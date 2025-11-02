Новини
Свят »
Украйна »
The Telegraph: Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна и усложнява ситуацията на Киев
  Тема: Украйна

The Telegraph: Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна и усложнява ситуацията на Киев

2 Ноември, 2025 04:05, обновена 2 Ноември, 2025 04:11 738 6

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • сащ-
  • тръмп-
  • нато

Украинците се страхуват да не останат на студа тази зима поради бездействието на правителството, заяви заместник-главният редактор на Bild Паул Ронцхаймер

The Telegraph: Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна и усложнява ситуацията на Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп постоянно взема решения срещу Украйна, което усложнява ситуацията на Киев, пише британският вестник The Telegraph.

„На фона на тези обрати, политиката на Тръмп спрямо Украйна изглежда е придобила някои последователни черти: Америка няма да позволи на Русия да спечели толкова лесно, но Конгресът няма да бъде принуден да одобри никакви нови пакети за помощ на стойност няколко милиарда долара“, се казва в статията.

Според вестника, американският президент иска Европа да поеме лъвския пай от разходите за подкрепа на Украйна, а американските оръжия да бъдат продавани на Киев при търговски условия, а не дарявани.

Бившият британски външен министър Джереми Хънт се оплака, че Тръмп оказва максимален натиск върху европейците да помогнат на Украйна за своя сметка.

„Той оказва максимален натиск върху европейците да покрият недостига на финансиране“, каза той пред вестника.

В петък Fox News съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е преразгледал позицията си относно подкрепата за Украйна, което е предизвикало безпокойство сред европейските съюзници.

Каналът отбелязва, че последните действия на Белия дом, включително отзоваването на американска бригада от Румъния и отказът да предостави на Володимир Зеленски крилати ракети „Томахоук“, предизвикват объркване сред европейските съюзници, които не са в състояние да предвидят следващия му ход.

По-рано Тръмп заяви на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че само САЩ знаят как да използват ракети „Томахоук“ и няма да споделят тези знания с никого.

Украинците се страхуват да не останат на студа тази зима поради бездействието на правителството по въпросите на енергоснабдяването, каза пред Die Welt германският журналист и заместник-главен редактор на Bild Паул Ронцхаймер.

„Тук съм в Киев и го усещам много силно, когато говоря с хора на улицата. Има прекъсвания на тока тук-там и ми се струва, че самите власти искат всичко да бъде унищожено, за да стане зимата в Украйна още по-студена“, каза той.

Според журналиста много украинци са уморени от настоящата ситуация на фронтовата линия, изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за ядрени тестове и общата нестабилност.

„И, разбира се, тази умора се усеща тук, в Украйна, която сега нараства във връзка с обявяването на ядрени тестове и други изявления на Тръмп и Путин. В Украйна нарастват и опасенията по други въпроси“, обясни Ронцмайхер.

Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха в няколко области на Украйна, както и в Киев, на 10 октомври. Властите на страната съобщиха за щети по електропреносните мрежи и комуналните системи. Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук определи ситуацията като много трудна. До 11 октомври ситуацията се стабилизира, но на 13 октомври бяха въведени отново графици за аварийно прекъсване на електрозахранването.

Вестник „Украинска правда“, позовавайки се на представител на една от енергийните компании, съобщи, че тази зима украинците ще живеят по сценарий „4x2“: четири часа без ток, два часа с ток.

В четвъртък Кирило Фесик, ръководител на администрацията на Оболон в украинската столица, заяви, че на Киев ще са необходими приблизително десет години, за да възстанови повредените енергийни съоръжения. Фесик добави, че градът е подготвен за тежка енергийна ситуация: в района на Оболон са разположени 83 пункта, където жителите могат да се стоплят и да зареждат устройствата си, и приблизително 30 резервни пункта с генератори и резерви от гориво.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер 69 годишен

    3 5 Отговор
    Доналд Тръмп взема решения в интерес на своята страна и това е нормалното, а не да взема решения в интерес на Украйна. Тази война е на Джо Байдън и Тръмп го каза на света. Дядо Джо имаше лични причини да мрази руснаците, след като е бил свален от тях и попада във виетнамски плен. Там той научава виетнамски език и пее хубаво виетнамския химн. Но да дари милиарди на Украйна? Нищо не го оправдава, особено след като САЩ имат икономически проблеми. Старичък беше човека и с ментални проблеми. Зеленски го използваше. Добре, че не го умориха от разкарване по разни срещи. Аз съм 10 години по-млад и вече не ме бива. Годините си вземат своето.

    04:32 02.11.2025

  • 2 побърканяк

    6 0 Отговор
    Тромпета започва да ми прилича на тиквата.Сутрин казва едно, вечер друго, а на другия ден обратното.

    04:33 02.11.2025

  • 3 Д, ТРЪМП

    4 3 Отговор
    КОМУНИКАЦИИ СЪС ЗАВИСИМИ ОТ МЕДИКАМЕНТИ СА НЕВЪЗМОЖНИ

    04:39 02.11.2025

  • 4 Факрус

    2 5 Отговор
    Не мога да разбера, как американците все още не могат да проумеят, че този клоун е руски агент? орбан, фицо и перчема в Хага! Товариш ичкин и останалите руски фашисти с краката надолу на червения площад!

    Коментиран от #5

    04:58 02.11.2025

  • 5 ПРОВЕРИ ПОД

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факрус":

    ВЪЗГЛАВНИЦАТА за РУСКИ АГЕНТ

    05:05 02.11.2025

  • 6 Ко стаа бре

    2 0 Отговор
    дойдоа ли томахЪФките ???!

    05:15 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания