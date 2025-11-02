Новини
Свят »
Казахстан »
Подготвят теми за разговорите на Путин и Токаев
  Тема: Казахстан

Подготвят теми за разговорите на Путин и Токаев

2 Ноември, 2025 18:00 924 23

  • русия-
  • казахстан-
  • владимир путин-
  • касъм-жомарт токаев-
  • разговори

Разговорите ще се проведат на 12 ноември

Подготвят теми за разговорите на Путин и Токаев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съответните министерства и ведомства разработват списък с теми за предстоящите разговори на 12 ноември между руския президент Владимир Путин и казахстанския му колега Касим-Жомарт Токаев, съобщи Алексей Шевцов, заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия.

Винаги имаме голям брой въпроси за обсъждане с Република Казахстан, особено на най-високо ниво.“ „И, разбира се, не само Министерството на външните работи, но и други ведомства и министерства подготвят списък с теми за разговори между двамата лидери“, отбеляза той.

Токаев обяви по-рано на срещата на върха на ОНД в Душанбе, че държавното му посещение в Русия ще се проведе на 12 ноември. През есента на 2025 г. президентът на Казахстан разговаря няколко пъти по телефона с Путин, обсъждайки по-специално подготовката за посещението.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    В Покровск украинците масово се предават.

    Коментиран от #3, #4, #9

    18:01 02.11.2025

  • 2 си дзън

    6 8 Отговор
    Казахите биха шута на руснаците. Путин ша моли за бензин сигурно. Може и за ток.

    Коментиран от #15

    18:02 02.11.2025

  • 3 Тема за разговор

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    Коментиран от #17

    18:04 02.11.2025

  • 4 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Старо ти е инфото. Предадоха се преди две седмици всичките.

    Коментиран от #11

    18:04 02.11.2025

  • 5 Сигурно темата е

    3 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:04 02.11.2025

  • 6 Ще обсъждат

    2 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:05 02.11.2025

  • 7 Няма ли да поканят и

    3 6 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #14

    18:06 02.11.2025

  • 8 чичково червенотиквениче

    5 0 Отговор
    Патока да взема пример.
    Спокойни, възпитани, умни хора.
    Не като него горкото пате с голямата уста, дай му голф да играе, кой го знае дали поне това може.

    18:06 02.11.2025

  • 9 Това не е добра новина

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Разчитах да се бият до смърт.

    18:06 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Верно е

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Има кадри как вървят в колона.По-добре,отколкото гроб.

    18:07 02.11.2025

  • 12 Здравейте

    1 3 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и майка ще стана на нея.

    18:07 02.11.2025

  • 13 Путин

    2 2 Отговор
    Путин е издал заповед всички русофили да се прибират в Русия, за да се спасят от джендърите.

    18:09 02.11.2025

  • 14 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Няма ли да поканят и":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    Коментиран от #16, #20

    18:10 02.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Злите езици

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тема за разговор":

    нямат тема за разговор и се връщат към стария архив с дъвки за масово ползване, но вече втора употреба дъвки.

    Коментиран от #19

    18:13 02.11.2025

  • 18 Русофил

    5 1 Отговор
    Коцето обеща, че ако гласуваме за него, Путин ще прати 100 000 руски стриптизьорки, за да се оженим за тях. Ако се оженя за рускиня, ще я пратя на Околовръстно да работи, а аз ще си купя апартамент и няма да живея вече в килера на мама.

    18:15 02.11.2025

  • 19 Грешиш

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Злите езици":

    Путин дъвчи една и съща дъвка от 20 години.

    18:16 02.11.2025

  • 20 От Пасолството

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Каквото са наредили от ДС-КГБ, това са сложили за началник на ГЕРБ.

    18:17 02.11.2025

  • 21 Борат

    6 2 Отговор
    Даже казахстанецът е по-висок от това джудже на токчета.

    18:19 02.11.2025

  • 22 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:23 02.11.2025

  • 23 Гори

    0 0 Отговор
    Путин ще каже: Бай Касъме помагай че сме велика държава, но без ваша помощ ще се изложим!

    19:12 02.11.2025