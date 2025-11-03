Новини
Мария Захарова: Безсмислено прахосването на пари! Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Безсмислено прахосването на пари! Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите

3 Ноември, 2025 19:47 990 30

По-рано днес историческата кула Torre dei Conti, която се намира и сравнително близо до Колизеума в Рим, се срути, затрупвайки един работник, и, оставяйки друг в критично състояние

Мария Захарова: Безсмислено прахосването на пари! Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира срутването на кулата в центъра на Рим, отбелязвайки, че е безсмислено прахосването на пари от италианското правителство, пише Фокус.

"Докато италианското правителство харчи безсмислено парите на данъкоплатците си, Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Тя подчерта, че помощта за Украйна от Италия е в размер на 2,5 милиарда евро, от които 1 милиард евро е за подкрепа на украинските бежанци, 310 милиона евро са насочени към подпомагане на държавния бюджет на Украйна, а други 93 милиона евро са отишли ​​за хуманитарни дейности.

По-рано днес историческата кула Torre dei Conti, която се намира и сравнително близо до Колизеума в Рим, се срути, затрупвайки един работник, и, оставяйки друг в критично състояние.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    23 12 Отговор
    Външен дълг към БВП на италия 131%, че и тръгнала да раздава.

    19:50 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кривоверен алкаш

    17 27 Отговор
    Много се е загрижила,алкохолизираната тьотя за Италия...по добре се съсредоточи в Русия че бавно но сигурно потъвате...бавно....но за това пък...сигурно...макар че безмисловното и безгласно бараново племе едва ли го е еня...да има водка и картошки...Рай..

    Коментиран от #12

    19:52 03.11.2025

  • 6 604

    7 14 Отговор
    рашкътъ кутчкъ въ надумкъ пак в крътунити кухи!

    19:52 03.11.2025

  • 7 Красимир Петров

    12 24 Отговор
    Алкохоличката коментира

    19:52 03.11.2025

  • 8 матю хари

    11 19 Отговор
    Таз пък и тя тръгнала на чужд гроб да плаче. Да си гледа русийката.

    19:52 03.11.2025

  • 9 Снимка

    5 14 Отговор
    от гимназията!

    Коментиран от #29

    19:52 03.11.2025

  • 10 Антифриза

    6 17 Отговор
    не прощава!

    19:53 03.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дудов

    14 2 Отговор
    Факти нищо не са разбрали за кулата.Дабре.че е госпожата да ги пооткрехне малко.Пфуу, новинари се пишете бе

    19:56 03.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Pyccкий Карлик

    4 14 Отговор
    Русия е обречена !!!
    130 млн монголи, таджики, узбеки, якути, чукчи, тувинци, чеченци не смятат да умират заради шепа руски пpocтитyтки, престъпници и олигофpeни окупирали Кремъл.

    Коментиран от #21, #22

    19:57 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 3еля

    2 6 Отговор
    тая шъ я пръснъ , само дъ свърши сво!

    19:59 03.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Активист на ГЕРБ

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    И затова умират украинци.

    Коментиран от #24, #26, #28

    20:00 03.11.2025

  • 22 оня с питон.я

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    шот чалмите и фесовете в германистан са готови да мрат за четвъртия райх.

    20:01 03.11.2025

  • 23 Стамат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кретен и!":

    Милиарди , колко милиарди бе човек , кажи ! Един , два, двадесет и два разкажи и не обиждай !

    20:02 03.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бегай

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кретен и!":

    Е ти ли знаеш какво да кажеш???!!!
    Това знае човека-това казва.
    Не сме в русия, алооооу...

    20:04 03.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хардлайнер

    1 0 Отговор
    Тая трябва да се загрижи повече за руската икономика, която беше колкото тази на Италия, а не да се заиграва с пясъчни кули! Това показва, че няма годни аргументи, а минаретата и те се клатят!

    20:04 03.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Снимка":

    Всички имаме такива. Млади и хубави!

    20:05 03.11.2025

  • 30 стоян

    0 0 Отговор
    Смешно е федерацията от мюслюмански републики в която минималната заплата е 183 евро и предстои да фалира и разпадне да критикуват Италия в която минималната заплата е 1750 евро

    20:05 03.11.2025

