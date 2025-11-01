Спрялото правителство в САЩ оставя 42 милиона американци без купони за храна

Правителството на САЩ няма да може да плаща купони за храна на американците навреме, докато дейността му е преустановена, заяви президентът Доналд Тръмп в платформата за социални медии TruthSocial.

Той поиска от съда да изясни как Белият дом може законно да удължи финансирането на купони за храна и се надява на бърз отговор.

„Дори да получим незабавно разяснение, за съжаление плащанията с купони за храна ще бъдат забавени, докато щатите разпределят средства“, заяви Тръмп.

В петък американски съд забрани на администрацията да преустанови програмата за хранителна помощ SNAP по време на спирането на дейността на правителството.

От 1 ноември американците вече няма да получават купони за храна поради продължаващото спиране на дейността на правителството. Около 42 милиона души – приблизително един на всеки осем американци – получават купони за храна. В щата Ню Йорк такива получават повече от три милиона жители.

Новата фискална година в САЩ започна на 1 октомври, но Конгресът не успя да одобри бюджет, което остави правителството неспособно да функционира. Подобно спиране на работата на правителството не е необичайно; то включва прекратяване на дейността на някои държавни агенции, финансирани директно от Конгреса.

Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за спирането на работата на правителството. Той се зарече да използва спирането, за да въведе масови съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които републиканците не одобряват.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа, за да бъде приет законопроекта им за продължаване на финансирането на правителството в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Председателят на Националния икономически съвет на Белия дом Кевин Хасет заяви на 5 октомври, че продължителното спиране на работата на правителството може да доведе до съкращения и загуби на БВП от 15 милиарда долара седмично.