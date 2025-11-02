Новини
Тръмп: Си ми обеща, че няма предприема нищо по тайванския въпрос, докато съм на власт
  Тема: Тайван

Тръмп: Си ми обеща, че няма предприема нищо по тайванския въпрос, докато съм на власт

2 Ноември, 2025 20:35, обновена 2 Ноември, 2025 20:41 507 18

Държавният глава на САЩ отговори уклончиво дали би наредил на американските сили да защитят острова, ако Китай го атакува

Тръмп: Си ми обеща, че няма предприема нищо по тайванския въпрос, докато съм на власт - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му е дал уверения, че Пекин няма да предприеме действия по отношение на отдавна заявената си цел за обединяване с Тайван, докато републиканският лидер е на власт, предаде Асошиейтед Прес.

Тръмп каза, че дългогодишният спор относно Тайван не е бил обсъждан по време на разговорите му със Си в четвъртък в Южна Корея, които са се фокусирали основно върху търговското напрежение между САЩ и Китай. Американският лидер обаче изрази увереност, че Китай няма да предприеме действия по отношение на Тайван, докато той е на власт.

„Той открито е казвал и неговите хора открито са казвали по време на срещи, че „никога няма да предприемат нищо, докато Тръмп е президент“, защото знаят какви ще са последствията“, заяви Тръмп в излъчен днес откъс от интервю за предаването „60 Минути“ на Си Би Ес.

Американските власти отдавна изпитват опасения относно възможността Китай да използва военна сила срещу Тайван – самоуправляващ се остров, който Пекин смята за част от своята територия, коментира АП.

Американският Закон за отношенията с Тайван от 1979 г., който урежда отношенията на страната с острова, не изисква от САЩ да се намесват военно, ако Китай го нападне, но изрично посочва, че трябва Тайван да разполага с ресурсите да се защити и да бъдат предприети действия да се предотврати всяка едностранна промяна на статута му от страна на Пекин.

Тръмп отговори уклончиво на въпрос в днешния откъс от интервю дали би наредил на американските сили да защитят Тайван, ако Китай го атакува.

Администрациите на президентите и от двете основни партии в САЩ поддържат политика на „стратегическа двусмисленост“ по отношение на Тайван и се стремят да не разкриват дали САЩ биха се притекли на помощ на острова в такъв сценарий, отбелязва АП.

Говорител на китайското посолство във Вашингтон, не отговори директно на запитване дали Тръмп е получил някакви гаранции по отношение на Тайван от Си или от китайски официални представители. В изявление на посолството се посочва, че Китай „никога няма да позволи на никого или на никаква сила да отдели Тайван от Китай по какъвто и да било начин“.

„Въпросът за Тайван е вътрешен проблем на Китай и е в сърцевината на основните интереси на страната. Как да се реши въпросът за Тайван е въпрос, който засяга самите китайци и само китайците могат да вземат решение по него“, се добавя в изявлението.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 3 Отговор
    Излъгал те Тръмп , Си като Путин не се съобразява с. Никого

    20:44 02.11.2025

  • 2 долу сащ

    7 2 Отговор
    а ти обеща ли му да не вторъжаваш тайван? щото Си ще си наруши неговото , щом нарушиш твоето, което сигурно! не сте спирсли да въоръжавате тайван

    20:44 02.11.2025

  • 3 Обаче

    6 1 Отговор
    Другарят Си добавил, ако нападнете Венецуела, оттегляне обещанието си.

    20:44 02.11.2025

  • 4 Си Дзинпин офишъл

    6 1 Отговор
    И6aл съм та

    20:44 02.11.2025

  • 5 Значи

    5 1 Отговор
    очакваме,всеки момент да го нападне!

    20:44 02.11.2025

  • 6 А нещо

    6 1 Отговор
    подписахме ли?

    20:45 02.11.2025

  • 7 Zахарова

    4 1 Отговор
    Той е Путин обещаваше,че няма да напада

    20:45 02.11.2025

  • 8 Рон Джереми

    6 1 Отговор
    🎺 голям го вадеше,ама отиде и клекна пред Си

    20:46 02.11.2025

  • 9 Паталенци

    3 1 Отговор
    Тръмп е,като стара селска мома!

    20:47 02.11.2025

  • 10 Хон Гил Дон

    4 1 Отговор
    Чакай да свърши СВО и ще видиш Тайван как ще го отнесе

    20:48 02.11.2025

  • 11 Нанси Пелоси

    2 1 Отговор
    А Байдън просто изпрати два самолетоносача и една подводница!

    20:49 02.11.2025

  • 12 Мелания

    1 0 Отговор
    залагаш ли?

    20:51 02.11.2025

  • 13 БеГемот

    3 0 Отговор
    Тръмпета е уникален идиот.... Путин и сидзинпина се гаврят с него сутрин обед и вечер....само пудели като българите ще се редят на опашки за бензин...

    Коментиран от #15

    20:52 02.11.2025

  • 14 Саш е пропаднала кочина

    3 1 Отговор
    Фалирала на макс

    20:53 02.11.2025

  • 15 оня с питон.а

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "БеГемот":

    бензин и нафта нема да има така че и опашки нема да има. Ама знаеш ли що нема да има? Шот една част ше пътува за украйна, а останалото шиши ше кара контрабанда в сърбия като през 90-те. българетата дето се имат за европейци ше са подробност от пейзажа.

    20:55 02.11.2025

  • 16 Нов прочит

    3 0 Отговор
    Бате Дончо,где така?...Отивам,Вова, при Си на крака...А ти где така с тоз Посейдон?...Ще правя в Украйна купон,а когато сняг забръска, на мен и Си тромпета да се излъска

    20:58 02.11.2025

  • 17 Ами

    1 0 Отговор
    Позицията на САЩ относно Тайван, е ясно определена още преди половин век.
    Ако в САЩ са забравили каква е тя, просто трябва да се поровят в архивите.
    Но ако не им се губи време да се ровят в архивите, могат да се обърнат
    към медиум, който да ги свърже с покойния Кисинждър :)

    21:00 02.11.2025

  • 18 От компартията

    0 0 Отговор
    Си каза,да му направиш един 🎺 и да си обираш крушите

    21:03 02.11.2025