Москва отчете бойни успехи край Покровск, руските войски напредват в Константиновка

В град Константиновка се водят боеве. Това заяви днес ръководителят на т.нар. Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, предава РИА Новости, цитирани от ФОКУС.
''Руските сили са все по-способни да изтласкат напълно Въоръжените сили на Украйна от града'', добави той.
Константиновка се намира в контролираната от Киев част на т. нар ДНР, северозападно от Дзержинск и западно от Часов Яр. Руските сили освободиха и двата града през 2025 г.
В края на октомври Владимир Путин заяви, че руските войски настъпват във всички райони на Северния военен окръг и действат активно.
Серия от атаки бяха извършени късно вчера по Черниговска област в Украйна. Балистични ракети удариха селскостопанско предприятие край град Мена, дронове нанесоха щети в Новгород Сиверски, предаде БНР.
За пострадали оттам не се съобщава, но двама души са загинали в Одеска област при удари по гражданска инфраструктура.
Откриха телата на 2 деца - момчета на 11 и 14 години, загинали при вчерашния руски удар край град Самар.
Близо 60 000 души в Запорожка област останаха днес без ток след въздушни удари, както и цялата част от Донецка област, която е все още под украинска власт - големите градове Краматорск и Славянск, както и десетки по-малки селища. От Москва обясниха, че поразените енергийни обекти са захранвани украинската военна промишленост.
Руското министерство на отбраната продължи да бомбардира информационното пространство с твърдения за успехи на войските си край украинския град Покровск. Според днешната сводка, 26 сгради на намиращия се в съседство Мирноград са били овладени от руснаците.
Против скорошна среща на президентите на Русия и САЩ за уреждане на украинския конфликт се изказаха от Кремъл. Говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков беше цитиран от агенция ТАСС да казва, че в настоящия момент е необходима "усърдна работа по детайлите на проблема, а не бърза организация на среща между Путин и Доналд Тръмп". Изявлението идва 2 седмици след телефонния разговор между президентите.
Москва обяви, че не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #83, #106, #227
18:57 02.11.2025
2 НИКО
18:57 02.11.2025
3 Последния Софиянец
18:58 02.11.2025
4 Копейкин Костя
😀
Коментиран от #20, #241
19:00 02.11.2025
5 Точен
19:00 02.11.2025
6 665
19:00 02.11.2025
7 Защо край...
19:00 02.11.2025
8 Ха ха ха
Коментиран от #25, #32, #59
19:00 02.11.2025
11 Значи
19:01 02.11.2025
13 Голям успех
19:05 02.11.2025
14 ШЕФА
19:06 02.11.2025
16 Около Покровск е страшно
19:07 02.11.2025
18 ОТЛИЧНИК
19:08 02.11.2025
19 Швейк
19:08 02.11.2025
20 Гогол
До коментар #4 от "Копейкин Костя":Ами, логично, прочети малко какво се е изменило за три години. От сега нататък война ще се воюва много бавно. Дроновете правят надтъпателните действия почти невъзможни. Това се отнася за, всяка воюваща страна. Скоро големите кораби, големите самолети, големите оръдия ще излезат от употреба. Така изчезнаха и динозаврите. Лошо ще е за тези, които нямат дронови войски. Самото предвижване и снабдяване става сложно. За сега Русия е една от най-подготвените страни за дронова война. Дай Боже по -скоро мир.
Коментиран от #35
19:09 02.11.2025
21 Покровск
Коментиран от #34
19:09 02.11.2025
23 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #27
19:10 02.11.2025
24 Ей Смех
До коментар #15 от "Русия":Много ватенки се валят в полвта около Покровск.Гледай първо семката ти едногънкова.
19:10 02.11.2025
25 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Ха ха ха":Значи норвежкото разузнаване лъже и е подчинено на Кремъл. Така излиза
19:10 02.11.2025
26 Ъъъ
19:11 02.11.2025
27 Абе неграмот
До коментар #23 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":На руските фейкосе ли се радваш бе.Поне руски да знаеше да ти покажа колко ватенка е мъртва.
Коментиран от #46
19:11 02.11.2025
28 Руснак без крак
Коментиран от #39
19:13 02.11.2025
29 Гориил
19:13 02.11.2025
31 И Ютре ли ша превземаме селото
Ааасаахахаааа
Гера симав -- петуха само след 2 седмици изчезва! ХУ-- йло му дава последен шанс за да превземе селото ПОКРОВСК до 15 ноември и.. уйде!
Ааасаахахаааа
12 год мъки на ХОМИК МОГУЧАЯ пред едно село
Ааасаахахаааа
Коментиран от #110
19:14 02.11.2025
32 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Ха ха ха":Ахам. И Тръмпета що нареди ядрени опити? Щото руснаците не са изстреляли ракетата? Сещаш ли се колко нелепо звучиш? Краваря се стресна, норвежците я задякоха, ама ганя най-добре знае. Или му се иска друго????
Коментиран от #43
19:14 02.11.2025
33 Хахахаха
Коментиран от #36
19:15 02.11.2025
34 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Покровск":Точен сте господине 👌✌️.
От руснак войник не става.В това е проблема.
19:16 02.11.2025
35 Хахахаха
До коментар #20 от "Гогол":Логично, да. Първите години рашата бомбеше Украйна, а сега Украйна вече бомби раша. Логично е.
19:17 02.11.2025
36 Няма край руският позор
До коментар #33 от "Хахахаха":Няма.
19:17 02.11.2025
37 Факт
В доклада на Министерството на отбраната на Русия се съобщава за уж нанесен удар по украински военни от 16-та механизирана бригада на ВСУ в Купянското направление. В Telegram-канала на оперативно-тактическата групировка „Харков“ отбелязаха, че такава бригада изобщо не съществува.
В ОТГ „Харков“ подчертаха, че Министерството на отбраната на РФ продължава да се намира във виртуална реалност, в която на руските окупатори им се удава да получават една победа след друга.
„Този път на официалния си канал беше съобщено за победа в Купянското направление, където уж е нанесен удар по 16-та механизирана бригада на ВСУ. Но има един нюанс – такава бригада в Украинските въоръжени сили просто не съществува“, се казва в съобщението.
Военните от ОТГ „Харков“ добавиха, че остава загадка кого всъщност е победило руското министерство на отбраната в тази виртуална битка.
Като доказателство към съобщението е приложена информация от доклада на руснаците, в който е подадена неверна информация. В същото време руското министерство на отбраната твърди, че в резултат на митичния „удар“ са били унищожени осем украински защитници.😂
Коментиран от #42, #50
19:17 02.11.2025
38 За тази седмица
Коментиран от #41
19:17 02.11.2025
39 Копейка
До коментар #28 от "Руснак без крак":А на нас каква ни е далаверата?
19:17 02.11.2025
41 Няма край руското безсилие
До коментар #38 от "За тази седмица":Няма.
19:18 02.11.2025
42 Вярно че вече
До коментар #37 от "Факт":НЕ СЪЩЕСТВУВА. Така съобщи Марияна Безухова- депутат в Радата.
Коментиран от #45
19:19 02.11.2025
43 Копеи не философствай!
До коментар #32 от "Хохо Бохо":Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!!!!
19:19 02.11.2025
44 Отбелязвам
Коментиран от #79, #150
19:20 02.11.2025
45 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #42 от "Вярно че вече":Руски фейкове.
19:20 02.11.2025
46 ФАШИЗМА ТРЯБВА ДА СЕ ЕЛЕМИНИРА
До коментар #27 от "Абе неграмот":Където и когато го срещнеш. Най-добре да удриш с лопатата.
19:21 02.11.2025
48 Искат намаляване на въоръжените сили
19:21 02.11.2025
49 Санде Глухия
Некаков информейшън за парадо на цаливащия КУ РАна пеДОФил у Киев, Дамаск и Лисабон?
Ееееехехе
Коментиран от #60
19:21 02.11.2025
50 Важното е сводките към бункера
До коментар #37 от "Факт":Да са положителни. Нали сте гледали филмът" кит"
19:24 02.11.2025
51 Хихихихи
До коментар #47 от "ха ха ха х...":Глей кво видео качват москалите, е-- БАЛНИК
Хихихихи
Глей и се сдухвай
Хихихихи
Коментиран от #56, #64, #108
19:24 02.11.2025
52 Деревньите
19:25 02.11.2025
53 жик так
„Самолетът на ГУР се опита да евакуира чужденци от района на Красноармейск, за чиято важност може да се гадае само по това, че е бил изпратен самолет за тях“
Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че руските войски са предотвратили кацане на хеликоптер с група от силите за специални операции на ГУР близо до Красноармейск. Всички 11 военнослужещи са загинали.
Коментиран от #57
19:25 02.11.2025
54 Жеко
Киев,целият Запад мълчат за загубата срещу Русия,докато парите ни изтичат от джобовете без наше съгласие!!!
19:27 02.11.2025
55 Путин ,август
Коментиран от #96
19:28 02.11.2025
56 нагледахме се и наслушахме
До коментар #51 от "Хихихихи":на украински успешни акции и офанзиви. Минат, не минат няколко дни или седмици и се оказва, че са се провалили.
А в случая екипа на ВВС е при украинските военни.
А какво щяха да напишат ако екипа беше при руските военни?
Не се хващам аз на пропагандата им.
Коментиран от #70
19:28 02.11.2025
57 Рютер
До коментар #53 от "жик так":Путин да освободи натовските генерали!
19:29 02.11.2025
59 Не е отчетено падане
До коментар #8 от "Ха ха ха":Защото тя може да лети без да пада🤣🤣🤣
19:29 02.11.2025
60 ЦЯЛ СВЯТ ГО ЗНАЕ
До коментар #49 от "Санде Глухия":2 дня и все)))))))
След седмица... ..Виена, Берлин и Лисабон
)))))
Б Аси Пи..Дор могучая
Коментиран от #90
19:29 02.11.2025
61 Паулу Коелю
19:30 02.11.2025
63 Жанета
а инак естония пък е въвела такса за енергийна независимост от Русия за потребителите на ток.
19:32 02.11.2025
64 Фалконети
До коментар #51 от "Хихихихи":Сутринта ги видях на видео, 11 човека са превърнати в разхвърляни парчета месо и кървища. Десантът е стоварен в мъртвата зона и веднага е засипан с бомби от дронове. Предполам, че наркофюрера има нужда от новини за да имитира нещо по медиите.
Това вече не е война, това е изтребление. Стъпиш ли на първа линия и започва отброяването - от няколко минути, часове до денонощие за късметлиите. Търсиш къде да се заровиш, скриеш, завреш в някаква разрушена постройка, постоянно около теб жужи, поне от две места те снимат дронове, други нонстоп хвърлят бомби и мини, ако се съберете повече войници, направо долита дрон-камикадзе. Няма ден, няма нощ, има и термокамери, руснаците имали повече от 1000 оперативни разчета на гърлото на чувала и не пускат пиле да префръкне. Оттам някой ще излезе жив само ако се предаде.
19:33 02.11.2025
65 третото око
19:33 02.11.2025
67 относно загиналите укродесантчици
Коментиран от #73, #121
19:34 02.11.2025
68 Йххгъйу
До коментар #66 от "Хипнотизатор:":ПЪТНИК СИ.
Коментиран от #78
19:35 02.11.2025
69 Иво Инджев
19:35 02.11.2025
70 Ква пропаганда ма Офлюф
До коментар #56 от "нагледахме се и наслушахме":Тва да не е Соло вев и ска -- беева?!?
Глей ФАКТИТЕ:
Преди 12 г влязоха у Донецк и Крим,... Днес още щурмуват безаналогово... Селото ПОКРОВСК на 25км от Донецк
Ааасаахахаааа
За Киев, Харков, Херсон, ОДЕСА, ЛИСАБОН -- изобщо не говорим
19:36 02.11.2025
71 ГАРГАМЕЛ
19:36 02.11.2025
72 ГАРГАМЕЛ
19:37 02.11.2025
73 доктор
До коментар #67 от "относно загиналите укродесантчици":Руска нация няма.Руски език няма.Руско православие няма.
Коментиран от #86
19:37 02.11.2025
74 1111
19:37 02.11.2025
76 доктор
Коментиран от #97
19:39 02.11.2025
77 стрина Гина
19:39 02.11.2025
78 Хипнотизатор:
До коментар #68 от "Йххгъйу":Последните три букви от Ника ти - " ъйу " си ги прочети на обратно , и си ги сложи !
19:39 02.11.2025
79 Нормално за рашистите
До коментар #44 от "Отбелязвам":Изтребват ги като хлебарки.
19:40 02.11.2025
80 само толкова ли останаха на потника
Майтапите ли се?!?
19:40 02.11.2025
81 отчете бойни успехи
Коментиран от #95
19:40 02.11.2025
82 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:41 02.11.2025
83 Бил те е някой по кривата
До коментар #1 от "Пич":кратуна.
Коментиран от #92
19:41 02.11.2025
84 БЪЛГАРИЯ
До коментар #75 от "Годжи":Чувството е като на Великите Българските воини дали живота си за защита на Своята Родина, своите градове, роднини и семейства !!
РЕСПЕКТ КЪМ ВСИЧКИ ЗАЩИТАВАЩИ СВОЯТА РОДИНА
19:42 02.11.2025
85 уточнение
Коментиран от #91
19:42 02.11.2025
86 Тихо
До коментар #73 от "доктор":Тихо, разбрахме ! Паветенгей си !
19:42 02.11.2025
87 Егати и настъпателните действия
19:42 02.11.2025
88 Саманта
И нека Зеленски да дойде да се бие с руснаците, а не да обикаля света, като изуглавен !
19:43 02.11.2025
89 Артилерист
Зеленски е поискал от Сирски да му каже истината за фронта и останал изумен от признанието, че десетина големи градове на 90% ще бъдат загубени до края на годината. По същество това означава, че всички укрепени бастиони ще бъдат превзети и отбраната срината.
19:43 02.11.2025
92 Пич
До коментар #83 от "Бил те е някой по кривата":Нарекъл съм си чекура " кратуна " защото е дълъг , дебел , и такива като тебе много обичат да му вадят семките като ме бият орално и кАнално !!!
19:45 02.11.2025
93 Моля
До коментар #75 от "Годжи":Що, нима не е същото чувство да отидеш да те убият на чужда земя за измислена насила война.
19:45 02.11.2025
94 НАБЛЮДАТЕЛ
19:45 02.11.2025
95 Така е ХУ...ЕСОС
До коментар #81 от "отчете бойни успехи":12 год у Донбас и Крим и....ПИ... ЗДЕЦ!
НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
Абе....ЗАЕ... БИ
Хехехехее
И само 2 МИЛИОНА монголяци фира
Коментиран от #99, #101, #102
19:47 02.11.2025
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "доктор":Тебе те няма. Ти си фейк
19:48 02.11.2025
98 защо са пратили само 11 командоса ....
19:49 02.11.2025
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #95 от "Така е ХУ...ЕСОС":250 села и градове освободени. Луганска обл.
ДаГоД...
Коментиран от #107, #136
19:50 02.11.2025
100 Иво Инджев
19:50 02.11.2025
101 Фактите Говорят!!!
До коментар #95 от "Така е ХУ...ЕСОС":Едни други,..ама НЕ безаналогови,...за 19 дни, 320 човешки жертви и 2 МИЛИОННАТА армия на садамчо...ПИ--- здец!! На колене!! Барабар със 6 К рушлямски инструктори!!
Ааасаахахаааа
Открийте РАЗЛИКИТЕ
Ааасаахахаааа
Коментиран от #103, #105
19:51 02.11.2025
102 Зоран
До коментар #95 от "Така е ХУ...ЕСОС":Клета овча главо, намери ми поне 1 източник, където руснаците да говорят за "тридневна операция". Хайде, давай. Ама не можеш. Защо ли? Защото това беше термин използван от председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Марк Мили в изказването му пред американския конгрес, преди да започне конфликта. И има един нюанс - той там говореше за Пълномащабно нахлуване. Ами такова нямаше, почнаха и ви умориха с контингент в пъти по-малкък по численост, а сега дори с насилствена мобилизация укрите се вайкат че не могат да компенсират ежедневните загуби на фронта.
Коментиран от #112
19:52 02.11.2025
104 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
19:53 02.11.2025
105 Макаренко
До коментар #101 от "Фактите Говорят!!!":Как върви войната? Взехте ли Масква вече? Пратихте ли рашките в Сибир ? Разпаднахте ли кочината? Платихте ли си външния дълг с руски пари или взехте още един кредит? Шиш-кебаб с тиква обичате ли?
Коментиран от #114
19:54 02.11.2025
106 Много руски 💩💩💩папкаш
До коментар #1 от "Пич":като всички останали русофили...
Коментиран от #132
19:54 02.11.2025
107 Така е петушок
До коментар #99 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ааасаахахаааа
64 км колона--, Киев, Харков, Херсон, ОДЕСА, ЧЕРНИГОВ, СУМИ и 186 селища ОСВОБОДЕНИ!!
3 дневен блицкриг у СИРИЯ!!
1 бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА 5 ДНИ!!
И само 2 МИЛИОНА алкаше Чернозем!
А фюрера пеДОФил избега посред нощ само по трусики от един готвач
Ааасаахахаааа
Коментиран от #117, #118, #192
19:54 02.11.2025
108 Хихиххих
До коментар #51 от "Хихихихи":Цун Кваш Ли го? Од сад?
19:54 02.11.2025
110 Ютре
До коментар #31 от "И Ютре ли ша превземаме селото":6и те ипем
19:56 02.11.2025
111 Мислещ
1. Кметът на града , който от известно време е в Харков вече почна да върти познатата плоча : градът изобщо не е толкова важен за Украйна и ВСУ! А Лвов дали е важен ;) ?
2. НАТОвските велможи си останаха в обкръжение - именно заради някакви високопоставени НАТОвски военни бяха пожертвани 2 хеликоптера Черен ястреб и 24 украински спецназовци.
Жалко за момчетата, живяли са само 12 мин след активирането им от Буданов, водещият офицер на вече позабравения Негодник Тагаренко Магарев, военен министър на евроатлантическата продажна сган в България
19:57 02.11.2025
112 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #102 от "Зоран":Лично оная джофра симонян в ефир каза три дня и всьо...
Коментиран от #124
19:57 02.11.2025
113 Ку кууу
19:58 02.11.2025
114 Фактите Говорят!!!
До коментар #105 от "Макаренко":Независима УКРАЙНА, НИКОГА НЕ Е НАПАДАЛА монголо --мюсюлманската
ПЕ деРасия! Или съседна държава! ФАКТ
За разлика от пи--- ДОР ФАШАГИТЕ от кремля
Коментиран от #122
19:58 02.11.2025
115 ха ха ха ....
Ако Зеления не ги беше заплашил, щяха да предават НА ЖИВО укроПОБЕДАТА...
19:59 02.11.2025
116 бе незнам
19:59 02.11.2025
117 Механик
До коментар #107 от "Така е петушок":За съжаление е факт
20:00 02.11.2025
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #107 от "Така е петушок":Много си прЗд, нямам какао да ти кажа, освен че Курск е руски, не знаем кво си освободил т1п палячо. Кой ти е срл в глава так вместо мозък? Найка ти или баща ти?
Коментиран от #134
20:00 02.11.2025
119 Форестър
20:01 02.11.2025
120 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #126
20:01 02.11.2025
121 Къде са тези 11 убити ,копейко мaлoyмна?
До коментар #67 от "относно загиналите укродесантчици":Някоя снимчица Няма ли?
Или пак долнопpoбни,русофилски,нелепи лъжи ?
Коментиран от #123
20:01 02.11.2025
122 Само питам
До коментар #114 от "Фактите Говорят!!!":украинците губят целия град и биват избивани ...така си написал верно ли е
20:02 02.11.2025
123 ха ха ха ....
До коментар #121 от "Къде са тези 11 убити ,копейко мaлoyмна?":Бе ти неграмотен ли си ? Я провери в тубата в телеграмата .... какво става .....
Коментиран от #131
20:03 02.11.2025
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "Къде ви копат такива охлювофрени":Арменката от МИД России ли е? Или само шеф на иелевизия? Боли МЕ от прстотията ти
20:03 02.11.2025
125 Какви успехи край Покровск?
20:03 02.11.2025
126 Макаренко
До коментар #120 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ги-ги-ги, как само се напъваш :))))
20:03 02.11.2025
127 Чък Норис
- Като контролират ситуацията що са изпратили помагачите с хеликоптер, а не по земя?
- И то - украински спецдесант - 1 хеликоптер, натоварен с 11 смъртници, за да обърнат ситуацията!?
20:04 02.11.2025
128 От началото
20:05 02.11.2025
129 Крайно време
20:05 02.11.2025
130 напред назад
Изоставени са и обкръжените там 10 000 украински военни,защото Украйна може да си го позволи.
Украйна смело напредва в Западна посока и с тези темпове скоро ще е в района на Киев.
20:05 02.11.2025
131 Гледай видеото в 44 пост
До коментар #123 от "ха ха ха ....":да чуеш колко рашисти са утилизирани край Покровск .
Коментиран от #135
20:06 02.11.2025
132 Еее...
До коментар #106 от "Много руски 💩💩💩папкаш":Как ти го измъкна от гърлото , и веднага започваш да си показваш тъпотията !
20:06 02.11.2025
133 баба Пена
20:07 02.11.2025
134 Нали се сещаш колко си жалък,Петушок
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хехехехее
Преди 12 год монгольяците на ХУ-- йло пеДОФила влязоха у Донецк и... Днес още превземат едно село на 25 км от Донецк
Хехехехее
Това да фактите ,ПЕ дрила
Коментиран от #137, #142
20:08 02.11.2025
135 ха ха ха ...
До коментар #131 от "Гледай видеото в 44 пост":Де го снимаха ? В Полша ли ?
20:09 02.11.2025
136 Ха ха ха
До коментар #99 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":от какво са освободени,бе пиз--ДИН ?
Коментиран от #144
20:09 02.11.2025
137 доктор Ох Боли
До коментар #134 от "Нали се сещаш колко си жалък,Петушок":Някой сте тотално болни. Омразата ви е заразила с неизлечима отрова с която ще си умрете като пълни нещастници.
20:09 02.11.2025
138 Дедо
Коментиран от #140
20:10 02.11.2025
139 Само питам
Коментиран от #147
20:10 02.11.2025
140 ами така ще е
До коментар #138 от "Дедо":Ако сме женски полов орган или атлантици .....
20:11 02.11.2025
141 теле зрител
20:12 02.11.2025
142 Не се
До коментар #134 от "Нали се сещаш колко си жалък,Петушок":Доверявам на мнението на доказан паветен ...ерас като тебе, който си е отрязал най милото и го е изпратил като подарък на Зелю!
20:13 02.11.2025
143 скорсезе
20:13 02.11.2025
144 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #136 от "Ха ха ха":От миризливи свинобандеровци, същите с екскременти в главите КАТО тебе
Коментиран от #151, #155
20:14 02.11.2025
145 укрите атакували
20:14 02.11.2025
146 читател
20:15 02.11.2025
147 Д.пръча
До коментар #139 от "Само питам":Возил, ли си се в багажника скоро?
Коментиран от #149, #152
20:15 02.11.2025
148 Кукушенко
20:16 02.11.2025
149 разбира се
До коментар #147 от "Д.пръча":Когато ти обръщах хастара .
20:16 02.11.2025
150 Ха-ха-ха ,русофилите твърдят
До коментар #44 от "Отбелязвам":обратното .Рашистите са с колосални загуби до Покровск .
Коментиран от #158, #174
20:17 02.11.2025
151 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #144 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Краде от тоалетни чинии до малки деца Трепе се докато още диша.
Коментиран от #161
20:17 02.11.2025
152 Форумни плъхове
До коментар #147 от "Д.пръча":вие не нямате респект и оси... рате след себе си. Промиотаци!!!
20:17 02.11.2025
153 Така е
Коментиран от #187
20:18 02.11.2025
154 По украински канали
Поредната укроперемога на джюрналистическото, а не на бойното поле.
Коментиран от #160, #170
20:19 02.11.2025
155 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #144 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Свиквай. После ще ти бъде по-лесно като ти влезе.
Коментиран от #168
20:20 02.11.2025
156 добре че има месечина
20:20 02.11.2025
157 от енергото
Коментиран от #162
20:21 02.11.2025
158 Българин
До коментар #150 от "Ха-ха-ха ,русофилите твърдят":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #163
20:22 02.11.2025
159 бандера нюз
20:22 02.11.2025
160 Папкай по-малко рускиФекалии
До коментар #154 от "По украински канали":Ще имаш подобрение.
Коментиран от #166
20:22 02.11.2025
161 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #151 от "Руснакът е мръсно противно животно":Ахахахх, колко треба да си т1п за да говориш такива глупости 2025г????? Малииииий, чети в нета има и видеа как бандеровците крадът кенеФи за селата си у Львовска обл, щото Львовска обл е най бедна в украйна
Коментиран от #167
20:22 02.11.2025
162 Да де
До коментар #157 от "от енергото":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
20:23 02.11.2025
163 БЪЛГАРИН
До коментар #158 от "Българин":Например: Владимир Владимирович организира и извърши размяната на 1000 украински трупа срещу 30 загинали руски герои, ги-ги-ги!
20:23 02.11.2025
164 Руснаците
Коментиран от #169
20:23 02.11.2025
165 Истината не може да се скрие
20:23 02.11.2025
166 Жеко
До коментар #160 от "Папкай по-малко рускиФекалии":Ти като ги папка да не си умрял ??!!
20:24 02.11.2025
167 Коейкотрощач
До коментар #161 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вратлето!
Коментиран от #171
20:24 02.11.2025
168 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #155 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Вече влиза в Днепропетровска и Хараковска и Сумска обл, хахахахах
20:24 02.11.2025
169 механик водач
До коментар #164 от "Руснаците":Руснаците имат 25 000 танка . Още не са стигнали до Арматите .
Коментиран от #179
20:25 02.11.2025
170 Не 11 човека
До коментар #154 от "По украински канали":А 18 човека и всички са били избити до 20 минути
20:25 02.11.2025
171 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #167 от "Коейкотрощач":Ще ми чупиш 1ура с г¹3а си, хахахаххх
20:26 02.11.2025
172 Ефенди
Коментиран от #175
20:26 02.11.2025
173 Захарова
Коментиран от #180
20:26 02.11.2025
174 Мама
До коментар #150 от "Ха-ха-ха ,русофилите твърдят":Чедо, как може да си толкова тъпо? Повече няма да споря с баща ти да не те крие в мазето!
20:27 02.11.2025
175 На колко
До коментар #172 от "Ефенди":километра е от Киев?
Коментиран от #185
20:27 02.11.2025
176 нема лабаво
20:27 02.11.2025
177 ммм
20:27 02.11.2025
178 Хектор
Ръпай Мецо, ръпай, таа мачка не е наша!
20:28 02.11.2025
179 Колко
До коментар #169 от "механик водач":атакуват Покровск?
Коментиран от #182
20:28 02.11.2025
180 Коста
До коментар #173 от "Захарова":Ми щом не спираш да квичиш значи е постигнал нещо...
Можеше и по добре де - Киев да прилича на Газа, ма пустата му и руска хуманност...
20:29 02.11.2025
181 При Медведев
20:31 02.11.2025
182 Бамзе
До коментар #179 от "Колко":Ако беше отишъл доброволец да подкрепиш ВСУ, вместо да дращиш малоумия по форумите, Червеноармейск можеше още да си е украински, ги-ги-ги!
20:31 02.11.2025
183 666
Коментиран от #205
20:32 02.11.2025
184 Корейците
20:33 02.11.2025
189 Путин
Коментиран от #219
20:36 02.11.2025
191 Берекет
11 украински разузнавачи прочистиха Покровск от руската cгaн.
Коментиран от #197, #199, #222
20:37 02.11.2025
192 Хахахахаха
До коментар #107 от "Така е петушок":Фатазиите на един Петушок,това е твоя коментар.
20:37 02.11.2025
193 Москва
20:38 02.11.2025
195 Живко
Коментиран от #208
20:38 02.11.2025
196 Русофил
Коментиран от #203
20:38 02.11.2025
197 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #191 от "Берекет":Изкарай пръстите от контакта ,ТПК, хахахахха
Коментиран от #209
20:39 02.11.2025
198 Този как беше
Коментиран от #201
20:39 02.11.2025
199 бай Кобзон
До коментар #191 от "Берекет":Всяка вечер изнасям концерт пред два милиона бандери .
20:39 02.11.2025
200 Медведев
Коментиран от #207
20:39 02.11.2025
201 Лоренцо Ламас
До коментар #198 от "Този как беше":Я попитай някой от азовците гдето изпълзяха позорно с вдигнати ръце и смъкнати гащи от азовстал! Попитай ги как им беше, когато руснаците им постлаха украински знамена и ги тъпчеха драпайки с вдигнати ръце и виснали сополи! Или не помниш това?
Коментиран от #210, #212
20:41 02.11.2025
202 Гориил
Коментиран от #216
20:41 02.11.2025
203 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #196 от "Русофил":"Русофил" плюещ Русия е КАТО мъж който се ипе отзаТ, хахвхах. прстк, хахаххах
Коментиран от #223
20:41 02.11.2025
204 В регионите
20:41 02.11.2025
205 Абе
До коментар #183 от "666":Като си изпиеш илачите ще разбереш .5993
20:42 02.11.2025
206 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #221
20:42 02.11.2025
207 Шкумба ти ли си
До коментар #200 от "Медведев":Хаха, развесели ме.
20:42 02.11.2025
208 Путинистче идиотче
До коментар #195 от "Живко":За четири години СССР стигна от Москва до Берлин....за четири години Путин стигна от Донецк до....Покровск.
20:42 02.11.2025
209 Ти там имаш
До коментар #197 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ли интернет бе гледай.Последните 2дни в Подмосковието няма ток,посетиха ви уламки от добри украински дронове.И няколко Теца са фира.Кво стана в Туапсе на терминала снефт гори заедно с 2танкера.И пак ако имаш интернет гледай как украински агенти взривиха нефтопровод.под носа на охраната.
Коментиран от #215
20:42 02.11.2025
210 Ковида утрепа по-малко рашисти
До коментар #201 от "Лоренцо Ламас":от ВСУ ....
20:43 02.11.2025
211 слава на козляците
20:43 02.11.2025
212 АЗОВ
До коментар #201 от "Лоренцо Ламас":Режат руски тикви при Покровск.
20:43 02.11.2025
213 Гоорил
20:44 02.11.2025
214 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #220
20:45 02.11.2025
216 Ей Смехурко
До коментар #202 от "Гориил":В Покровск за Кирило Буданов и Акександър Сирски,ако ги познаваш Нали ка Оутин го беше превзел.Може ама ще има още 20хил.ватенки в чували.
20:45 02.11.2025
217 Копейка е
20:46 02.11.2025
218 Последния Софиянец
20:46 02.11.2025
219 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #189 от "Путин":Под ударите на НАТОВСКО оръжие
20:46 02.11.2025
220 читател
До коментар #214 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Вярвай тогава на онези, които твърдяха, че Западът ще спазва Минските споразумения, че руснаците изнасилвали деца, че ракетата, избила няколко човека в Полша, била руска, че руските загуби били над милион, че калпавата натовска ракета, изстреляна от американски самолет и ударила къща в Полша, била руски безпилотник, че Русия била взривила Северен поток, че Путин бил убил Навални, че американският газ бил пъти по-евтин от руския, ги-ги-ги!
Коментиран от #232
20:46 02.11.2025
221 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #206 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ко стана, бот? Вече нищо не можете да измислите и почнахте да пишете от моё име? Хахаххх, 6и ГУ взе вусте, хахахаххмрши атлантически
20:46 02.11.2025
222 Хахахахаха
До коментар #191 от "Берекет":Има видео дето се вижда че веднага след слизането от въртолета тия единадесет командоса почти веднага са унищожени.По малко вярвай на НОВИНИ ОТ ЦИПСО.
Коментиран от #230
20:47 02.11.2025
223 Русофил
До коментар #203 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русофил е всеки, който милее за обикновенния руски човек, народ и руска куртилура, фашизиран тъпако
Коментиран от #229, #234, #239
20:48 02.11.2025
224 браво одеса
20:48 02.11.2025
225 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:48 02.11.2025
226 ГОРИВО НЕТ
Коментиран от #233
20:48 02.11.2025
227 Абе копейко заблудена
До коментар #1 от "Пич":рашистите ,ако бяха сила...щеше ли Путлер да проси в севернокорейци иракети от Кимчо?😂
Коментиран от #240
20:49 02.11.2025
228 как върви перемогата
А онези в Киев, дето не са помирисвали барут, лъжат, че няма блокада и правят оптимистични зайвления, как ВСУ енищожавало реснаците. Говоря за ненормалника зеленски, дето не може да изкара и 2 часа без бял прах! .
20:49 02.11.2025
230 Първанов
До коментар #222 от "Хахахахаха":Качи видеото лъжецо
Коментиран от #253
20:50 02.11.2025
231 Изпражнението гайтанджиева
20:50 02.11.2025
232 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
До коментар #220 от "читател":От четири години....тръгна от Донбас.....и стигна до ...Донбас.
Коментиран от #237
20:51 02.11.2025
233 жик так
До коментар #226 от "ГОРИВО НЕТ":Докато ти врякаше безпомощно по форумите като един освидетелстван бивш затворник, братушките методично унищожиха остатъците от налудничавия укронацистки "десант" и го превърнаха в товар за хладилен камион, докато ВСРФ затвориха обръча около Красноармейск и напълно го обкръжиха, ги-ги-ги!
20:51 02.11.2025
234 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #223 от "Русофил":Важно е тьота да обещава денги, а хич не ми пука за блатарите, да ги загрузат до крак, тъкмо ще има повече денги за нас!
20:51 02.11.2025
235 Унгария браво
20:51 02.11.2025
236 Кавалерията
20:52 02.11.2025
237 Пешо
До коментар #232 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Че какво ти пречи да се запишеш в укринската армия? Там и без друго вече вкарват куцо и сакато...
Коментиран от #242
20:52 02.11.2025
238 Русначе зомби
20:52 02.11.2025
239 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #223 от "Русофил":Няма евро Атлантик да милее за руснаците, бе смОт, хахахахах, ти си т¹п Редал
Коментиран от #250
20:52 02.11.2025
240 Роко
До коментар #227 от "Абе копейко заблудена":Глупако, обичаме руснаците. Братя са ни. Винаги сме с тях!
20:53 02.11.2025
241 Луганска област отдавна е
До коментар #4 от "Копейкин Костя":освободена, дори са насръпили здраво в харковска област!
20:53 02.11.2025
242 Путинистче идиотче
До коментар #237 от "Пешо":Ти явно си в руската армия отдавна.....
20:53 02.11.2025
243 апачи
20:54 02.11.2025
244 европейски съюз
20:55 02.11.2025
245 Потресен
20:55 02.11.2025
246 Макаренко
20:55 02.11.2025
247 Путине, Путине...
20:56 02.11.2025
248 браво Одеса
20:56 02.11.2025
249 Фикрет
20:56 02.11.2025
251 Масово избиване на путинисти
20:58 02.11.2025
252 тъй де
20:58 02.11.2025
253 Абе
До коментар #230 от "Първанов":Влез в акаунта на "Саня во Флориде"в Телеграм и там ще го видиш,А лъжеца явно си ти .
20:58 02.11.2025
254 Българин
- Покровск
- Мирноград
- Вълчанск
- Купянск
- Лиман
- Северск
- Константиновка
Със сегашната скорост на бойните действия - до 2-3 месеца общо за всички.
20:59 02.11.2025
255 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
256 За идиотите които твърдят
21:00 02.11.2025
257 Глас от бункера🙄
21:03 02.11.2025