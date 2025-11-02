Полският депутат Плачек: Гражданите са принудени да плащат дълговете на Украйна

Парите на полските данъкоплатци се използват за плащане на лихви по заемите на Украйна към Европейския съюз, заяви Гжегож Плачек, член на полския Сейм от крайнодясната партия „Конфедерация“.
„През 2024 г. Полша е платила над 102 милиона злоти лихви по заем, предоставен на Украйна от Европейската комисия. На Украйна, а не на Полша. „Говорим за лихви, произтичащи от заем, сключен между Европейската комисия и Украйна, а не на Полша“, заяви депутатът.
В диалог с Министерството на финансите на страната Плачек научи, че Полша планира да изплати над 110 злоти по украинския заем през 2025 г. и „подобни суми“ съответно през 2026 г. и 2027 г.
По-рано партия „Конфедерация“ публикува изявление, в което отбелязва, че страната не може да приеме като бежанци „хиляди украински мъже, които трябва да защитават страната си, което прехвърля финансовата тежест на тяхното дезертьорство върху полските данъкоплатци".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #6, #25
14:10 02.11.2025
3 Пич
14:13 02.11.2025
4 Е пал съм простите Пше
, Вашта .Ама Смотана.
14:13 02.11.2025
5 Георгиев
14:13 02.11.2025
6 на КАРТИ ЛИ ГЛЕДАШ
До коментар #1 от "Факти":или боб редиш ВРАЧКЕ
14:15 02.11.2025
7 Последния Софиянец
14:19 02.11.2025
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16
14:19 02.11.2025
9 Тома
14:22 02.11.2025
11 Ха-ха
14:26 02.11.2025
12 чичково червенотиквениче
Грабят ви както и нас.
От какъв зор кажете ми сте/сме в тъпия евросъюз?
Екзит, екзит, екзит!!!
14:26 02.11.2025
13 Е нали
Нещата не стават изведнъж както във филмите на Холиуууд
14:27 02.11.2025
15 Смешник
14:30 02.11.2025
16 Горски депутат
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Печатаните трилиони отиват сновно за дълговете на ЕС. За Украйна са някакви милиарди ,но им служат за оправдание. Инфлацията - за нас.
14:31 02.11.2025
17 Гецата
Коментиран от #30
14:32 02.11.2025
18 онзи
Коментиран от #19
14:32 02.11.2025
19 ха-ха
До коментар #18 от "онзи":Укрите са още по-зле - даже ги и бият , както циганин не си бие кучето .
14:34 02.11.2025
20 Ние също работим за окраинците!
14:35 02.11.2025
21 Пан
14:36 02.11.2025
22 АМИ РУСОФОБИЯТА
ТЕПЪРВА ЩЕ ПЛАШАТЕ
А И ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ СЕ ОТНАСЯ СЪЩОТО
АЙДЕ УРСУЛИАНЦИ СЛАВА УКРАИНЕ
14:37 02.11.2025
23 бежанци „хиляди украински мъже
ама украинки искате да ви работят и забавляват
а и нищо не им плащате като в германия соц помощи
тъй като са принудени да работят в полша
14:40 02.11.2025
24 И на що се надате не знам
14:41 02.11.2025
25 тихо козяк
До коментар #1 от "Факти":Вместо да филосфстваш, почвай работа, че киевската хунта е казала, че иска поне 5 милиарда на месец през 2026г, а най-добре по 10, че да имат за повече къщи в САЩ и банкови сметки по офшорки.
14:44 02.11.2025
26 Не е важно за нас
14:47 02.11.2025
27 Ха-ха-ха
14:51 02.11.2025
28 Атлантически паразити
14:52 02.11.2025
29 А НИЕ "В диалог"
14:54 02.11.2025
30 Ридван
До коментар #17 от "Гецата":Йълдъз е най-добрият кларинетист след Окка-та
14:54 02.11.2025