Съответните министерства и ведомства разработват списък с теми за предстоящите разговори на 12 ноември между руския президент Владимир Путин и казахстанския му колега Касим-Жомарт Токаев, съобщи Алексей Шевцов, заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия.

„Винаги имаме голям брой въпроси за обсъждане с Република Казахстан, особено на най-високо ниво.“ „И, разбира се, не само Министерството на външните работи, но и други ведомства и министерства подготвят списък с теми за разговори между двамата лидери“, отбеляза той.

Токаев обяви по-рано на срещата на върха на ОНД в Душанбе, че държавното му посещение в Русия ще се проведе на 12 ноември. През есента на 2025 г. президентът на Казахстан разговаря няколко пъти по телефона с Путин, обсъждайки по-специално подготовката за посещението.