В Русия: „Посейдон“ и „Буревестник“ са без аналог в света и гарантират сигурността ни за десетилетия

Най-новите руски системи „Посейдон“ и „Буревестник“, които нямат аналози никъде по света, гарантирано ще осигурят сигурността на Русия за десетилетия напред. Това мнение изрази военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„В момента отбранителните възможности на Руската федерация са на много високо ниво, а най-новите разработки на „Буревестник“ и „Посейдон“, които бяха тествани вчера и обявени от нашия върховен главнокомандващ Владимир Путин, правят сигурността на страната ни просто безспорна за десетилетия напред, тъй като в момента, дори в близко бъдеще, никоя друга държава в света не разполага с подобни разработки или продукти с такива тактически и технически характеристики“, каза той.

Военният експерт добави, че тези руски системи притежават уникални свойства, като например способността да избягват всички западни системи за противодействие, включително тези, които са в процес на разработка в момента. „Доколкото разбирам, те имат и някои други характеристики на ударния компонент, които по същество извеждат тези съвременни разработки на ново ниво. Не е чудно, че нашият Върховен главнокомандващ поиска от Министерството на отбраната да определи към какъв клас трябва да се включи този тип боеприпас, защото в момента той не може да бъде определен по предишната система“, каза Марочко.

По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитания на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена енергийна установка. Според държавния глава той е далеч по-мощен от усъвършенстваната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“.

Преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на държавния глава за завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, която по време на изпитанието на 21 октомври прекара във въздуха приблизително 15 часа и измина разстояние от 14 000 км.