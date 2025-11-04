ISW: Продължаващото настъпление на руските сили и нарастващата западна подкрепа за Украйна

Руските войски продължават да настъпват в посока Покровск, според геолокирани видеоматериали, публикувани на 2 и 3 ноември, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW). Според организацията тези действия не са довели до промяна в контрола върху терена, предава News.bg.

На 3 ноември украински офицер посочи, че руските сили се опитват да изградят наблюдателни позиции и да съсредоточат личен състав в района на града.

По-рано, на 26 октомври, украинският Генерален щаб информира, че украинските войски са освободили селището Кучерив Яр в периода между 16 и 26 октомври. По същото време ISW оцени, че украинските сили са възвърнали контрола и над Золотий Колодяз, разположен северозападно от Кучерив Яр. Украинският военен анализатор Константин Машовец заяви на 31 октомври, че е освободено и селището Дорожние, югоизточно от Добропиле.

Според руски и украински източници в района около Маяк и Заповидне (югоизточно от Добропиле) продължават боеве и украински контраатаки. Няма сведения за сблъсъци североизточно и източно от Добропиле, което предполага, че тези територии вече не са предмет на пряк спор.

Украинските действия за прекъсване на руската издатина източно от Добропиле вероятно затрудняват руските опити за обкръжаване на украинските сили около Покровск. Главнокомандващият генерал Александър Сирски заяви на 3 ноември, че украинската армия засилва натиска върху Добропиле, принуждавайки руските сили да пренасочват части от войските си и така да отслабват усилията си в района на Покровск.

Междувременно заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев повтори твърдението на Кремъл, че целта на Москва е да поеме контрол над цяла Украйна. В изявление от 3 ноември, публикувано в неговите Telegram канали на руски и английски, Медведев заяви, че колкото повече Западът подпомага Киев, толкова по-голяма част от територията на Украйна „ще се върне в родната ѝ Русия“. Той призова руските граждани и властта да се „завърнат в изконните руски земи“ в Украйна - позиция, която отразява дългогодишната реторика на президента Владимир Путин, че Русия и Украйна са една нация.

В отделен контекст руският депутат Алексей Журавльов, заместник-председател на комисията по отбрана в Държавната дума, коментира на 1 ноември, че Русия е „ключов“ военен партньор на Венецуела и ѝ доставя „почти целия спектър от въоръжение - от стрелково оръжие до самолети“.

Междувременно западните партньори на Украйна продължават да увеличават военната ѝ подкрепа. Според Bloomberg, позовавайки се на анонимни източници, Обединеното кралство наскоро е доставило нови ракети с голям обсег Storm Shadow, за да подсигури запасите на Украйна преди зимата на 2025–2026 г., когато се очаква Русия да засили атаките си срещу цивилни обекти.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 2 ноември, че Германия е помогнала за придобиването на нови системи за противовъздушна отбрана Patriot, които вече са пристигнали в страната. Той подчерта, че Украйна все още има нужда от допълнителни комплекси Patriot, за да защити всички ключови инфраструктурни обекти и градове. Според ISW тези системи са единствените, които могат надеждно да прехващат руски балистични ракети, а разширяването на мрежата им би ограничило възможностите на Москва за въздушни удари.

В Германия междувременно се съобщава за нови случаи на неидентифицирани дронове в близост до летища. На 2 ноември германската полиция прекрати временно полетите на летище Бремен заради засечен дрон, а на 31 октомври подобен инцидент спря трафика на летище Берлин Бранденбург. Засега властите не са установили връзка между тези инциденти и руски лица. Случаите обаче се случват на фона на засилените опити на Русия да дестабилизира Европа и да разклати единството в рамките на НАТО.