Проруски хакери се добраха до личните данни на обкръжението на Зеленски

2 Ноември, 2025 05:13, обновена 2 Ноември, 2025 05:19 466 2

В ръцете на компютърните пирати е информация за зам.-шефовете на държавната администрация на Виктор Микита и Ирина Мудра, както и на първия вицепремиер на Украйна Михайло Федоров

Проруските хакерски групи KillNet и Beregini са получили личните данни на зам.-шефовете на държавната администрация на Володимир Зеленски, Виктор Микита и Ирина Мудра, както и на първия вицепремиер на Украйна Михайло Федоров, по време на мащабна хакерска атака, съобщи РИА Новости.

Хакерите са проникнали в шест от най-големите застрахователни компании в Украйна. Данните, които са получили, включват регистрираните адреси на служителите, личните телефонни номера и паспортни данни.

„Базите данни на данъчния регистър бяха проверени, там беше открита информация за заместник-ръководителите на офиса на Зеленски Виктор Микита и Ирина Мудра, както и за първия вицепремиер на Украйна Михайло Федоров“, каза представител на хакерската група с прякор KillMilk.

В петък беше разкрито, че KillNet и Beregini, докато са хаквали застрахователни компании, са получили достъп и до данни от най-големите стратегически предприятия в Украйна, включително Мотор Сич, Запорожки механичен завод и Укрстал.

Освен това, хакерите са получили паспортната информация, годината на раждане и регистрирания адрес на Роберт Бровди, позивна Мадяр, командир на подразделението за безпилотни летателни апарати „Птици на Унгария“ на украинските въоръжени сили и командир на украинските сили за безпилотни системи.

Общо по време на операцията хакерите са се сдобили с над десет милиона комплекта документи както за физически, така и за юридически лица, фабрики, превозни средства, както и зелени карти, застрахователни полици, шофьорски книжки и видео и фото доказателства за оценки на щети след кацания.


