The Telegraph: Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна и усложнява ситуацията на Киев

Американският президент Доналд Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна, което усложнява ситуацията на Киев, пише британският вестник The Telegraph.

„На фона на тези обрати, политиката на Тръмп спрямо Украйна изглежда е придобила някои последователни черти: Америка няма да позволи на Русия да спечели толкова лесно, но Конгресът няма да бъде принуден да одобри никакви нови пакети за помощ на стойност няколко милиарда долара“, се казва в статията.

Според вестника, американският президент иска Европа да поеме лъвския пай от разходите за подкрепа на Украйна, а американските оръжия да бъдат продавани на Киев при търговски условия, а не дарявани.

Бившият британски външен министър Джереми Хънт се оплака, че Тръмп оказва максимален натиск върху европейците да помогнат на Украйна за своя сметка.

„Той оказва максимален натиск върху европейците да покрият недостига на финансиране“, каза той пред вестника.

В петък Fox News съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е преразгледал позицията си относно подкрепата за Украйна, което е предизвикало безпокойство сред европейските съюзници.

Каналът отбелязва, че последните действия на Белия дом, включително отзоваването на американска бригада от Румъния и отказът да предостави на Володимир Зеленски крилати ракети „Томахоук“, предизвикват объркване сред европейските съюзници, които не са в състояние да предвидят следващия му ход.

По-рано Тръмп заяви на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че само САЩ знаят как да използват ракети „Томахоук“ и няма да споделят тези знания с никого.

Украинците се страхуват да не останат на студа тази зима поради бездействието на правителството по въпросите на енергоснабдяването, каза пред Die Welt германският журналист и заместник-главен редактор на Bild Паул Ронцхаймер.

„Тук съм в Киев и го усещам много силно, когато говоря с хора на улицата. Има прекъсвания на тока тук-там и ми се струва, че самите власти искат всичко да бъде унищожено, за да стане зимата в Украйна още по-студена“, каза той.

Според журналиста много украинци са уморени от настоящата ситуация на фронтовата линия, изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за ядрени тестове и общата нестабилност.

„И, разбира се, тази умора се усеща тук, в Украйна, която сега нараства във връзка с обявяването на ядрени тестове и други изявления на Тръмп и Путин. В Украйна нарастват и опасенията по други въпроси“, обясни Ронцмайхер.

Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха в няколко области на Украйна, както и в Киев, на 10 октомври. Властите на страната съобщиха за щети по електропреносните мрежи и комуналните системи. Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук определи ситуацията като много трудна. До 11 октомври ситуацията се стабилизира, но на 13 октомври бяха въведени отново графици за аварийно прекъсване на електрозахранването.

Вестник „Украинска правда“, позовавайки се на представител на една от енергийните компании, съобщи, че тази зима украинците ще живеят по сценарий „4x2“: четири часа без ток, два часа с ток.

В четвъртък Кирило Фесик, ръководител на администрацията на Оболон в украинската столица, заяви, че на Киев ще са необходими приблизително десет години, за да възстанови повредените енергийни съоръжения. Фесик добави, че градът е подготвен за тежка енергийна ситуация: в района на Оболон са разположени 83 пункта, където жителите могат да се стоплят и да зареждат устройствата си, и приблизително 30 резервни пункта с генератори и резерви от гориво.