Тайван: Китай добави много условия

Външният министър на Тайван Лин Чиа-лунг заяви, че Китай е "добавил много условия" към участието си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през 2026 г. и се е отказал от ангажимента си да позволи "равностойно" участие, съобщава "Ройтерс".

АТЕС е една от малкото международни организации, на които Тайван, претендиращ за Китай, е член, а срещата на върха ще се проведе в момент, когато отношенията между Тайпе и Пекин се влошиха на фона на засилената китайска военна кампания за натиск срещу острова.

Тайван твърди, че през 2024 г. Китай му е обещал правото на "равностойно участие" и че безопасността на присъстващите ще бъде гарантирана.

Китайското външно министерство заяви тази седмица, че участието на Тайван в дейностите на АТИС трябва да е в съответствие с принципа "един Китай", който Пекин разглежда като означаващ, че и двете страни на Тайванския проток принадлежат на една държава, нещо, което правителството на Тайпе отхвърля.

В разговор с репортери в парламента, министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг заяви, че Китай е дал обещания през 2024 г. на срещата на върха на АТЕС в Перу.

"По време на миналогодишната среща на АТЕС в Перу, когато Китай се бореше за домакинските права през следващата година, той пое писмен ангажимент да подкрепи равноправното участие на Тайван, особено по отношение на безопасността на участниците", каза г-н Лин.

"Китай вече наложи множество условия за нашето участие в срещата на върха на АТИС в Шънджън догодина, което нарушава този предишен ангажимент. Ще защитаваме правата си и ще се координираме със съмишленици, за да противодействаме на тези действия."

Демократично избраното правителство на Тайван заявява, че Китай няма право да говори от името или да представлява острова на международната сцена.

Тайван участва в АТИС под името "Китайски Тайпе" и не изпраща своя президент на срещи на върха, за да избегне политически проблеми.

Нито един член на АТИС няма официални дипломатически отношения с Тайван.

Китай отказва да разговаря с президента на Тайван Лай Чинг-те, заявявайки, че той е "сепаратист".

Последният път, когато Китай беше домакин на среща на върха на АТЕС през 2014 г., отношенията с Тайван бяха много по-добри при тогавашния президент Ма Ин-джоу, който подписа знакови търговски и туристически споразумения с Пекин.

През 2001 г. обаче Тайван бойкотира срещата на върха на АТЕС в Китай след несъгласие относно това кого може да изпрати.