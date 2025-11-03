Новини
Поне седем са жертвите на земетресението в Афганистан ВИДЕО

3 Ноември, 2025 02:57, обновена 3 Ноември, 2025 06:53

Ранените са около 150

Поне седем са жертвите на земетресението в Афганистан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Най-малко седем души са загинали при земетресението с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер в Северен Афганистан, съобщи Ройтерс.

Според местния здравен отдел 150 души са ранени.

По-рано Хаджи Зайед, говорител на губернатора на провинция Балх, съобщи за четирима смъртни случая.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер е разтърсило планините Хиндукуш в Афганистан.

Според нея епицентърът е бил на 37 километра северозападно от град Мазари Шариф, където живеят приблизително 523 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 10 километра.

Над 1000 души са загиналите след земетресението в Афганистан през август, сочат данни на Афганистанския Червен полумесец, цитирани от "Ройтерс".


Афганистан
