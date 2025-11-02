Тръмп: Си ми обеща, че няма предприема нищо по тайванския въпрос, докато съм на власт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му е дал уверения, че Пекин няма да предприеме действия по отношение на отдавна заявената си цел за обединяване с Тайван, докато републиканският лидер е на власт, предаде Асошиейтед Прес.



Тръмп каза, че дългогодишният спор относно Тайван не е бил обсъждан по време на разговорите му със Си в четвъртък в Южна Корея, които са се фокусирали основно върху търговското напрежение между САЩ и Китай. Американският лидер обаче изрази увереност, че Китай няма да предприеме действия по отношение на Тайван, докато той е на власт.



„Той открито е казвал и неговите хора открито са казвали по време на срещи, че „никога няма да предприемат нищо, докато Тръмп е президент“, защото знаят какви ще са последствията“, заяви Тръмп в излъчен днес откъс от интервю за предаването „60 Минути“ на Си Би Ес.



Американските власти отдавна изпитват опасения относно възможността Китай да използва военна сила срещу Тайван – самоуправляващ се остров, който Пекин смята за част от своята територия, коментира АП.



Американският Закон за отношенията с Тайван от 1979 г., който урежда отношенията на страната с острова, не изисква от САЩ да се намесват военно, ако Китай го нападне, но изрично посочва, че трябва Тайван да разполага с ресурсите да се защити и да бъдат предприети действия да се предотврати всяка едностранна промяна на статута му от страна на Пекин.



Тръмп отговори уклончиво на въпрос в днешния откъс от интервю дали би наредил на американските сили да защитят Тайван, ако Китай го атакува.



Администрациите на президентите и от двете основни партии в САЩ поддържат политика на „стратегическа двусмисленост“ по отношение на Тайван и се стремят да не разкриват дали САЩ биха се притекли на помощ на острова в такъв сценарий, отбелязва АП.



Говорител на китайското посолство във Вашингтон, не отговори директно на запитване дали Тръмп е получил някакви гаранции по отношение на Тайван от Си или от китайски официални представители. В изявление на посолството се посочва, че Китай „никога няма да позволи на никого или на никаква сила да отдели Тайван от Китай по какъвто и да било начин“.



„Въпросът за Тайван е вътрешен проблем на Китай и е в сърцевината на основните интереси на страната. Как да се реши въпросът за Тайван е въпрос, който засяга самите китайци и само китайците могат да вземат решение по него“, се добавя в изявлението.

