Зеленски: Най-тежка е ситуацията край Покровск

Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното видео обръщение на украинския лидер, съобщи БТА.

"Най-трудният район сега е в направлението на Покровск. Както и предните седмици, това е районът с най-активна военна дейност", каза Зеленски след среща с главнокомандващия въоръжените сили на страната.

Украинският президент добави, че ситуацията в Купянск "остава сложна, но нашите сили имат по-голям контрол през последните дни".

"Продължаваме да отбраняваме нашите позиции", заяви Зеленски.

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели.

През последните седмици руските войски се приближиха до ключовия логистичен център, след като упорито напредваха в продължение на повече от една година. Според Киев в хода на настъплението си Русия е понесла значителни загуби на жива сила.

В публикувано днес в платформата "Фейсбук" изявление на 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски на Украйна се посочва, че Русия е разположила около 11 000 военнослужещи в опит да обкръжи по-голямата част от района на град Покровск. Групи руски войници вече успяха да проникнат в обсадения град и се опитват да стигнат по-надълбоко в посока север и североизток, пише още в текста.

В публикацията също така се посочва, че в зоната на отговорност на 7-и корпус са струпани около 27 000 руски войници, близо 100 танка, почти 260 бронирани бойни машини и около 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

Защитниците на Покровск, голям градски център и прилежащите му селища, продължават отбранителната си операция.