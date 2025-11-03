Тръмп: Не участвам в разговорите за руските активи. Сигурен съм, че Путин иска да търгува с нас и да прави пари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че украинският конфликт може скоро да бъде разрешен. Той заяви това в интервю за CBS News, излъчено на 2 ноември.

„Да, мисля, че ще стигнем до там“, отговори той на въпрос дали вярва, че конфликтът може да бъде разрешен в рамките на „няколко месеца“.

В тази връзка Тръмп изрази увереност, че руското ръководство иска „да прави бизнес със Съединените щати“.

„Имахме девет войни на тази планета. Аз прекратих осем от тях. Остава само една – руско-украйнската“, каза Тръмп.

Тръмп смята, че разширяването на търговските и икономическите връзки между Русия и САЩ би било чудесно развитие.

Той изрази увереност, че руският президент Владимир Путин би искал да увеличи търговията между Русия и Съединените щати. „Мисля, че би искал. Мисля, че би искал да дойде и да търгува с нас. И би искал да спечели много пари за Русия“, добави американският президент. „И мисля, че това е чудесно“, подчерта той, визирайки тази възможност.

Американският лидер беше попитан и защо подходът на САЩ да диктуват условия на други страни, като заплашват да наложат тарифи върху техните продукти, „не работи“ с Русия. „Мисля, че работи с Путин“, отговори Тръмп. „Причината, поради която се обърнах към него по различен начин, е, че ние не правим много бизнес с Русия“, добави той. Американският лидер подчерта, че Русия не купува значителни обеми стоки от САЩ, наричайки това глупаво.

Тръмп не участва в дискусиите на Европейския съюз относно евентуалната конфискация на замразени руски активи. Американският лидер направи това изявление на 2 ноември, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си по пътя от Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.

„Не участвам в това. Доколкото разбирам, Европа и Русия водят дискусии. Аз не участвам в тези дискусии“, каза американският премиер. Той коментира съдбата на руските активи, замразени на Запад. Във Флорида Тръмп прекара уикенда в имението си Мар-а-Лаго близо до Палм Бийч.

На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение за използването на руски активи. Същия ден говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всякакви инициативи на ЕС за конфискация срещу руски активи неизбежно ще доведат до "болезнена реакция".