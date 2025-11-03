Един загинал и седем ранени при руски атаки в Сумска област

Един човек е загинал, а седем са ранени, включително две деца на 2 и 5 години, при руски атаки срещу Сумска област в Североизточна Украйна, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС), цитирана от Би Би Си, предава News.bg.

Удар с дрон в Тростянецката община повреди двуетажна жилищна сграда, в която избухна пожар. Спасителните екипи откриха тялото на мъж под отломките, а негови роднини - три жени и две деца - бяха откарани в болница с наранявания.

Ръководителят на Сумската областна администрация Олег Григоров заяви, че щетите са значителни и засягат както частни домове, така и електроснабдителната инфраструктура.

Вечерта в неделя руските сили нанесоха ракетен удар по село в Боромлянската община, при който бяха повредени няколко жилищни сгради и инфраструктурен обект. В един от частните имоти избухна масивен пожар, овладян от пожарникарите на ДСНС.

Според Военновъздушните сили на Украйна (ВВС), през нощта срещу понеделник Русия е изстреляла 138 дрона и няколко типа балистични ракети, включително три аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“, четири ракети „Искандер-М“ и пет зенитни управляеми ракети С-300. По данни на украинската ПВО, е неутрализиран един „Кинжал“ и 114 безпилотни апарата, но попадения на ракети и дронове са регистрирани в 11 населени места.

Сумска област, граничеща с Русия, остава една от най-често атакуваните през последните месеци. Въпреки активната работа на системите за противовъздушна отбрана, руските удари продължават да причиняват жертви и разрушения в цивилни райони.

Украинските власти подчертават, че всички пострадали са цивилни лица, а спасителните операции и разчистването на руините продължават.