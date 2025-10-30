Новини
Франция изпраща хуманитарна помощ за Ямайка след урагана „Мелиса“

30 Октомври, 2025 16:47

Комплекти за първа помощ и пречистватели на вода ще бъдат доставени от френските въоръжени сили по механизма за гражданска защита на ЕС

Франция изпраща хуманитарна помощ за Ямайка след урагана „Мелиса“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Франция планира да достави през следващите дни хуманитарна помощ на Ямайка по море, съобщава Франс прес, предава БТА.

Островът беше ударен във вторник от урагана „Мелиса“ с ветрове, достигащи близо 300 км/ч.

Според френското министерство на външните работи, комплекти за първа помощ и устройства за пречистване на вода ще бъдат изпратени от въоръжените сили на Антилските острови в рамките на механизма за гражданска защита на ЕС. Ведомството подчертава своята солидарност с карибските страни, засегнати от стихията.

Ураганът „Мелиса“ вече причини най-малко 20 жертви в Хаити, опустоши големи части от Ямайка и предизвика наводнения в Куба. Днес се очаква да достигне Бермудите, британска задморска територия, след няколкодневен преминал през Карибския регион.


