Молдовският президент положи клетва

Молдовският президент Мая Санду положи клетва в новия кабинет на министрите, оглавяван от Александру Мунтяну, чийто състав беше одобрен от парламента предния ден. Церемонията се проведе в сградата на президентската администрация и беше излъчена на живо на уебсайта на правителството.

В речта си пред парламента Мунтяну обеща да подпише споразумение с Брюксел за присъединяване на страната към ЕС до 2028 г. За да постигне това, каза той, Молдова трябва да завърши процеса на привеждане на законодателството си в съответствие с европейските стандарти, да изпълни изискванията на Брюксел за външна и вътрешна политика и да изпълни редица други критерии. Освен това Молдова ще продължи да укрепва партньорството си с НАТО и постепенно да се интегрира в паневропейската отбранителна архитектура, като същевременно запазва своя неутралитет. В енергийния сектор републиката ще продължи да се свързва с енергийната мрежа на ЕС и да внедрява зелена енергия.

Само управляващата проевропейска Партия за действие и солидарност подкрепи кабинета в парламента; всички опозиционни фракции гласуваха против него, критикувайки програмата и състава му.