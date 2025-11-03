Президентът на област Валенсия подава оставка след критики за наводненията

Президентът на област Валенсия, Карлос Мазон, подаде оставка във връзка с начина, по който неговата администрация се е справила с катастрофалните наводнения, които засегнаха региона преди година, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Не мога да продължавам повече“, заяви Мазон пред репортери след реч, в която остро критикува реакцията на националното правителство на кризата.

Той не уточни дали ще бъдат свикани предсрочни избори, нито дали се отказва и от мястото си в регионалното събрание, което би сложило край на парламентарния му имунитет, нито кой ще бъде временният му заместник.

За припомняне, преди година проливни дъждове предизвикаха мащабни наводнения в Испания, при които загинаха 229 души, а щетите се оценяват на милиарди евро, главно в предградията южно от Валенсия.

Жителите на засегнатите райони обвиняват регионалното правителство, че е издал предупреждение за бедствието твърде късно.