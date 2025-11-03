Мария Захарова: Безсмислено прахосването на пари! Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира срутването на кулата в центъра на Рим, отбелязвайки, че е безсмислено прахосването на пари от италианското правителство, пише Фокус.
"Докато италианското правителство харчи безсмислено парите на данъкоплатците си, Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите“, написа Захарова в своя Telegram канал.
Тя подчерта, че помощта за Украйна от Италия е в размер на 2,5 милиарда евро, от които 1 милиард евро е за подкрепа на украинските бежанци, 310 милиона евро са насочени към подпомагане на държавния бюджет на Украйна, а други 93 милиона евро са отишли за хуманитарни дейности.
По-рано днес историческата кула Torre dei Conti, която се намира и сравнително близо до Колизеума в Рим, се срути, затрупвайки един работник, и, оставяйки друг в критично състояние.
3 Ноември, 2025 19:47 990 30
2 Гост
19:50 03.11.2025
5 Кривоверен алкаш
19:52 03.11.2025
6 604
19:52 03.11.2025
7 Красимир Петров
19:52 03.11.2025
8 матю хари
19:52 03.11.2025
9 Снимка
19:52 03.11.2025
10 Антифриза
19:53 03.11.2025
13 Дудов
19:56 03.11.2025
15 Pyccкий Карлик
130 млн монголи, таджики, узбеки, якути, чукчи, тувинци, чеченци не смятат да умират заради шепа руски пpocтитyтки, престъпници и олигофpeни окупирали Кремъл.
19:57 03.11.2025
19 3еля
19:59 03.11.2025
21 Активист на ГЕРБ
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":И затова умират украинци.
20:00 03.11.2025
22 оня с питон.я
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":шот чалмите и фесовете в германистан са готови да мрат за четвъртия райх.
20:01 03.11.2025
23 Стамат
До коментар #12 от "Кретен и!":Милиарди , колко милиарди бе човек , кажи ! Един , два, двадесет и два разкажи и не обиждай !
20:02 03.11.2025
25 Бегай
До коментар #12 от "Кретен и!":Е ти ли знаеш какво да кажеш???!!!
Това знае човека-това казва.
Не сме в русия, алооооу...
20:04 03.11.2025
27 Хардлайнер
20:04 03.11.2025
29 Име
До коментар #9 от "Снимка":Всички имаме такива. Млади и хубави!
20:05 03.11.2025
30 стоян
20:05 03.11.2025