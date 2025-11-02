Новини
Москва отчете бойни успехи край Покровск, руските войски напредват в Константиновка

2 Ноември, 2025

Кремъл не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили

Москва отчете бойни успехи край Покровск, руските войски напредват в Константиновка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В град Константиновка се водят боеве. Това заяви днес ръководителят на т.нар. Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, предава РИА Новости, цитирани от ФОКУС.

''Руските сили са все по-способни да изтласкат напълно Въоръжените сили на Украйна от града'', добави той.

Константиновка се намира в контролираната от Киев част на т. нар ДНР, северозападно от Дзержинск и западно от Часов Яр. Руските сили освободиха и двата града през 2025 г.

В края на октомври Владимир Путин заяви, че руските войски настъпват във всички райони на Северния военен окръг и действат активно.

Серия от атаки бяха извършени късно вчера по Черниговска област в Украйна. Балистични ракети удариха селскостопанско предприятие край град Мена, дронове нанесоха щети в Новгород Сиверски, предаде БНР.

За пострадали оттам не се съобщава, но двама души са загинали в Одеска област при удари по гражданска инфраструктура.

Откриха телата на 2 деца - момчета на 11 и 14 години, загинали при вчерашния руски удар край град Самар.

Близо 60 000 души в Запорожка област останаха днес без ток след въздушни удари, както и цялата част от Донецка област, която е все още под украинска власт - големите градове Краматорск и Славянск, както и десетки по-малки селища. От Москва обясниха, че поразените енергийни обекти са захранвани украинската военна промишленост.

Руското министерство на отбраната продължи да бомбардира информационното пространство с твърдения за успехи на войските си край украинския град Покровск. Според днешната сводка, 26 сгради на намиращия се в съседство Мирноград са били овладени от руснаците.

Против скорошна среща на президентите на Русия и САЩ за уреждане на украинския конфликт се изказаха от Кремъл. Говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков беше цитиран от агенция ТАСС да казва, че в настоящия момент е необходима "усърдна работа по детайлите на проблема, а не бърза организация на среща между Путин и Доналд Тръмп". Изявлението идва 2 седмици след телефонния разговор между президентите.

Москва обяви, че не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили.


Русия
