САЩ засилват военните връзки в Индо-Тихоокеанския регион

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет проведе разговори с колегите си от Китай и Индия, съобщава „Ройтерс“, по време на върховата среща на АСЕАН по въпросите на отбраната в Малайзия, предава News.bg.

С това започна серия от лични срещи, докато Вашингтон се стреми да засили регионалните връзки в областта на сигурността.

Хегсет е заявил на китайския министър Донг Джун, че САЩ „решително ще защитават интересите си“ и ще поддържат баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион, като е изразил безпокойство относно действията на Китай в Южнокитайско море и около Тайван.

Ново партньорство с Индия

Хегсет приветства като „крайъгълен камък за регионална стабилност и възпиране“ новата 10-годишна рамка за сътрудничество в областта на отбраната с индийския министър Раджнат Сингх.

„Това е значителна стъпка за нашите две армии, пътна карта за по-дълбоко и по-смислено сътрудничество напред“,

отбеляза Хегсет.

Това беше първата им среща след като САЩ наложиха 50% мита върху индийски стоки през август, като мярката засегна покупките на американско военно оборудване от Ню Делхи. Двете страни ще обсъдят плановете на Индия за бъдещи покупки на отбранителна техника.

Напрежение в Южнокитайско море

Хегсет се очаква да се срещне и с министрите на отбраната на Индонезия, Филипините, Тайланд и други страни от региона. Делегации от Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея и Русия също присъстват на срещата на министрите на отбраната на АСЕАН.

Хегсет и малайзийският министър на отбраната Мохамед Халед Нордин се срещнаха вчера и поеха ангажимент за морска сигурност в Южнокитайско море — воден път, почти изцяло претендиран от Китай, но с припокриващи се изключителни икономически зони на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам.

Пекин е разположил брегова охрана, която многократно е влизала в сблъсъци с филипински кораби и е обвинявана в нарушаване на енергийните дейности на Малайзия и Виетнам.

Стратегически усилия на САЩ и партньорите

САЩ засилват присъствието си в региона, за да противодействат на нарастващото влияние на Китай. Президентът Доналд Тръмп заяви пред лидерите на АСЕАН, че САЩ са „с вас на 100%“ и възнамеряват да бъдат силен партньор за много поколения.

Вашингтон има отбранителен пакт с Филипините, включващ десетки годишни военни учения и достъп до базите им, допълнително сътрудничество с Тайланд и Индонезия и обмен с Малайзия.

Малко преди срещата си с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп нареди на американските военни да възобновят тестовете на ядрени оръжия на фона на разширяването на ядрения арсенал на Китай.

Генералният секретар на АСЕАН Као Ким Хурн подчерта, че организацията се противопоставя на ядрените оръжия и работи за създаване на зона без ядрено оръжие в Югоизточна Азия.

Хегсет призова Япония да ускори плановете за увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП, а японският премиер Санае Такаичи изрази готовност за укрепване на отбранителните способности на страната си, подчертавайки значението на съюза с Вашингтон за възпирането на китайската военна агресия.