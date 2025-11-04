Украйна ще открие офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген

Тази година Украйна ще открие първите си офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген. Новината беше съобщена от президента Володимир Зеленски по време на брифинг, цитиран от Цензор.НЕТ, предава Фокус.
„Отваряме две столици за износ. Това е свързано със съвместно производство и продажба на оръжия, които можем да си позволим да изнасяме, за да осигурим допълнителни средства за вътрешното производство на дефицитно въоръжение“, заяви държавният глава.
Зеленски уточни, че решението за откриването на първите два офиса е взето както на корпоративно, така и на държавно ниво.
„Първите две столици, в които ще бъдат разположени нашите офиси, са Берлин и Копенхаген. Това ще се случи още тази година. Юридическите процедури вече са в ход, а договорите са в процес на изготвяне“, допълни украинският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
08:45 04.11.2025
2 матю хари
08:45 04.11.2025
3 В В.П.
Коментиран от #8
08:46 04.11.2025
4 Все оръжия внасят в 404
Красноармейск е вече без стратегическо значение 🤣🤣🤣🤣
08:47 04.11.2025
5 Пич
08:47 04.11.2025
6 Ужас!
08:47 04.11.2025
7 ами
08:47 04.11.2025
8 Бла-бла
До коментар #3 от "В В.П.":Пълен погром на руснаците в Купянск и Покровск.
Коментиран от #15
08:49 04.11.2025
9 Смисъл9349
Нали просят помощи да го внасят
08:49 04.11.2025
10 Пеевски
Коментиран от #16
08:50 04.11.2025
11 Я пък тоя
Далавера си е.
Запада праща да се бият, те на пазара.
Да живее умния запад и всички умни западнячета!
Коментиран от #23
08:50 04.11.2025
12 Мутата
Коментиран от #18
08:51 04.11.2025
13 Алъш-вериш
08:51 04.11.2025
14 доктор
Коментиран от #30, #31
08:51 04.11.2025
15 Само в
До коментар #8 от "Бла-бла":укропските медии укра побеждава.
08:51 04.11.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #10 от "Пеевски":Кофи шопове ще открие!🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣👍
08:52 04.11.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #19
08:52 04.11.2025
18 Я пък тоя
До коментар #12 от "Мутата":Явно не е!
08:53 04.11.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А може би ZE ще изнася И ПРОДАВА оръжие което е получил БЕЗПЛАТНО🤔
08:54 04.11.2025
20 В В.П.
08:59 04.11.2025
21 В В.П.
Коментиран от #34
09:01 04.11.2025
22 ООрана държава
Коментиран от #27
09:03 04.11.2025
23 ами
До коментар #11 от "Я пък тоя":ха ха ха - славакокаина няма само на черно да продават, ще има и официални продажби на излишното оръжие
09:07 04.11.2025
24 дядо поп
09:08 04.11.2025
25 Pyccкий Карлик
Човека който показа жалката несъстоятелност и пълна импотентност на Русия. Маладец 😁👍
09:08 04.11.2025
26 ами
Коментиран от #32
09:09 04.11.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "ООрана държава":Ха дубрутру❗ И ти прООгледна❗
09:11 04.11.2025
28 Уффф ..., Божкеее...!
Та той не е спрял да проси оръжия,но явно като изпечен далавераджия,ще го тунингова мъничко,ще го представи за родно-украинско производство и ще го препродаде на запада...!
Ей,Тарикат момче си беше и тарикатче си остана тоя Зелко,ей...!
09:11 04.11.2025
29 факуса
09:12 04.11.2025
30 Ех ,,докторе"...!
До коментар #14 от "доктор":И ако от докторлък ,разбираш толкова,колкото от оръжия-гладен ще останеш...😝!
09:14 04.11.2025
31 ОК!
До коментар #14 от "доктор":Искаш да кажеш,че Украинците имат по-добрите оръжия от...папуасите и пигмеите,нали...?!
09:15 04.11.2025
32 Pyccкий Карлик
До коментар #26 от "ами":"....преди руснаците да го очушкат..."
Дотук резултата е 500 000 ошушкани немоглика, пък не знам кой кого ще очушква ))
Коментиран от #38
09:16 04.11.2025
33 Хасковски каунь
09:16 04.11.2025
34 ами
До коментар #21 от "В В.П.":да европа купува от сащ и го подарява на вселенски, а той ще го продава отново на европа, тя пък може да го връща в сащ за да го купи и подари отново така вселенски ще има пари за още две години война
09:18 04.11.2025
35 смотань бандерець..
09:22 04.11.2025
36 защо
09:24 04.11.2025
37 604
09:41 04.11.2025
38 604
До коментар #32 от "Pyccкий Карлик":Стигъ дрънкъ глупостите нъ пропаганднътъ мъшинъ! Думкът ги кът брашняни чували загубите са 10 към 1!
09:44 04.11.2025