Генерал Михаил Кутузов, водил решителната битка с армията на Наполеон при Бородино, попадна в "черния списък" на Киев
  Тема: Украйна

Генерал Михаил Кутузов, водил решителната битка с армията на Наполеон при Бородино, попадна в "черния списък" на Киев

2 Ноември, 2025 06:25, обновена 2 Ноември, 2025 06:32 970 28

Съгласно украинското законодателство, властите трябва да „декомунизират“ обектите в страната, които носят името на командира

Генерал Михаил Кутузов, водил решителната битка с армията на Наполеон при Бородино, попадна в "черния списък" на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Личността на военен командир Михаил Кутузов и всички обекти, свързани с неговото име в Украйна, са обявени за пропаганда на „руския империализъм“, сочат материали на Украинския институт за национална памет.

Съгласно украинското законодателство, властите трябва да „декомунизират“ обектите в страната, които носят името на командира.

Михаил Кутузов (1747-1813) е руски военачалник и първият пълноправен кавалер на Ордена на Свети Георги (1812). Той води решителна битка при село Бородино, в резултат на която френският император Наполеон Бонапарт не успява да победи руските сили. Кутузов решава да изостави Москва без бой, което му позволява да запази войските си и да премине към война на изтощение.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започва през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. насам тази политика се засили значително. В цяла Украйна се събарят паметници на руски дейци, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тия

    28 1 Отговор
    Са мозъчно увредени.

    06:35 02.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    3 28 Отговор
    Кутузов, Достоевски, Суворов и Наполеон аплодират прави !!! След Четири Года и 1454 дн, днес Рассия асвабади още два хутора 😄😄😄

    Коментиран от #27

    06:36 02.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ама че са глюпави

    1 20 Отговор
    паметник трябва да му построят че е изгорил масквабад

    06:38 02.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    16 1 Отговор
    О, санкта семплицитас... Пидиааси, сър...

    06:38 02.11.2025

  • 7 Факт

    2 22 Отговор
    Кутузов е победен при Бородино и бяга безславно вечерта и предава Москва на французите без бой!!!!!!

    Коментиран от #13

    06:44 02.11.2025

  • 8 В Одеса

    29 1 Отговор
    Унищожиха паметника на Екатерина велика за да не им напомня , че това е руски град оня ден демонтираха паметника на Пушкин - психясали наркомани , гаврите се и с православието , но БОГ гледа отгоре !

    06:45 02.11.2025

  • 9 Историк

    12 0 Отговор
    Ама те,и мазохисти ще бъдат унищожени до шушка ако не отстъпят територии ,а те за великия Котузов са се захванали.

    06:52 02.11.2025

  • 10 Леле мале

    17 0 Отговор
    Чак сега разбирам ,че и Кутузов е бил комунист.Ти да видиш, комунизъм е щъкал и Европа,още при Наполеон, и руския император.Щом попада днес под ударите на закон за " декомунизация".Много ядове ще берат някой след година.В сравнение с тези, дори Вермахта не е действал така на руска територия през ВСВ.

    06:53 02.11.2025

  • 11 Няма ли да е по-лесно

    5 0 Отговор
    да го обявят за украинец като променят името?

    06:55 02.11.2025

  • 12 Криворазбрана цивилизация

    15 0 Отговор
    Айде още едни македонци

    06:56 02.11.2025

  • 13 факт 2..

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Бгбандерските шизозлобари още ги е яд че император александър влиза в париж и под аплодисментите на столичани завежда коня си на водопой на сена и масковците в крайпътните заведения вдигать наздоровье за него и кутузову и викали на барманите да сипват по бързо и от там идва найменованието бистро=по бьистрее

    Коментиран от #17

    06:58 02.11.2025

  • 14 Борят "руския империализъм"

    8 1 Отговор
    с помощта на "киевския фашизъм"... Очевидно на тия бандровци в киев чавка им е изпила мозъците, щото друго обяснение няма за глупостите, които вършат ежедневно! А най-голямата е, че все още държат начело на "държавата" си един отявлен наркоман и корумпе от световна класа...

    06:59 02.11.2025

  • 15 Факт

    1 3 Отговор
    Младият руски историк, режисьор и популярен автор в социалните мрежи Евгений Понасенков нанесе пореден удар срещу сталинизма-путинизма с книгата си „Първата научна история на войната от 1812 г.”
    След дългогодишни изследвания Понасенков прави на пух и прах официалните фантасмагории за „победите” на руското оръжие срещу Наполеон, за пълководческия „гений” на Кутузов.

    Че руснаците са разбити при Бородино се разчува още на същия ден. Че сами са запалили Москва историците знаят през целия XIX век. Че не Наполеон, а руският цар започва войната през 1812 г. става ясно за повечето грамотни хора още в началото на XX век.

    07:00 02.11.2025

  • 16 Факт

    1 5 Отговор
    Но историята отново е обърната надолу с главата след идването на власт на Сталин. Когато отново започват да пишат, че агресорът Наполеон нахлува в мирна Русия начело на орда завоеватели. Че битката при Бородино завършва с победа на Кутузов. Че позорното бягство на руските войски от границата до Москва е хитър „скитски” план врагът да бъде примамен и разбит в дълбините на Матушка Рус. Че некадърният, развратен, продажен и мързелив Кутузов е военен гений на всички времена и народи. А катастрофалните поражения са триумф на руското оръжие.

    07:02 02.11.2025

  • 17 болгаринь..

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "факт 2..":

    А пък цар александър влиза в бг-то и запазва на бг-тата християнството и писмеността им,а бгшизобандеците не прощават тези неща -искат си фереджетата и шалварете

    07:02 02.11.2025

  • 18 Факт

    0 4 Отговор
    Слд битката при Бородино руските войски отстъпват и предават Москва без бой? Не само защото Кутузов търпи поражение при Бородино. Нещо повече: руската армия практически е унищожена при Бородинската битка, където Кутузов губи 53 000 войници от общо 155 000. Редовната армия наброява 115 000 души, участват и 10 000 казаци, а останалите са опълченци. Тоест, убити и ранени са почти половината от редовната руска армия. И да се твърди, че „Кутузов е спасил” руската войска е пълна глупост!

    След Бородино в руските войски настъпва и морално разложение: половината от оцелелите войници стават мародери и започват масови грабежи в близките градове и села. В книгата на Понасенков са публикувани редица донесения на Кутузов до цар Александър I и негови заповеди за наказания на дезертьори
    Ако армията на Кутузов е оцеляла след Бородино, тя би трябвало да се бие пред стените на Москва. Цяла Русия е била сигурна, че предстои гигантско сражение пред Москва. Затова втората столица не е евакуирана.Затова в Кремъл са оставени ценности на руската корона и солиден арсенал от 150 оръдия и 100 000 пушки. Което потвърждава версията, че не е имало никакъв „план” за отбраната на града или за отстъпление с бой. И в московския пожар изгарят държавният архив, библиотеки, материални и духовни ценности.

    07:04 02.11.2025

  • 19 Факт

    1 3 Отговор
    През 1912 г. дореволюционната руска историография се отчита с обективна и професионална книга: «Отечествената война и руското общество». В нея честно е казано, че Наполеон напуска Русия, защото няма намерения да я завладява, а причина за огромните загуби на армията му са климатът и болестите.

    Но през 30-те години на ХХ век Сталин заповядва да бъде възкресен патриотичният мит за „славната” победа при Бородино. За да подготви новото си настъпление срещу Европа.

    07:07 02.11.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Преди края на 30-те години на ХIХ век понятието «Отечествена война» не съществува. Никой не е употребявал и израза „тояга на народната война”. Тогава основната част от населението са крепостни селяни, истински роби, които нямат нищо общо с думата „народ”. Крепостните селяни са били продавани като животни. За да се размножават по-бързо, помешчиците насила са женели 14-15- годишни момичета и момчета от едно село за връстниците им от друго. Групова женитба на село за село.

    Такъв е и Суворов, и алчният Кутузов, който притежава около 6 500 крепостни селяни и постоянно се грижи за ускореното им размножаване. За да ги продава като роби. Децата – отделно от родителите…

    Руските генерали най-много се боят не от войските на Наполеон, а да не би френският император да освободи руските мужици от крепостната робия. Генерал Николай Раевски говори открито за този страх в писмото си от юли 1812 г.

    07:08 02.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    А аз се чудя дали е изтрезняла онаа от пасьола или още не е легала, обеща за днеска по пакет пелмени и борш за пладне‼️

    07:08 02.11.2025

  • 22 Факт

    1 0 Отговор
    Олимпийски глупости!

    07:10 02.11.2025

  • 23 Факт

    0 1 Отговор
    Ала на Наполеон и през ум не му е минавало да се занимава с вътрешната уредба на руската държава. Той дори няма намерения да минава границата с Русия. От ежедневната кореспонденция между Александър I и Наполеон става ясно, че руският цар започва да се готви за война веднага след сключване на Тилзитския мир. Купува оръжие от Австрия и Великобритания, неколкократно увеличава военния бюджет, изпраща още шпиони във Франция, нарежда на княз Волконски да преснеме структурата на френската армия, за да я въведе в Русия.
    През 1811 г. Александър I е напълно подготвен и маршал Даву писмено предупреждава Наполеон за опасността. Но императорът не се тревожи. Току-що му се е родил син, не се е нарадвал на младата си жена, иска му се да отпочине и планира да посети Италия през 1812 г.
    През октомври 1811 г. Александър I заповядва на войските си да настъпят срещу Франция. Когато армията му приближава р. Неман, царят получава писмо от пруския крал Фридрих-Вилхелм, който отказва да участва в поредната съвместна авантюра. През 1806 г. Прусия се е опарила след тежко поражение от французите. Александър спешно отменя заповедта за настъпление, но за нея вече знае целият свят.

    07:10 02.11.2025

  • 24 Еми фашата

    1 0 Отговор
    Е на страната на германския фашизъм и френските имперски войни. Русия си е била в къщи, при тази война. Французите са дошли да "се отбраняват" В Русия! Западналите и днеска така мислят. "В укра ЕС се атбранявал"! Толкова изкривена психика.

    07:10 02.11.2025

  • 25 ТеА Укри...

    0 0 Отговор
    ...наистина не са у ред с главата...!

    07:11 02.11.2025

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Чак тогава Наполеон започва да трупа военни сили, тъй като в момента най-голямата му войска е съсредоточена в Испания. След няколко месеца френският император е готов да отрази агресия, но не и да настъпва. Запазени са множество разпореждания на Наполеон как да бъдат усилени крепостите и да бъдат подготвени гарнизоните за отпор срещу Русия. Наполеон смята, че ако демонстрира многобройна армия, руският цар ще се вразуми.
    Но Александър I с шизофренично упорство къса дипломатическите отношения с Франция и обявява война през пролетта на 1812 г.
    През май Наполеон пристига в Дрезден, където две седмици европейските монарси му декларират подчинение и приятелство. Френският император разчита, че поне тази демонстрация ще подскаже нещо на Александър I, но руският цар смята, че е струпал повече войски и това обстоятелство предопределя победата му. По официални данни Руската империя разчита на 975 000 войници, докато Наполеон е събрал само 400 000, от които половината са мобилизирани от държави, които доскоро са се сражавали срещу френския император. От Британия руският цар получава като по програма „ленд-лиз” оръжие, боеприпаси и злато.

    07:12 02.11.2025

  • 27 Евроатлантическите Карлик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Кутузов, Достоевски, Суворов и Наполеон аплодират прави !!! След Четири Года и 1454 дн, днес Покрайна събори цели още два парапета на Кримский Мост 😄😄😄

    07:13 02.11.2025

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Но Руската армия няма талантлив военачалник. Всички руски генерали поне веднъж са яли бой от Наполеон и никой не смее да дърпа дявола за опашката. Кутузов е разбит през 1805 г., а Бенигсен, Багратион, Барклай и другите – през 1806-1807 г.
    Наполеон прави последен жест: по генерал Нарбон изпраща предложение за мир. Но Александър няма как да приеме. За втори път е издал заповед за настъпление, пред цяла Европа е обявил война, отслужен е тържествен молебен и царската кавалкада е напуснала Петербург със заклинанието „Отиваме на война!”
    Александър I изпитва патологична омраза към Наполеон.
    Завижда му от младежка възраст. За славата и всеобщата му популярност, за гоблените и гравюрите с неговия лик, с които са осеяни дворци и аристократични зали в Европа. Не може да забрави поражението при Аустерлиц, когато Негово Величество руският император бяга от бойното поле и свитата му го намира в някаква гора, облян в сълзи и измъчван от диария. За което скоро научава цял Петербург, цял свят…

    07:13 02.11.2025

