Франция изпраща хуманитарна помощ за Ямайка след урагана „Мелиса“

Франция планира да достави през следващите дни хуманитарна помощ на Ямайка по море, съобщава Франс прес, предава БТА.

Островът беше ударен във вторник от урагана „Мелиса“ с ветрове, достигащи близо 300 км/ч.

Според френското министерство на външните работи, комплекти за първа помощ и устройства за пречистване на вода ще бъдат изпратени от въоръжените сили на Антилските острови в рамките на механизма за гражданска защита на ЕС. Ведомството подчертава своята солидарност с карибските страни, засегнати от стихията.

Ураганът „Мелиса“ вече причини най-малко 20 жертви в Хаити, опустоши големи части от Ямайка и предизвика наводнения в Куба. Днес се очаква да достигне Бермудите, британска задморска територия, след няколкодневен преминал през Карибския регион.