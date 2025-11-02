Подготвят теми за разговорите на Путин и Токаев

Съответните министерства и ведомства разработват списък с теми за предстоящите разговори на 12 ноември между руския президент Владимир Путин и казахстанския му колега Касим-Жомарт Токаев, съобщи Алексей Шевцов, заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия.
„Винаги имаме голям брой въпроси за обсъждане с Република Казахстан, особено на най-високо ниво.“ „И, разбира се, не само Министерството на външните работи, но и други ведомства и министерства подготвят списък с теми за разговори между двамата лидери“, отбеляза той.
Токаев обяви по-рано на срещата на върха на ОНД в Душанбе, че държавното му посещение в Русия ще се проведе на 12 ноември. През есента на 2025 г. президентът на Казахстан разговаря няколко пъти по телефона с Путин, обсъждайки по-специално подготовката за посещението.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #9
18:01 02.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #15
18:02 02.11.2025
3 Тема за разговор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!
Коментиран от #17
18:04 02.11.2025
4 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Старо ти е инфото. Предадоха се преди две седмици всичките.
Коментиран от #11
18:04 02.11.2025
5 Сигурно темата е
18:04 02.11.2025
6 Ще обсъждат
18:05 02.11.2025
7 Няма ли да поканят и
Коментиран от #14
18:06 02.11.2025
8 чичково червенотиквениче
Спокойни, възпитани, умни хора.
Не като него горкото пате с голямата уста, дай му голф да играе, кой го знае дали поне това може.
18:06 02.11.2025
9 Това не е добра новина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разчитах да се бият до смърт.
18:06 02.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Верно е
До коментар #4 от "си дзън":Има кадри как вървят в колона.По-добре,отколкото гроб.
18:07 02.11.2025
12 Здравейте
18:07 02.11.2025
13 Путин
18:09 02.11.2025
14 Само питам
До коментар #7 от "Няма ли да поканят и":В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!
Коментиран от #16, #20
18:10 02.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Злите езици
До коментар #3 от "Тема за разговор":нямат тема за разговор и се връщат към стария архив с дъвки за масово ползване, но вече втора употреба дъвки.
Коментиран от #19
18:13 02.11.2025
18 Русофил
18:15 02.11.2025
19 Грешиш
До коментар #17 от "Злите езици":Путин дъвчи една и съща дъвка от 20 години.
18:16 02.11.2025
20 От Пасолството
До коментар #14 от "Само питам":Каквото са наредили от ДС-КГБ, това са сложили за началник на ГЕРБ.
18:17 02.11.2025
21 Борат
18:19 02.11.2025
22 Бащата на някаква Саяна
18:23 02.11.2025
23 Гори
19:12 02.11.2025