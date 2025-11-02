В Русия: „Посейдон“ и „Буревестник“ са без аналог в света и гарантират сигурността ни за десетилетия

Най-новите руски системи „Посейдон“ и „Буревестник“, които нямат аналози никъде по света, гарантирано ще осигурят сигурността на Русия за десетилетия напред. Това мнение изрази военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.
„В момента отбранителните възможности на Руската федерация са на много високо ниво, а най-новите разработки на „Буревестник“ и „Посейдон“, които бяха тествани вчера и обявени от нашия върховен главнокомандващ Владимир Путин, правят сигурността на страната ни просто безспорна за десетилетия напред, тъй като в момента, дори в близко бъдеще, никоя друга държава в света не разполага с подобни разработки или продукти с такива тактически и технически характеристики“, каза той.
Военният експерт добави, че тези руски системи притежават уникални свойства, като например способността да избягват всички западни системи за противодействие, включително тези, които са в процес на разработка в момента. „Доколкото разбирам, те имат и някои други характеристики на ударния компонент, които по същество извеждат тези съвременни разработки на ново ниво. Не е чудно, че нашият Върховен главнокомандващ поиска от Министерството на отбраната да определи към какъв клас трябва да се включи този тип боеприпас, защото в момента той не може да бъде определен по предишната система“, каза Марочко.
По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитания на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена енергийна установка. Според държавния глава той е далеч по-мощен от усъвършенстваната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“.
Преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на държавния глава за завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, която по време на изпитанието на 21 октомври прекара във въздуха приблизително 15 часа и измина разстояние от 14 000 км.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
04:47 02.11.2025
2 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !
..РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ! УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ДО МОМЕНТА ЗАГУБИТЕ СА =1,8 МЛН. УКР.ВОЙНИЦИ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ. Е 3-ТИ ПО МОЩНА, ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ МОСКВА (13-17 МЛН.) ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА ЗА 2022! А 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е СЪС СТАБ.ИКОНОМИКА (+4%) И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 710 МЛРД.$..В МОМЕНТА, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ.( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ "SS-X-30" ,С ОБСЕГ =18 000 КМ , КАТО ЗА = 9 МИНУТИ, НАТО И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ (окт.2024г).
Коментиран от #6
04:51 02.11.2025
3 Разобличител
Накратко - дърти лъжи...
Коментиран от #5, #7
05:10 02.11.2025
4 И Киев е Руски
Коментиран от #8
05:12 02.11.2025
5 едно уточнение
До коментар #3 от "Разобличител":Когато ги видиш ще е твърде късно.
05:13 02.11.2025
6 СТИГА ВЕЧЕ БЕ БАРСе
До коментар #2 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !":НЕ ТИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА ПИШЕШ ГЛУППОССТИ? РАСИЙСКА ПРОПАГАНДА ЗА НАИВНИЦИ 24/7 НОНСТОП.
05:13 02.11.2025
7 И Киев е Руски
До коментар #3 от "Разобличител":Ако го видиш няма да можеш да споделиш впечатленията си Новият руски безпилотен летателен апарат "Посейдон" е предназначен за скрита подводна навигация и унищожаване на крайбрежна инфраструктура, според WP. Дронът е дълъг 21 метра и може да достигне скорост до 100 възела
Коментиран от #9, #13
05:15 02.11.2025
8 Само мaлoyмни копейки като
До коментар #4 от "И Киев е Руски":теб, може да вярват на абсурдните лъжи които съчинява долнопpoбната, кремълска пропаганда.
05:17 02.11.2025
9 Може, може и до Луната да
До коментар #7 от "И Киев е Руски":стигне посейдона, ако човека е с шизoфpeния като на русофил.
Коментиран от #11
05:20 02.11.2025
10 Ако гарантират сигурността им
05:25 02.11.2025
11 И Киев е Руски
До коментар #9 от "Може, може и до Луната да":джунгарския хамстер има повече мозък от всички русофоби взети заедно
05:27 02.11.2025
12 Буревестник Посейдонов😂
05:30 02.11.2025
13 Един
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Копейките наистина сте с IQ на градински червей и кълвете на всички лъжи на ватенките. Няма нищо в света което може дори да доближи 100 възела. Това са 180 км в час и всичко ще се разпадне от триенето. Даже и върху водата няма нищо изобретено с такава скорост.
Коментиран от #15
05:36 02.11.2025
14 Посейдон Буревестников
05:36 02.11.2025
15 Какво му обясняваш при положение, че
До коментар #13 от "Един":е с "интелект" на пyйка🦃? 😁
05:40 02.11.2025
16 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !
..РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ! УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ДО МОМЕНТА ЗАГУБИТЕ СА =1,8 МЛН. УКР.ВОЙНИЦИ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ. Е 3-ТИ ПО МОЩНА, ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ МОСКВА (13-17 МЛН.) ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА ЗА 2022! А 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е СЪС СТАБ.ИКОНОМИКА (+4%) И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 710 МЛРД.$..В МОМЕНТА, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ.( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ "SS-X-30" ,С ОБСЕГ =18 000 КМ , КАТО ЗА = 9 МИНУТИ, НАТО И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ (окт.2024г).
05:41 02.11.2025