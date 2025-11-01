Новини
Южна Корея протяга ръка на Северна

1 Ноември, 2025 11:43 621 12

  • южна корея-
  • северна корея-
  • сближаване-
  • и дже-мьон-
  • президент

Южнокорейският президент И Дже-мьон ще продължи политиката на сближаване

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че иска да продължи политиката на сближаване със Северна Корея въпреки редовните демонстрации на враждебност от страна на Пхенян, предадоха аг. Reuters и БТА.

„Предприемаме активни стъпки за изграждане на доверие и за да се почувства Северна Корея по-сигурна“, заяви днес южнокорейският президент по време на пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Гьонгджу.

Откакто встъпи в длъжност през юни, южнокорейският президент направи няколко опита да започне диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, които обаче бяха отхвърлени.

Пхенян многократно е наричал Южна Корея свой основен враг и миналата година записа тази дефиниция в севернокорейската конституция.

Ким казва, че не се интересува от диалог с Южна Корея, независимо кое правителство е на власт.


Южна Корея
  • 1 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Когато се усетиш, че си другаруваш с големите батковци ,уж за да си по силен, а близнака ти вече има ядрени оръжия!

    Коментиран от #6

    11:49 01.11.2025

  • 2 Балък Бабаит

    9 0 Отговор
    Южна Корея са проводник, на идеите които генерира САЩ. Трън в очите са ядреното оръжие и ги баламосват да го унищожат, под формата на приятелството с Южна Корея. Ама , Кимчо не е правен в Д.

    11:49 01.11.2025

  • 3 Кръговрат на веществата

    5 1 Отговор
    Южна Корея подава ръка, а Северна Корея си подава у я

    11:49 01.11.2025

  • 4 Игнат мотокариста

    5 0 Отговор
    Оставиха се да ги разцепят, сега сближаване търсят

    11:51 01.11.2025

  • 5 Ким Чен Ун офишъл

    4 0 Отговор
    Ето, на...и аз ви го подавам

    11:52 01.11.2025

  • 6 Хахахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Нормалните хора харесват мира, любовта и красивите неща в живота. Диваците търсят война.

    Коментиран от #7, #8, #10

    11:54 01.11.2025

  • 7 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Да но също така се казва пазете се от даровете на данайците

    11:58 01.11.2025

  • 8 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Айййййй сакън..... Значи ианките не са нормални по твойто определение ???!

    11:58 01.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КИМЕ НА ПРАВ ПЪТ СИ!ПРОДЪЛЖАВАЙ РОКЕТБОЙ!🚀🚀🚀

    12:01 01.11.2025

  • 10 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Обаче, народът казва, на зло куче , зъл прът. Когато под носа на Северна Корея, бивши жестоки колониални държави провеждат мащабни учения, десетилетия ги заклеймяват, налагат им безумни санкции, какво да очакваме като реакция.

    12:02 01.11.2025

  • 11 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Като изчезнат ианките от тази част на света Корейците ще си решат "проблема" със съединението на севера и юга за по малко от седмица !!!

    12:03 01.11.2025

  • 12 Мишел

    0 0 Отговор
    Един от опитите за разцепване съюза между трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея.

    12:04 01.11.2025

