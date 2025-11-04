Новини
Украйна ще открие офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген
  Тема: Украйна

Украйна ще открие офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген

4 Ноември, 2025 08:41, обновена 4 Ноември, 2025 08:44 1 031 38

Президентът Зеленски обяви, че новите структури ще подпомогнат съвместното производство и продажбата на оръжия, за да се осигурят средства за местната отбрана

Украйна ще открие офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тази година Украйна ще открие първите си офиси за износ на оръжие в Берлин и Копенхаген. Новината беше съобщена от президента Володимир Зеленски по време на брифинг, цитиран от Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„Отваряме две столици за износ. Това е свързано със съвместно производство и продажба на оръжия, които можем да си позволим да изнасяме, за да осигурим допълнителни средства за вътрешното производство на дефицитно въоръжение“, заяви държавният глава.

Зеленски уточни, че решението за откриването на първите два офиса е взето както на корпоративно, така и на държавно ниво.

„Първите две столици, в които ще бъдат разположени нашите офиси, са Берлин и Копенхаген. Това ще се случи още тази година. Юридическите процедури вече са в ход, а договорите са в процес на изготвяне“, допълни украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 23 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 3 Отговор
    Обожавам Зеленски!💋🥳🤣👍

    08:45 04.11.2025

  • 2 матю хари

    11 9 Отговор
    И в София.

    08:45 04.11.2025

  • 3 В В.П.

    29 0 Отговор
    Есср не ще и да чуе за Окропите..За Киеф и за зелю артиста..Надоел..

    Коментиран от #8

    08:46 04.11.2025

  • 4 Все оръжия внасят в 404

    30 1 Отговор
    и все пребити на фронта.
    Красноармейск е вече без стратегическо значение 🤣🤣🤣🤣

    08:47 04.11.2025

  • 5 Пич

    43 0 Отговор
    Хахаха....... През вратата на фирмата германците ще подаряват оръжие на укрите , а през прозореца на фирмата укрите ще препродават това оръжие на германците !!! Хахаха...... Смех , смех , но укро-германската мафия ще натъпче джобовете !!!

    08:47 04.11.2025

  • 6 Ужас!

    44 1 Отговор
    Какво оръжие ще изнасят? Това което получават от цял свят ли?

    08:47 04.11.2025

  • 7 ами

    32 1 Отговор
    Джуджето си върти бизнеса със смърт и му дреме на напудрения нос!

    08:47 04.11.2025

  • 8 Бла-бла

    3 34 Отговор

    До коментар #3 от "В В.П.":

    Пълен погром на руснаците в Купянск и Покровск.

    Коментиран от #15

    08:49 04.11.2025

  • 9 Смисъл9349

    27 0 Отговор
    нали има недостиг на хора и оръжие в Украйна. Защо го изнасят?

    Нали просят помощи да го внасят

    08:49 04.11.2025

  • 10 Пеевски

    20 0 Отговор
    Дали няма да открие нармаг за оръжие в пощите, след 01.01.26

    Коментиран от #16

    08:50 04.11.2025

  • 11 Я пък тоя

    25 0 Отговор
    Ще продават оръжие пратено им от запада.
    Далавера си е.
    Запада праща да се бият, те на пазара.
    Да живее умния запад и всички умни западнячета!

    Коментиран от #23

    08:50 04.11.2025

  • 12 Мутата

    20 0 Отговор
    Това майтап ли е?

    Коментиран от #18

    08:51 04.11.2025

  • 13 Алъш-вериш

    17 0 Отговор
    Зелю: Па като отворя ееееййй толкова голяма уста и като викна Дай! И от запад потичат милиардите като река. Юропските бройлери плащат, а пък моята Зельонка си купува бугатита и диамантени огърлици

    08:51 04.11.2025

  • 14 доктор

    2 12 Отговор
    Украинците имат по-добрите оръжия.

    Коментиран от #30, #31

    08:51 04.11.2025

  • 15 Само в

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бла-бла":

    укропските медии укра побеждава.

    08:51 04.11.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пеевски":

    Кофи шопове ще открие!🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣👍

    08:52 04.11.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    За ИЗНОС или за ВНОС 🤔

    Коментиран от #19

    08:52 04.11.2025

  • 18 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мутата":

    Явно не е!

    08:53 04.11.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А може би ZE ще изнася И ПРОДАВА оръжие което е получил БЕЗПЛАТНО🤔

    08:54 04.11.2025

  • 20 В В.П.

    10 0 Отговор
    Тоя клоун омръзна на Есср ,САЩ и Англия...Надоел...Само проси ,пари оръжие ,руски активи ,ракети самолети ,танкове ,подводници ..томахоци...Тъпа история..Маде ин украин.

    08:59 04.11.2025

  • 21 В В.П.

    3 1 Отговор
    Имат няква уговорка с Путин да правят света на глупаци..И Тромп е в играта .

    Коментиран от #34

    09:01 04.11.2025

  • 22 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Ние плащаме и даваме, а тия разпродават и печелят? Ъъъ моля приключвайте орхайнците по бързо че ни взеха хептем за балами

    Коментиран от #27

    09:03 04.11.2025

  • 23 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Я пък тоя":

    ха ха ха - славакокаина няма само на черно да продават, ще има и официални продажби на излишното оръжие

    09:07 04.11.2025

  • 24 дядо поп

    3 0 Отговор
    Европа е на голяма далавера , купува оръжие от САЩ за Украйна и Украйна и продава оръжие.

    09:08 04.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор
    Аааа....нашия човек.
    Човека който показа жалката несъстоятелност и пълна импотентност на Русия. Маладец 😁👍

    09:08 04.11.2025

  • 26 ами

    2 0 Отговор
    скоро получиха и патриот от германия, могат да го продадат преди руснаците да го очушкат

    Коментиран от #32

    09:09 04.11.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ООрана държава":

    Ха дубрутру❗ И ти прООгледна❗

    09:11 04.11.2025

  • 28 Уффф ..., Божкеее...!

    4 0 Отговор
    Всичката Мара втасала,сега пък Зели щял...оръжие да изнася...?!
    Та той не е спрял да проси оръжия,но явно като изпечен далавераджия,ще го тунингова мъничко,ще го представи за родно-украинско производство и ще го препродаде на запада...!
    Ей,Тарикат момче си беше и тарикатче си остана тоя Зелко,ей...!

    09:11 04.11.2025

  • 29 факуса

    1 0 Отговор
    нещо не се връзват нещата,по цял ден реве з аоръжия,ся щял да продава, на кого,при положение,че ще бърка работата на сащ,как си мисли,че позволят сащисаните да не се купува от тях

    09:12 04.11.2025

  • 30 Ех ,,докторе"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "доктор":

    И ако от докторлък ,разбираш толкова,колкото от оръжия-гладен ще останеш...😝!

    09:14 04.11.2025

  • 31 ОК!

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "доктор":

    Искаш да кажеш,че Украинците имат по-добрите оръжия от...папуасите и пигмеите,нали...?!

    09:15 04.11.2025

  • 32 Pyccкий Карлик

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "ами":

    "....преди руснаците да го очушкат..."

    Дотук резултата е 500 000 ошушкани немоглика, пък не знам кой кого ще очушква ))

    Коментиран от #38

    09:16 04.11.2025

  • 33 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Днес не си е взел хапчето

    09:16 04.11.2025

  • 34 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "В В.П.":

    да европа купува от сащ и го подарява на вселенски, а той ще го продава отново на европа, тя пък може да го връща в сащ за да го купи и подари отново така вселенски ще има пари за още две години война

    09:18 04.11.2025

  • 35 смотань бандерець..

    2 0 Отговор
    Доброе утро бгбандерци..в сутрешната си сводка на зеления мухал отново потекоха ред слъзи-ред тцивки,нощеска двухкинжалета батисаха аеродрумуозерном вжитомире-и уже неть самольотов и военная техника,а бе всьо пошло на х...й

    09:22 04.11.2025

  • 36 защо

    1 0 Отговор
    На снимката, рибаря показва каква риба е хванал.

    09:24 04.11.2025

  • 37 604

    0 0 Отговор
    Смях в залата...ко ши изнасят въ те във войнъ оружие че изнасят, а тоъ не спиръ дъ проси оружия и дъ съ жалвъ!

    09:41 04.11.2025

  • 38 604

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Pyccкий Карлик":

    Стигъ дрънкъ глупостите нъ пропаганднътъ мъшинъ! Думкът ги кът брашняни чували загубите са 10 към 1!

    09:44 04.11.2025

