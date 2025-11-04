Украйна ще открие офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген

Тази година Украйна ще открие първите си офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген. Новината беше съобщена от президента Володимир Зеленски по време на брифинг, цитиран от Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„Отваряме две столици за износ. Това е свързано със съвместно производство и продажба на оръжия, които можем да си позволим да изнасяме, за да осигурим допълнителни средства за вътрешното производство на дефицитно въоръжение“, заяви държавният глава.

Зеленски уточни, че решението за откриването на първите два офиса е взето както на корпоративно, така и на държавно ниво.

„Първите две столици, в които ще бъдат разположени нашите офиси, са Берлин и Копенхаген. Това ще се случи още тази година. Юридическите процедури вече са в ход, а договорите са в процес на изготвяне“, допълни украинският президент.