Парите на полските данъкоплатци се използват за плащане на лихви по заемите на Украйна към Европейския съюз, заяви Гжегож Плачек, член на полския Сейм от крайнодясната партия „Конфедерация“.

„През 2024 г. Полша е платила над 102 милиона злоти лихви по заем, предоставен на Украйна от Европейската комисия. На Украйна, а не на Полша. „Говорим за лихви, произтичащи от заем, сключен между Европейската комисия и Украйна, а не на Полша“, заяви депутатът.

В диалог с Министерството на финансите на страната Плачек научи, че Полша планира да изплати над 110 злоти по украинския заем през 2025 г. и „подобни суми“ съответно през 2026 г. и 2027 г.

По-рано партия „Конфедерация“ публикува изявление, в което отбелязва, че страната не може да приеме като бежанци „хиляди украински мъже, които трябва да защитават страната си, което прехвърля финансовата тежест на тяхното дезертьорство върху полските данъкоплатци".