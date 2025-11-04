Новини
ISW: Продължаващото настъпление на руските сили и нарастващата западна подкрепа за Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Продължаващото настъпление на руските сили и нарастващата западна подкрепа за Украйна

4 Ноември, 2025 07:27

Институтът за изследване на войната отчита ограничен напредък на руските войски край Покровск, докато Киев укрепва отбраната си и получава нови доставки на оръжие от съюзниците си

ISW: Продължаващото настъпление на руските сили и нарастващата западна подкрепа за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руските войски продължават да настъпват в посока Покровск, според геолокирани видеоматериали, публикувани на 2 и 3 ноември, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW). Според организацията тези действия не са довели до промяна в контрола върху терена, предава News.bg.

На 3 ноември украински офицер посочи, че руските сили се опитват да изградят наблюдателни позиции и да съсредоточат личен състав в района на града.

По-рано, на 26 октомври, украинският Генерален щаб информира, че украинските войски са освободили селището Кучерив Яр в периода между 16 и 26 октомври. По същото време ISW оцени, че украинските сили са възвърнали контрола и над Золотий Колодяз, разположен северозападно от Кучерив Яр. Украинският военен анализатор Константин Машовец заяви на 31 октомври, че е освободено и селището Дорожние, югоизточно от Добропиле.

Според руски и украински източници в района около Маяк и Заповидне (югоизточно от Добропиле) продължават боеве и украински контраатаки. Няма сведения за сблъсъци североизточно и източно от Добропиле, което предполага, че тези територии вече не са предмет на пряк спор.

Украинските действия за прекъсване на руската издатина източно от Добропиле вероятно затрудняват руските опити за обкръжаване на украинските сили около Покровск. Главнокомандващият генерал Александър Сирски заяви на 3 ноември, че украинската армия засилва натиска върху Добропиле, принуждавайки руските сили да пренасочват части от войските си и така да отслабват усилията си в района на Покровск.

Междувременно заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев повтори твърдението на Кремъл, че целта на Москва е да поеме контрол над цяла Украйна. В изявление от 3 ноември, публикувано в неговите Telegram канали на руски и английски, Медведев заяви, че колкото повече Западът подпомага Киев, толкова по-голяма част от територията на Украйна „ще се върне в родната ѝ Русия“. Той призова руските граждани и властта да се „завърнат в изконните руски земи“ в Украйна - позиция, която отразява дългогодишната реторика на президента Владимир Путин, че Русия и Украйна са една нация.

В отделен контекст руският депутат Алексей Журавльов, заместник-председател на комисията по отбрана в Държавната дума, коментира на 1 ноември, че Русия е „ключов“ военен партньор на Венецуела и ѝ доставя „почти целия спектър от въоръжение - от стрелково оръжие до самолети“.

Междувременно западните партньори на Украйна продължават да увеличават военната ѝ подкрепа. Според Bloomberg, позовавайки се на анонимни източници, Обединеното кралство наскоро е доставило нови ракети с голям обсег Storm Shadow, за да подсигури запасите на Украйна преди зимата на 2025–2026 г., когато се очаква Русия да засили атаките си срещу цивилни обекти.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 2 ноември, че Германия е помогнала за придобиването на нови системи за противовъздушна отбрана Patriot, които вече са пристигнали в страната. Той подчерта, че Украйна все още има нужда от допълнителни комплекси Patriot, за да защити всички ключови инфраструктурни обекти и градове. Според ISW тези системи са единствените, които могат надеждно да прехващат руски балистични ракети, а разширяването на мрежата им би ограничило възможностите на Москва за въздушни удари.

В Германия междувременно се съобщава за нови случаи на неидентифицирани дронове в близост до летища. На 2 ноември германската полиция прекрати временно полетите на летище Бремен заради засечен дрон, а на 31 октомври подобен инцидент спря трафика на летище Берлин Бранденбург. Засега властите не са установили връзка между тези инциденти и руски лица. Случаите обаче се случват на фона на засилените опити на Русия да дестабилизира Европа и да разклати единството в рамките на НАТО.


Украйна
Оценка 2.5 от 22 гласа.
  • 1 Това Ми Хареса

    55 4 Отговор
    Значи, въпреки нарастващата западна подкрепа за Украйна, руските сили продължават насъплението

    Коментиран от #29

    07:29 04.11.2025

  • 2 Факт

    25 2 Отговор
    Стари вестници!

    07:30 04.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    7 46 Отговор
    Четири Года руснаците настъпват, обкръжават, пабеждават пред Покровск, Торецк и Часов Яр.
    Обзалагам се че след още Четири Года пак ще четем - руските части настъпват в Покровск 😁👍

    Коментиран от #7

    07:31 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    33 3 Отговор
    Тъжен квич на бгцентаджиичетата отворили паст като корморани.

    07:34 04.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Дали защото руснаците ПЛАХО.... настъпвали 🤔❗

    07:39 04.11.2025

  • 11 Ограничен читател

    23 3 Отговор
    Най ми харесват докладите на ISW. Просто ме укрепват!

    "Институтът за изследване на войната отчита ограничен напредък на руските войски край Покровск, докато Киев укрепва отбраната си и получава нови доставки на оръжие от съюзниците си"

    Всеки ден очаквам нови доставки на доклади от Базирания Институт! Че само на едно Дойче Веле не се живее!

    Коментиран от #14

    07:41 04.11.2025

  • 12 Дудов

    18 3 Отговор
    Учуден съм че укрите не печелят.След толкова много новини за неслучили се победи.Нали уж една лъжа повторена 100 пъти става истина

    07:41 04.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 3 Отговор
    Тъжен квич на бгцентаджиичетата отворили паст като корморани.

    07:44 04.11.2025

  • 16 Ами

    20 2 Отговор
    Какво общо имат английските сторм шадоу с очакваното увеличение на руските ракетни атаки...те не са пво?!? А на патриота му падна успеваемостта срещу искандерите на 6% по западни данни

    07:44 04.11.2025

  • 17 Гост

    13 3 Отговор
    Докладите на Тея, и аз не внам как да ги нареча, са като коментар на порно филм! Всячески се опитват да ти обяснят, че черния водопроводчик не е изкъртил муфата със своа водопроводен ключ, а елегантно е бил съблазнен хванат за щранга от цол и половина! И това което е влязло не е влязло, а е било прието! Мххмм...

    07:46 04.11.2025

  • 18 аz СВО Победа 80

    6 22 Отговор
    Новина на часа!
    Накратко :
    Последните 60 обкръжени руснаци в Купянск са ликвидирани.
    Купянск за три дни 🤣🤣🤣

    07:46 04.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Алекса

    19 4 Отговор
    Колкото подкрепата за Зеленски се засилва толкова положението на Украйна на фронта става по лошо ! Няма лошо да се засилва...

    07:49 04.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кой навърза тази малумна манупулация

    13 4 Отговор
    "Дмитрий Медведев повтори твърдението на Кремъл, че целта на Москва е да поеме контрол над цяла Украйна..... Медведев заяви, че колкото повече Западът подпомага Киев, толкова по-голяма част от територията на Украйна „ще се върне в родната ѝ Русия“. "

    Какво ли им е слагала мама Виктория в курабийките с които ги храни???
    А и с какъв акъл им преписвате несвързаните бръщолевения???

    Коментиран от #36

    07:52 04.11.2025

  • 27 доктор

    3 14 Отговор
    Какво количества копейки трябва да бъде избито?

    Коментиран от #37

    07:53 04.11.2025

  • 28 Руснак без крак

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Утре влизам в Киев! Без глава.

    07:54 04.11.2025

  • 29 666

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Това Ми Хареса":

    След неуспеха край Покровск, началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов е започнал да уволнява генерали в опит да прикрие собствените си грешки и измамата на Кремъл, според доклад.

    Журналистът и блогър Володимир Золкин заяви, че Герасимов е започнал да отстранява генерали, отговорни за провалите по посока Покровск.

    Според Золкин, началникът на руския Генерален щаб трескаво търси някой, когото да обвини за проваленото настъпление и за подвеждането на руския президент Владимир Путин.

    07:58 04.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 555

    4 1 Отговор
    Иначе, дано войната спре колкото може по-бързо. Много хора загинаха и продължават да загиват. Човек не може да гледа равнодушно такава трагедия.

    08:04 04.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нито един човек не е загинал в Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Обективен":

    Не са загинали хора, а само нацисти и вати.

    08:09 04.11.2025

  • 34 Пандо барабата

    3 2 Отговор
    От единия край ушанкити освобождават, от другия край укpите освобождават, няма край! Украйна не ви е Чечня, или Грузия! Украйна е Авгъзистан!

    08:09 04.11.2025

  • 35 Т Живков

    1 4 Отговор
    КОМУНИСТИТЕ НЕ СА ХОРА,НЯМАТ МЯСТО НА ЗЕМЯТА

    08:10 04.11.2025

  • 36 А всъщност нито Медведев нито Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кой навърза тази малумна манупулация":

    са искали цяла Украйна. (освен ако Русия не бъде принудена и няма друг избор) За какво и е западен Бандеристан? Дори така да стане ще го дари на Полша, Унгария и Румъния- те да си трошат главите!
    Всеки може да прочете последното предложение на Путин за мир, което запада накара Зеленски пак да откаже! Предното предложение за мир, в Истанбул също го принудиха да откаже- а там нямаше дори териториални претенции. А ако и Минските не бяха отказани....

    08:13 04.11.2025

  • 37 хикочко..

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    Първите порций бандерское кяпчоное мясо..за зеленио мухал и сирскио-почнаха да излизат от покрвскио котель

    08:16 04.11.2025

  • 38 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Лечител":

    Ти се благодари , че русофилите в България са много , защото без тях да са ви пратили досега в Укрия като помощ в добавка на пометените военни складове.
    Защото там , в Укрия , като наболяха русофобите и си сложиха тенджери на главите и подскачаха по мегданя на Майдана и имат много гънки в мозъка , сега горко съжаляват за предимайданското време,докато се укриват от ТеЦеКа-чниците.

    08:18 04.11.2025

  • 39 Артилерист

    0 1 Отговор
    Американското исв отново е сложило провокативно заглавие, но текста не кореспондира с него. Няма нито една конкретна дама за руското настъпление. Повечето от изложението е за "успешните" действия на укровойските, за стремежа на Русия да завладее Украйна и колко много западняците помагат на украинците срещу "руския агресор".
    Истината е, че руснаците наистина напредват. Унищожена е буквално най-голямата ТЕЦ на Украйна. Жителите на Покровск, Одеса, Мирноград и други украинск уж градове чакат пристигането на руските войски като освободители...

    08:20 04.11.2025

  • 40 Безцеремонен

    1 0 Отговор
    Рашистки мъки в Донбас и русофилски по форумите и социалните мрежи ...
    Естествено с подкрепата на копейките във Факти, които услужливо трият мненията срещу агресора Русия...

    08:21 04.11.2025

