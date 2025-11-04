ISW: Продължаващото настъпление на руските сили и нарастващата западна подкрепа за Украйна

Руските войски продължават да настъпват в посока Покровск, според геолокирани видеоматериали, публикувани на 2 и 3 ноември, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW). Според организацията тези действия не са довели до промяна в контрола върху терена, предава News.bg.
На 3 ноември украински офицер посочи, че руските сили се опитват да изградят наблюдателни позиции и да съсредоточат личен състав в района на града.
По-рано, на 26 октомври, украинският Генерален щаб информира, че украинските войски са освободили селището Кучерив Яр в периода между 16 и 26 октомври. По същото време ISW оцени, че украинските сили са възвърнали контрола и над Золотий Колодяз, разположен северозападно от Кучерив Яр. Украинският военен анализатор Константин Машовец заяви на 31 октомври, че е освободено и селището Дорожние, югоизточно от Добропиле.
Според руски и украински източници в района около Маяк и Заповидне (югоизточно от Добропиле) продължават боеве и украински контраатаки. Няма сведения за сблъсъци североизточно и източно от Добропиле, което предполага, че тези територии вече не са предмет на пряк спор.
Украинските действия за прекъсване на руската издатина източно от Добропиле вероятно затрудняват руските опити за обкръжаване на украинските сили около Покровск. Главнокомандващият генерал Александър Сирски заяви на 3 ноември, че украинската армия засилва натиска върху Добропиле, принуждавайки руските сили да пренасочват части от войските си и така да отслабват усилията си в района на Покровск.
Междувременно заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев повтори твърдението на Кремъл, че целта на Москва е да поеме контрол над цяла Украйна. В изявление от 3 ноември, публикувано в неговите Telegram канали на руски и английски, Медведев заяви, че колкото повече Западът подпомага Киев, толкова по-голяма част от територията на Украйна „ще се върне в родната ѝ Русия“. Той призова руските граждани и властта да се „завърнат в изконните руски земи“ в Украйна - позиция, която отразява дългогодишната реторика на президента Владимир Путин, че Русия и Украйна са една нация.
В отделен контекст руският депутат Алексей Журавльов, заместник-председател на комисията по отбрана в Държавната дума, коментира на 1 ноември, че Русия е „ключов“ военен партньор на Венецуела и ѝ доставя „почти целия спектър от въоръжение - от стрелково оръжие до самолети“.
Междувременно западните партньори на Украйна продължават да увеличават военната ѝ подкрепа. Според Bloomberg, позовавайки се на анонимни източници, Обединеното кралство наскоро е доставило нови ракети с голям обсег Storm Shadow, за да подсигури запасите на Украйна преди зимата на 2025–2026 г., когато се очаква Русия да засили атаките си срещу цивилни обекти.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 2 ноември, че Германия е помогнала за придобиването на нови системи за противовъздушна отбрана Patriot, които вече са пристигнали в страната. Той подчерта, че Украйна все още има нужда от допълнителни комплекси Patriot, за да защити всички ключови инфраструктурни обекти и градове. Според ISW тези системи са единствените, които могат надеждно да прехващат руски балистични ракети, а разширяването на мрежата им би ограничило възможностите на Москва за въздушни удари.
В Германия междувременно се съобщава за нови случаи на неидентифицирани дронове в близост до летища. На 2 ноември германската полиция прекрати временно полетите на летище Бремен заради засечен дрон, а на 31 октомври подобен инцидент спря трафика на летище Берлин Бранденбург. Засега властите не са установили връзка между тези инциденти и руски лица. Случаите обаче се случват на фона на засилените опити на Русия да дестабилизира Европа и да разклати единството в рамките на НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това Ми Хареса
Коментиран от #29
07:29 04.11.2025
2 Факт
07:30 04.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Обзалагам се че след още Четири Года пак ще четем - руските части настъпват в Покровск 😁👍
Коментиран от #7
07:31 04.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:34 04.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Дали защото руснаците ПЛАХО.... настъпвали 🤔❗
07:39 04.11.2025
11 Ограничен читател
"Институтът за изследване на войната отчита ограничен напредък на руските войски край Покровск, докато Киев укрепва отбраната си и получава нови доставки на оръжие от съюзниците си"
Всеки ден очаквам нови доставки на доклади от Базирания Институт! Че само на едно Дойче Веле не се живее!
Коментиран от #14
07:41 04.11.2025
12 Дудов
07:41 04.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:44 04.11.2025
16 Ами
07:44 04.11.2025
17 Гост
07:46 04.11.2025
18 аz СВО Победа 80
Накратко :
Последните 60 обкръжени руснаци в Купянск са ликвидирани.
Купянск за три дни 🤣🤣🤣
07:46 04.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Алекса
07:49 04.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кой навърза тази малумна манупулация
Какво ли им е слагала мама Виктория в курабийките с които ги храни???
А и с какъв акъл им преписвате несвързаните бръщолевения???
Коментиран от #36
07:52 04.11.2025
27 доктор
Коментиран от #37
07:53 04.11.2025
28 Руснак без крак
До коментар #13 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Утре влизам в Киев! Без глава.
07:54 04.11.2025
29 666
До коментар #1 от "Това Ми Хареса":След неуспеха край Покровск, началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов е започнал да уволнява генерали в опит да прикрие собствените си грешки и измамата на Кремъл, според доклад.
Журналистът и блогър Володимир Золкин заяви, че Герасимов е започнал да отстранява генерали, отговорни за провалите по посока Покровск.
Според Золкин, началникът на руския Генерален щаб трескаво търси някой, когото да обвини за проваленото настъпление и за подвеждането на руския президент Владимир Путин.
07:58 04.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 555
08:04 04.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нито един човек не е загинал в Украйна
До коментар #30 от "Обективен":Не са загинали хора, а само нацисти и вати.
08:09 04.11.2025
34 Пандо барабата
08:09 04.11.2025
35 Т Живков
08:10 04.11.2025
36 А всъщност нито Медведев нито Путин
До коментар #26 от "Кой навърза тази малумна манупулация":са искали цяла Украйна. (освен ако Русия не бъде принудена и няма друг избор) За какво и е западен Бандеристан? Дори така да стане ще го дари на Полша, Унгария и Румъния- те да си трошат главите!
Всеки може да прочете последното предложение на Путин за мир, което запада накара Зеленски пак да откаже! Предното предложение за мир, в Истанбул също го принудиха да откаже- а там нямаше дори териториални претенции. А ако и Минските не бяха отказани....
08:13 04.11.2025
37 хикочко..
До коментар #27 от "доктор":Първите порций бандерское кяпчоное мясо..за зеленио мухал и сирскио-почнаха да излизат от покрвскио котель
08:16 04.11.2025
38 Калоян
До коментар #25 от "Лечител":Ти се благодари , че русофилите в България са много , защото без тях да са ви пратили досега в Укрия като помощ в добавка на пометените военни складове.
Защото там , в Укрия , като наболяха русофобите и си сложиха тенджери на главите и подскачаха по мегданя на Майдана и имат много гънки в мозъка , сега горко съжаляват за предимайданското време,докато се укриват от ТеЦеКа-чниците.
08:18 04.11.2025
39 Артилерист
Истината е, че руснаците наистина напредват. Унищожена е буквално най-голямата ТЕЦ на Украйна. Жителите на Покровск, Одеса, Мирноград и други украинск уж градове чакат пристигането на руските войски като освободители...
08:20 04.11.2025
40 Безцеремонен
Естествено с подкрепата на копейките във Факти, които услужливо трият мненията срещу агресора Русия...
08:21 04.11.2025