #3, #20

    23:47 29.10.2025

  • 2 Давай

    26 2 Отговор
    Нали имаш план за победа.

    23:47 29.10.2025

  • 3 На наркоса

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помним":

    му пречат високите треви, драките и храстите.:))

    23:48 29.10.2025

  • 4 Сумати и народ

    28 4 Отговор
    измря заради теб фашист мръсен.

    Коментиран от #11

    23:49 29.10.2025

  • 5 Ай стига рева бе

    26 3 Отговор
    Тръгнал с мечка дренки да яде.

    23:52 29.10.2025

  • 6 Гръм и мълнии

    24 3 Отговор
    Чакай бе, вчера каза,че Путин лъже.

    Коментиран от #18

    23:53 29.10.2025

  • 7 Ало, факти?

    21 3 Отговор
    Вече Покровск не е стратегически,нъл тъй?

    23:55 29.10.2025

  • 8 Зеленски Завоевателя

    16 2 Отговор
    За толкова пари, - толкова!

    23:57 29.10.2025

  • 9 604

    1 17 Отговор
    Поредния разрушен град и обезлюден!

    Коментиран от #21

    23:57 29.10.2025

  • 10 Покровск

    21 2 Отговор
    е руски. Следва Одеса.

    Коментиран от #23

    23:58 29.10.2025

  • 11 За няколко рубли повече

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Сумати и народ":

    ЗАРАДИ ПУТИН

    Коментиран от #13, #19

    23:58 29.10.2025

  • 12 Мароуууу,

    16 2 Отговор
    Бавно и високо повтаряй:
    КРАС НО АР МЕЙСК!

    23:58 29.10.2025

  • 13 Да де

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "За няколко рубли повече":

    Зелю е агент на Путин и за пари продаде Украйна. Знаем.

    00:00 30.10.2025

  • 14 Путин

    3 18 Отговор
    Едно хубави нещо се случва Поне, умират Руснаци

    Коментиран от #22

    00:01 30.10.2025

  • 15 ТАСС

    3 21 Отговор
    В град Азов, Ростовска област, Русия, в училище № 11 бяха публикувани снимки от стола, където масите са разделени с табелки: „СВО“ (т.е. деца, чиито родители участват в специалната военна операция) и „малоимотни, бедни“
    На децата на участници в СВО е сервирано месо, а на останалите някаква гнусна каша.
    Руският фашизъм в действие.
    Бедна ни е фантазията какви гов..а имат в главите си тези "хора".

    Коментиран от #24, #25

    00:01 30.10.2025

  • 16 АБВ

    12 2 Отговор
    Въпрос с понижена трудност:
    По какво тази статия се различава от другата под нея "Ситуацията е критична: Украйна се опитва да запази Покровск, Русия е струпала 11 000 войници"
    По съдържанието не, авторът е същият, май само по заглавието ...

    00:01 30.10.2025

  • 17 Рублевка

    11 2 Отговор
    Докога ще ги храним тез циганя?

    00:02 30.10.2025

  • 18 Ами сега

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гръм и мълнии":

    И за да го признае най-после, значи положението на украинците в Красноармейск е катастрофално !

    Зелкин за пореден път призна, че Русия не лъже

    00:03 30.10.2025

  • 19 Там пишеше

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "За няколко рубли повече":

    сумати народ измря заради теб фашисте. Типично е за фашизма да лъжете. Но фашизма е зло и Русия отново освобождава света от него. Свиквайте.

    00:04 30.10.2025

  • 20 Копейкин Костя

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Помним":

    Слабо, ватенка. Пропуснал си танкове, иранските, пардон, руските дронове, Солнцепеците, това Град, Смерч, БТР,,С-400, Армата, Орешник, Посейдон, нищо, че Покровск няма излаз на море...
    Подценяване на безаналоговите оружия, чини ми се.
    Лошо. Пасьол Митрофанова няма да е доволна!!!

    00:04 30.10.2025

  • 21 АБВ

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Що не погледнеш в Ютюб клиповете за Мариупол ? И в София не се строи толкова.

    00:04 30.10.2025

  • 22 Гюнай Мъзга

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    Това е наистина доба новина
    Както обича да казва Путин за Руският народ , та това е просто Измет

    00:04 30.10.2025

  • 23 604

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Покровск":

    И нея ли ще я правят на решето?

    00:05 30.10.2025

  • 24 Пропагандата

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "ТАСС":

    винаги има за цел глупака. Колкото е по глупава, толкова по голям глупак цели.

    Коментиран от #33

    00:07 30.10.2025

  • 25 Ъхъъъ

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "ТАСС":

    Каквото и да фалшифицирате и да драскате измислици от яд и безсилие....факта е че 404 е на командно дишане.

    Коментиран от #31

    00:08 30.10.2025

  • 26 604

    1 13 Отговор
    Путинистите изпаднаха в екстаз че гуруту им разруши и обезлюди поредния град в укрия....пхохахахаха

    00:09 30.10.2025

  • 27 Бай Дончо от Бялата колиба чичо Томовата

    12 1 Отговор
    Zelen предавай се вече,писна ми от тоя.

    00:12 30.10.2025

  • 28 ТИР

    7 1 Отговор
    Какви ли не санкции наложиха на РФ. а колектива получава такива ритници,,,
    просто не е истина,,,

    00:12 30.10.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Накратко:

    1. В Покровск, чието правилно име е Красноармейск, единна, централизирана отбрана на ВСУ като такава вече не съществува.

    2. Руснаците са навсякъде в града, включително и в най-северните му части.

    3.Всички свои надежди за спасение от катастрофалната ситуация Киев сега възлага на боевете при Доброполе.

    Бих казал напразни надежди...

    4. Катастрофата за Киев ще е пълна и с доста далечни последици.

    Коментиран от #40

    00:13 30.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тодор Правешки

    1 10 Отговор

    До коментар #25 от "Ъхъъъ":

    Ушанка, имам задача за теб с елементи на разсъждение. Хитлер превзе Украйна и Беларус за три месеца. САЩ превзеха Ирак за месец.
    Хаяско за четвърта година блицкриг още не е стигнал до административните граници на Донецк и Луганск. Извод? 😀

    Коментиран от #35, #36

    00:14 30.10.2025

  • 32 Мислех Запада за умен

    9 1 Отговор
    Докога ще ги храним и обличаме укро циганята? Заплатите и пенсиите им плащаме, пари в брой изпращаме. САЩ не могат да платят заплатите на своите военни до края на годината и теглят заеми. Европа навлезе в рецесия и е заплашена от Велика депресия... БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ. САМО ТЕПАНЕ НА УКРО ЦИГАНЯТА! ПОСЛЕ В МИНИТЕ ДА СИ ПЛАЩАТ ЗАЕМИТЕ.

    00:14 30.10.2025

  • 33 Румен Решетников

    1 10 Отговор

    До коментар #24 от "Пропагандата":

    Съгласен ! Доколкото мога да чета, това е съобщено от ТАСС. Пропаганда...

    Коментиран от #38

    00:16 30.10.2025

  • 34 604

    1 6 Отговор
    Пудинг великий нъл режимъ му пречи..шо ни издумчи еленски..или дъ пусне 2 тополи и всичку тиху у кииф и лфоф....путкинсткъ му рабутъ

    00:17 30.10.2025

  • 35 Сега виждаш ли лъжите на запада

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тодор Правешки":

    Друг път не се занимавай с пропаганда за глупаци.

    Коментиран от #43

    00:18 30.10.2025

  • 36 Просто е , но не е за прости хора.

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тодор Правешки":

    Целта е да ви срине системата. Бавно, методично и болезнено. Мани Украйна, тя е само машата.

    00:19 30.10.2025

  • 37 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Еврейския зеленясал наркоман и киевската му хунта поради краха на ВСУ по цялата линия на фронта за да си спасят кожите ,същите готвят гнусна провокация с удари по Полша и полска критична инфраструктура с цел да обвинят за това Русия и да вкарат Европа и НАТО в световна термоядрена война.
    Това обявиха от белоруските спец.служби...

    00:19 30.10.2025

  • 38 Пропагандата

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Румен Решетников":

    винаги се цели в глупака! Колкото е по глупава, толкова по голям глупак цели.

    00:19 30.10.2025

  • 39 гост

    7 1 Отговор
    Тежка била ситуацията..... Какво търсят още там след като са видели каква армия се концентрира? Или не са разбрали щото на собствена територия нямат разузнаване ли? Зеленски и командващите са абсурдни просто. Просто са обречени.

    00:20 30.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гнусни престъпници!

    4 1 Отговор
    През ВСВ бандеровците са избили над милион евреи, поляци, беларуси, българи, цигани и руснаци. Правили са кланета, като в Перущица и Батак! В лагерите на смъртта са били палачи и надзиратели. И СЕГА ЕВРОПА ГИ ОБЛИЧА, ХРАНИ, ПЛАЩА ИМ ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, ДАВА ИМ ОРЪЖИЕ И ТРАНСПОРТ ДА УБИВАТ МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС!

    00:26 30.10.2025

  • 42 Ганя Путинофила

    0 4 Отговор
    Имало е защо аскера да коли тез еничари!

    00:26 30.10.2025

  • 43 Тодор Правешки

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от "Сега виждаш ли лъжите на запада":

    Муахаха.
    Ти виждаш ли крайцерът "Масква " да плува, щото западната пропаганда за глупаци твърди, че е потопен? 😀

    Коментиран от #45

    00:27 30.10.2025

  • 44 Казва се

    4 0 Отговор
    град Красноармейск (украинското име е Покровск). Скоро пак ще е Красноармейск на картите

    00:33 30.10.2025

  • 45 А крайцера Москва,

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тодор Правешки":

    ко общо има, че пропадналият запад ви ползва за евтини глупачета, освен, че по папагаленето на едно и също веднага се вижда продаденият зарзават и падението на запада, да прави от глупака арпаджик. 😄

    00:35 30.10.2025

  • 46 Горски

    3 0 Отговор
    Колкото повече ви жалят руснаците, толкова по-нагли и самонадеяни ставате! Нали знаете, че има и Орешници и Буревестници след които кьорав украинец няма да остане, ама ви пазят, една кръв сте, колкото и да не го признавате. По интересното е какво се случва с едни 5-10 хиляди обкръжени украинци там, ще вдигат ли бялата кърка или ще ходят при Бандера? Tоест, Покровск е изгубил стратегическото си положение и храбрите ВСУ ще маршируват в Сибир, където геройски ще допринасят за дърводобива. Направете му тест за наркотици. В Радата съобщиха, че армията не рапортува на зеления истината. Ама, ама, какви са тия "... 100 танка, 260 бронирани машини и 160 артилерийски оръдия"!!! Нали руснаците се биеха с лопати, и техниката им свърши още през 2023? Според много източници в града били приклещени 5000 украински войници. Зеленясалият каза, че нямало такова нещо. Значи остава да са някакви нат-ОВЦИ, щом не са укри. Днес май вече руснаците празнуват с водка и сельодка : Украинците ще се оттеглят смело като останат 30% , а руснаците страхливо ще ги преследват до крак. Това което най много ме очудва в целият този конфликт, е как западната пропаганда успя да убеди масите на Запад, че хората в украйна са по боеспособни от руснаците! Точно обратното е вярно.

    00:35 30.10.2025

