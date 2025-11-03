Новини
Свят »
Русия »
Един загинал и седем ранени при руски атаки в Сумска област
  Тема: Украйна

Един загинал и седем ранени при руски атаки в Сумска област

3 Ноември, 2025 11:41, обновена 3 Ноември, 2025 11:43 499 4

  • русия-
  • украйна-
  • руски атаки-
  • сумска област-
  • загинал-
  • ранени

Сред пострадалите са две деца, а руските удари продължават да нанасят щети в цивилни райони

Един загинал и седем ранени при руски атаки в Сумска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а седем са ранени, включително две деца на 2 и 5 години, при руски атаки срещу Сумска област в Североизточна Украйна, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС), цитирана от Би Би Си, предава News.bg.

Удар с дрон в Тростянецката община повреди двуетажна жилищна сграда, в която избухна пожар. Спасителните екипи откриха тялото на мъж под отломките, а негови роднини - три жени и две деца - бяха откарани в болница с наранявания.

Още новини от Украйна

Ръководителят на Сумската областна администрация Олег Григоров заяви, че щетите са значителни и засягат както частни домове, така и електроснабдителната инфраструктура.

Вечерта в неделя руските сили нанесоха ракетен удар по село в Боромлянската община, при който бяха повредени няколко жилищни сгради и инфраструктурен обект. В един от частните имоти избухна масивен пожар, овладян от пожарникарите на ДСНС.

Според Военновъздушните сили на Украйна (ВВС), през нощта срещу понеделник Русия е изстреляла 138 дрона и няколко типа балистични ракети, включително три аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“, четири ракети „Искандер-М“ и пет зенитни управляеми ракети С-300. По данни на украинската ПВО, е неутрализиран един „Кинжал“ и 114 безпилотни апарата, но попадения на ракети и дронове са регистрирани в 11 населени места.

Сумска област, граничеща с Русия, остава една от най-често атакуваните през последните месеци. Въпреки активната работа на системите за противовъздушна отбрана, руските удари продължават да причиняват жертви и разрушения в цивилни райони.

Украинските власти подчертават, че всички пострадали са цивилни лица, а спасителните операции и разчистването на руините продължават.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 2 Отговор
    Хахаха....... На снимката - украинци опинят дрон !!! Хахаха.....

    11:45 03.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    13 4 Отговор
    "...включително две деца..."

    Какой КОШМАР !!!
    Имам лошото усещане че укрите чуят ли да бръмчи руски дрон, фащат децата и бегом с тях към точката на контакта 😁😁😁

    11:54 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев-π4оka

    4 0 Отговор
    Много малко бе , на Алл
    ✓кашшите мерника им хич ги няма ,другия път повече .

    12:12 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания