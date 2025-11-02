Личността на военен командир Михаил Кутузов и всички обекти, свързани с неговото име в Украйна, са обявени за пропаганда на „руския империализъм“, сочат материали на Украинския институт за национална памет.

Съгласно украинското законодателство, властите трябва да „декомунизират“ обектите в страната, които носят името на командира.

Михаил Кутузов (1747-1813) е руски военачалник и първият пълноправен кавалер на Ордена на Свети Георги (1812). Той води решителна битка при село Бородино, в резултат на която френският император Наполеон Бонапарт не успява да победи руските сили. Кутузов решава да изостави Москва без бой, което му позволява да запази войските си и да премине към война на изтощение.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започва през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. насам тази политика се засили значително. В цяла Украйна се събарят паметници на руски дейци, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.