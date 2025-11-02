Новини
Полският депутат Плачек: Гражданите са принудени да плащат дълговете на Украйна

2 Ноември, 2025 14:07 999 30

През тази година Полша е платила над 102 милиона злоти лихви по заем, предоставен на Украйна от Европейската комисия

Полският депутат Плачек: Гражданите са принудени да плащат дълговете на Украйна - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Парите на полските данъкоплатци се използват за плащане на лихви по заемите на Украйна към Европейския съюз, заяви Гжегож Плачек, член на полския Сейм от крайнодясната партия „Конфедерация“.

През 2024 г. Полша е платила над 102 милиона злоти лихви по заем, предоставен на Украйна от Европейската комисия. На Украйна, а не на Полша. „Говорим за лихви, произтичащи от заем, сключен между Европейската комисия и Украйна, а не на Полша“, заяви депутатът.

В диалог с Министерството на финансите на страната Плачек научи, че Полша планира да изплати над 110 злоти по украинския заем през 2025 г. и „подобни суми“ съответно през 2026 г. и 2027 г.

По-рано партия „Конфедерация“ публикува изявление, в което отбелязва, че страната не може да приеме като бежанци „хиляди украински мъже, които трябва да защитават страната си, което прехвърля финансовата тежест на тяхното дезертьорство върху полските данъкоплатци".


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    2 33 Отговор
    Руският ботуш ще им излезе много по-скъпо.

    Коментиран от #6, #25

    14:10 02.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    39 0 Отговор
    Все повече такива гласове ще се надигат по Европа !!! Никой не иска да плаща на хох олите , за собствена сметка ! Защото тъ поти ята на Урсулианците се плаща от гражданите !!!

    14:13 02.11.2025

  • 4 Е пал съм простите Пше

    25 0 Отговор
    Ки, ко ревете са ве Тарамбуки, като не искате Цигани на Ви Украинци, те са същите като Вас но Управията е на Църквата, Католическа и Ортодоксална Православна, Затова Са, 😁 Плащайте 😁
    , Вашта .Ама Смотана.

    14:13 02.11.2025

  • 5 Георгиев

    34 0 Отговор
    Почнаха да проглеждат. И това ще преразпредели още гласове. И не само в Полша.

    14:13 02.11.2025

  • 6 на КАРТИ ЛИ ГЛЕДАШ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    или боб редиш ВРАЧКЕ

    14:15 02.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    14:19 02.11.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    28 0 Отговор
    Населението на ЕС обеднява главоломно а средствата отиват за укрите и една шепа престъпници на власт богатеят!

    Коментиран от #16

    14:19 02.11.2025

  • 9 Тома

    23 0 Отговор
    Ако само е в Полша с мед да го намажеш ама поляците са по богати от нас а плащаме по равно.

    14:22 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха

    13 0 Отговор
    Ще се сетят ...

    14:26 02.11.2025

  • 12 чичково червенотиквениче

    26 0 Отговор
    Ах, лукови главиииии.........
    Грабят ви както и нас.
    От какъв зор кажете ми сте/сме в тъпия евросъюз?
    Екзит, екзит, екзит!!!

    14:26 02.11.2025

  • 13 Е нали

    16 0 Отговор
    Евро шматките искат да победят руснаците. Защо реват като момиченца. Още са в самото начало. Тепърва ще се плащат разходи.
    Нещата не стават изведнъж както във филмите на Холиуууд

    14:27 02.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смешник

    18 0 Отговор
    Да се оплачат на Туск и цялата бандеровска шайка която поддържа фашисткия режима на Зеленски

    14:30 02.11.2025

  • 16 Горски депутат

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Печатаните трилиони отиват сновно за дълговете на ЕС. За Украйна са някакви милиарди ,но им служат за оправдание. Инфлацията - за нас.

    14:31 02.11.2025

  • 17 Гецата

    0 0 Отговор
    Ичо е най-добрият барабанист! След Салиф!

    Коментиран от #30

    14:32 02.11.2025

  • 18 онзи

    14 0 Отговор
    И пановете , като нас , се оказаха кухи лейки . Плащаме за тоя , дето духа .

    Коментиран от #19

    14:32 02.11.2025

  • 19 ха-ха

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "онзи":

    Укрите са още по-зле - даже ги и бият , както циганин не си бие кучето .

    14:34 02.11.2025

  • 20 Ние също работим за окраинците!

    13 0 Отговор
    А ние колко плащаме на окраинците!?

    14:35 02.11.2025

  • 21 Пан

    11 0 Отговор
    Че то това нищо не е. Десетки милиарди на ден ще хвърчат когато почне патакламата!

    14:36 02.11.2025

  • 22 АМИ РУСОФОБИЯТА

    9 0 Отговор
    Е СКЪПО УДОВОЛСТВИЕ
    ТЕПЪРВА ЩЕ ПЛАШАТЕ
    А И ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ СЕ ОТНАСЯ СЪЩОТО
    АЙДЕ УРСУЛИАНЦИ СЛАВА УКРАИНЕ

    14:37 02.11.2025

  • 23 бежанци „хиляди украински мъже

    2 0 Отговор
    кочове не искате
    ама украинки искате да ви работят и забавляват

    а и нищо не им плащате като в германия соц помощи
    тъй като са принудени да работят в полша

    14:40 02.11.2025

  • 24 И на що се надате не знам

    4 0 Отговор
    Да спечели охрайна и после групово да грабите от охрайна и от рассия ли и затва са давате пали старо оръжие пращате наемници че после да кажете ако има грабежи ама и ние участвахме и помагахме на охрайна

    14:41 02.11.2025

  • 25 тихо козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Вместо да филосфстваш, почвай работа, че киевската хунта е казала, че иска поне 5 милиарда на месец през 2026г, а най-добре по 10, че да имат за повече къщи в САЩ и банкови сметки по офшорки.

    14:44 02.11.2025

  • 26 Не е важно за нас

    4 0 Отговор
    Че Полша е платила над 102 милиона злоти лихви по заем, предоставен на Украйна от Европейската комисия....... Колко сме платили ние в България е важното !!!! Кой го е подписал и кой го е удобрил поименно

    14:47 02.11.2025

  • 27 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    То да се даваха пари на украинците да строят нещо иди дори, ами то им даваме пари да се самоунищожават.

    14:51 02.11.2025

  • 28 Атлантически паразити

    2 0 Отговор
    "Парите на българските данъкоплатци се използват за плащане на лихви по заемите на Украйна към Европейския съюз" ..... бъгарски депутат ще има ли който да каже колко са ?

    14:52 02.11.2025

  • 29 А НИЕ "В диалог"

    1 0 Отговор
    с Министерството на финансите на страната нещо ще научим ли ?

    14:54 02.11.2025

  • 30 Ридван

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гецата":

    Йълдъз е най-добрият кларинетист след Окка-та

    14:54 02.11.2025

