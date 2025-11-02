Новини
Свят »
Русия »
В Русия: „Посейдон“ и „Буревестник“ са без аналог в света и гарантират сигурността ни за десетилетия

В Русия: „Посейдон“ и „Буревестник“ са без аналог в света и гарантират сигурността ни за десетилетия

2 Ноември, 2025 04:25, обновена 2 Ноември, 2025 04:31 697 16

  • русия-
  • посейдон-
  • буревестник-
  • андрей марочко-
  • путин

Никоя друга държава в света не разполага с подобни разработки, убеден е военният експерт Андрей Марочко

В Русия: „Посейдон“ и „Буревестник“ са без аналог в света и гарантират сигурността ни за десетилетия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-новите руски системи „Посейдон“ и „Буревестник“, които нямат аналози никъде по света, гарантирано ще осигурят сигурността на Русия за десетилетия напред. Това мнение изрази военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„В момента отбранителните възможности на Руската федерация са на много високо ниво, а най-новите разработки на „Буревестник“ и „Посейдон“, които бяха тествани вчера и обявени от нашия върховен главнокомандващ Владимир Путин, правят сигурността на страната ни просто безспорна за десетилетия напред, тъй като в момента, дори в близко бъдеще, никоя друга държава в света не разполага с подобни разработки или продукти с такива тактически и технически характеристики“, каза той.

Военният експерт добави, че тези руски системи притежават уникални свойства, като например способността да избягват всички западни системи за противодействие, включително тези, които са в процес на разработка в момента. „Доколкото разбирам, те имат и някои други характеристики на ударния компонент, които по същество извеждат тези съвременни разработки на ново ниво. Не е чудно, че нашият Върховен главнокомандващ поиска от Министерството на отбраната да определи към какъв клас трябва да се включи този тип боеприпас, защото в момента той не може да бъде определен по предишната система“, каза Марочко.

По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитания на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена енергийна установка. Според държавния глава той е далеч по-мощен от усъвършенстваната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“.

Преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на държавния глава за завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, която по време на изпитанието на 21 октомври прекара във въздуха приблизително 15 часа и измина разстояние от 14 000 км.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    13 6 Отговор
    Постоянно всяване на страх и настройване на народите едни срещу други. Така се управлява човечеството.

    04:47 02.11.2025

  • 2 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    5 17 Отговор
    СПОРЕД-ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, 🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА "СВО"СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ОТ ЗАПАДА ФАШ--КИ МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ОТ 2014г .ИЗБИВАЩ 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ. А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! ЗА 2023 Г.5,5 МЛН УКР.ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА ЗАЩИТА В РУСИЯ !САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ. НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А НА ЕС =1,3 ТРИЛ.€ ! В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024г. = 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ ! НИТО ВЪВ ВОЕННО -УНИЩОЖЕНО Е НА 95 % ДОСТАВ.АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ -ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..-ЗА= 430 МЛРД $ ! ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ :
    ..РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ! УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ДО МОМЕНТА ЗАГУБИТЕ СА =1,8 МЛН. УКР.ВОЙНИЦИ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ. Е 3-ТИ ПО МОЩНА, ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ МОСКВА (13-17 МЛН.) ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА ЗА 2022! А 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е СЪС СТАБ.ИКОНОМИКА (+4%) И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 710 МЛРД.$..В МОМЕНТА, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ.( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ "SS-X-30" ,С ОБСЕГ =18 000 КМ , КАТО ЗА = 9 МИНУТИ, НАТО И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ (окт.2024г).

    Коментиран от #6

    04:51 02.11.2025

  • 3 Разобличител

    14 2 Отговор
    Оказва се, че рашистите отново лъжат безаналогово 😂 и нелепо за тези посейдони и буревестници... Никой не ги е виждал в действие...
    Накратко - дърти лъжи...

    Коментиран от #5, #7

    05:10 02.11.2025

  • 4 И Киев е Руски

    2 11 Отговор
    Посейдон“ е антианглосаксонско ядрено торпедо.. Ширината на цяла Англия в най-тясната ѝ точка е малко над 60 мили. Това е доста добра цел.Но е добре и дори задължително да се унищожи напълно всичко до Шотландия, Холандия и Дания.

    Коментиран от #8

    05:12 02.11.2025

  • 5 едно уточнение

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Разобличител":

    Когато ги видиш ще е твърде късно.

    05:13 02.11.2025

  • 6 СТИГА ВЕЧЕ БЕ БАРСе

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !":

    НЕ ТИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА ПИШЕШ ГЛУППОССТИ? РАСИЙСКА ПРОПАГАНДА ЗА НАИВНИЦИ 24/7 НОНСТОП.

    05:13 02.11.2025

  • 7 И Киев е Руски

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Разобличител":

    Ако го видиш няма да можеш да споделиш впечатленията си Новият руски безпилотен летателен апарат "Посейдон" е предназначен за скрита подводна навигация и унищожаване на крайбрежна инфраструктура, според WP. Дронът е дълъг 21 метра и може да достигне скорост до 100 възела

    Коментиран от #9, #13

    05:15 02.11.2025

  • 8 Само мaлoyмни копейки като

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    теб, може да вярват на абсурдните лъжи които съчинява долнопpoбната, кремълска пропаганда.

    05:17 02.11.2025

  • 9 Може, може и до Луната да

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    стигне посейдона, ако човека е с шизoфpeния като на русофил.

    Коментиран от #11

    05:20 02.11.2025

  • 10 Ако гарантират сигурността им

    5 2 Отговор
    за десетилетия защо водят войната в Украйна??? Нали уж беше за да се гарантира сигурността на Русия?

    05:25 02.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Може, може и до Луната да":

    джунгарския хамстер има повече мозък от всички русофоби взети заедно

    05:27 02.11.2025

  • 12 Буревестник Посейдонов😂

    4 3 Отговор
    Нелепите и абсурдни лъжи на рашистите и русофилите, предизвикват единствено съжаление и пoгнyca в нормалните хора.

    05:30 02.11.2025

  • 13 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Копейките наистина сте с IQ на градински червей и кълвете на всички лъжи на ватенките. Няма нищо в света което може дори да доближи 100 възела. Това са 180 км в час и всичко ще се разпадне от триенето. Даже и върху водата няма нищо изобретено с такава скорост.

    Коментиран от #15

    05:36 02.11.2025

  • 14 Посейдон Буревестников

    2 1 Отговор
    Бункерният пcиxoпат се чуди какви лъжи да генерира с пропагандната си машина за да спаси животеца си докато крепостните му в Украйна биват избивани като хлебарки от ВСУ.

    05:36 02.11.2025

  • 15 Какво му обясняваш при положение, че

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    е с "интелект" на пyйка🦃? 😁

    05:40 02.11.2025

  • 16 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    0 0 Отговор
    СПОРЕД-ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, 🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА "СВО"СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ОТ ЗАПАДА ФАШ--КИ МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ОТ 2014г .ИЗБИВАЩ 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ. А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! ЗА 2023 Г.5,5 МЛН УКР.ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА ЗАЩИТА В РУСИЯ !САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ. НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А НА ЕС =1,3 ТРИЛ.€ ! В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024г. = 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ ! НИТО ВЪВ ВОЕННО -УНИЩОЖЕНО Е НА 95 % ДОСТАВ.АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ -ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..-ЗА= 430 МЛРД $ ! ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ :
    ..РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ! УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ДО МОМЕНТА ЗАГУБИТЕ СА =1,8 МЛН. УКР.ВОЙНИЦИ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ. Е 3-ТИ ПО МОЩНА, ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ МОСКВА (13-17 МЛН.) ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА ЗА 2022! А 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е СЪС СТАБ.ИКОНОМИКА (+4%) И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 710 МЛРД.$..В МОМЕНТА, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ.( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ "SS-X-30" ,С ОБСЕГ =18 000 КМ , КАТО ЗА = 9 МИНУТИ, НАТО И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ (окт.2024г).

    05:41 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания