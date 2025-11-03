Новини
Свят »
Северна Македония »
ВМРО-ДПМНЕ получи властта в 21 от 33 общини на балотажите в кметския вот в РСМ

ВМРО-ДПМНЕ получи властта в 21 от 33 общини на балотажите в кметския вот в РСМ

3 Ноември, 2025 04:26, обновена 3 Ноември, 2025 06:58 1 041 2

  • избори-
  • северна македония-
  • кметове-
  • общини

В четири общини изборите ще бъдат повторени, заради недостатъчна избирателна активност

ВМРО-ДПМНЕ получи властта в 21 от 33 общини на балотажите в кметския вот в РСМ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВМРО-ДПМНЕ спечели балотажите в местните избори в Северна Македония в 21 от 33-те общини и град Скопие, обяви неофициалните резултати Централната избирателна комисия.

Освен Скопие, където кмет на града през следващите четири години ще бъде Орце Георгиевски и скопските общини Аеродром и Карпош, управляващата партия ще има кметове и в общините Бървеница, Валандово, Виница, Дебърца, Демир Капия, Дойран, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

Коалиционният партньор на ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН печели балотажите в Боговине, Дебър, Долнени и Тетово, опозиционната СДСМ в Зърновци, Македонска Каменица и скопската община Център, Националният алианс за интеграция, водена от ДСИ- в Студеничани, движението ЗНАМ в Куманово, където пореден кметски мандат спечели Максим Димитриевски, Съюзът на ромите отново ще има кмет в Шуто Оризари, а в Струга печели независим кандидат.

Председателят на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обяви „голяма изборна победа”.

„Това е победа на вярата, надеждата, копнежа за бъдещето. Това е победа на страдащия народ, на мечтите му, за които се борим, на надеждите му и на общата ни родина”, обяви Мицкоски.

Според председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче резултатите от местните избори са стимул партията да продължи да се бори силно срещу правителството, което никога повече няма да има такава подкрепа, каквато е имало на парламентарните избори през 2024 г. От Левица обаче, чийто кандидат за кмет на Скопие остана втори, но увеличи двойно гласовете си на балотажа, обявиха, че опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица и призоваха симпатизантите на СДСМ да застанат зад тях, като лява политическа опция.

В албанския политически блок, от ВЛЕН призоваха председателят на ДСИ Али Ахмети да подаде оставка и обявиха, че с резултатите от местните избори ВЛЕН е „втората политическа сила в страната” и с това „промяната сред албанците в (Северна) Македония е завършена”, а Али Ахмети каза, че „загубата на някои позиции на местно ниво е призив за укрепване на структурите и по-добра комуникация с хората”.

Според публикуваните досега резултати, след двата тура на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ ще има 55 кметски места, ВЛЕН - 10, СДСМ - шест, Националният алианс за интеграция-4, а движението ЗНАМ и Съюзът на ромите по един кмет.

В четири общини изборите ще бъдат повторени, заради недостатъчна избирателна активност. Кога ще бъде гласуването във Врапчище, Гостивар, Център Жупа и Маврово и Ростуше ще стане ясно, след като Държавната избирателна комисия в Северна Македония обяви окончателните официални резултати от гласуването за местна власт.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анулация

    7 1 Отговор
    Тотална и поголовна на всички български паспорти издадени на македонци, както те самите заявяват- там българи няма. Да си стоят в македонистан.

    03:34 03.11.2025

  • 2 Новини от България

    3 0 Отговор
    Местни избори в Македония

    05:25 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания