Южна Корея протяга ръка на Северна

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че иска да продължи политиката на сближаване със Северна Корея въпреки редовните демонстрации на враждебност от страна на Пхенян, предадоха аг. Reuters и БТА.
„Предприемаме активни стъпки за изграждане на доверие и за да се почувства Северна Корея по-сигурна“, заяви днес южнокорейският президент по време на пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Гьонгджу.
Откакто встъпи в длъжност през юни, южнокорейският президент направи няколко опита да започне диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, които обаче бяха отхвърлени.
Пхенян многократно е наричал Южна Корея свой основен враг и миналата година записа тази дефиниция в севернокорейската конституция.
Ким казва, че не се интересува от диалог с Южна Корея, независимо кое правителство е на власт.
1 Лопата Орешник
Коментиран от #6
11:49 01.11.2025
2 Балък Бабаит
11:49 01.11.2025
3 Кръговрат на веществата
11:49 01.11.2025
4 Игнат мотокариста
11:51 01.11.2025
5 Ким Чен Ун офишъл
11:52 01.11.2025
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Нормалните хора харесват мира, любовта и красивите неща в живота. Диваците търсят война.
Коментиран от #7, #8, #10
11:54 01.11.2025
7 Стенли
До коментар #6 от "Хахахаха":Да но също така се казва пазете се от даровете на данайците
11:58 01.11.2025
8 Хи хи хи
До коментар #6 от "Хахахаха":Айййййй сакън..... Значи ианките не са нормални по твойто определение ???!
11:58 01.11.2025
9 Боруна Лом
12:01 01.11.2025
10 Така е
До коментар #6 от "Хахахаха":Обаче, народът казва, на зло куче , зъл прът. Когато под носа на Северна Корея, бивши жестоки колониални държави провеждат мащабни учения, десетилетия ги заклеймяват, налагат им безумни санкции, какво да очакваме като реакция.
12:02 01.11.2025
11 Хи хи хи
12:03 01.11.2025
12 Мишел
12:04 01.11.2025