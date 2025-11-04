В Танзания: Самия Хасан започва втори президентски мандат с обвинения за манипулиран вот и кръвопролитни протести ВИДЕО

Както ФАКТИ съобщи в понеделник, президентът на Танзания Самия Сулуху Хасан положи клетва за втори мандат.

Лидерите на опозицията и активистите за граждански права нарекоха обстановката в страната "най-тежката политическа криза от обявяването на независимостта през 1961 г."

„Нашата отговорност днес да изградим по-добро настояще от вчера“, каза Хасан каза в обръщението си при встъпването в длъжност, което беше излъчено по държавната телевизия от укрепена военна база, а не от стандартното място на обществен стадион.

„Моля ви да продължим да защитаваме ценностите си за единство и сътрудничество.“, заяви тя, цитирана от Foreignpolicy.com

Призивът ѝ за единство идва само дни след като хиляди танзанийци излязоха по улиците в цялата страна, най-вече в Дар ес Салам, най-големият град в страната, за да протестират "срещу манипулираните президентски избори".

Официални данни посочват, че Хасан е спечелила близо 98 процента от гласовете миналата седмица, а правителството твърди, че изборите са били честни и прозрачни. Критиците обаче осъдиха изключването на двамата най-големи опоненти на Хасан. Основната опозиционна партия на Танзания, Чадема, беше спряна от участие във вота заради отказа си да подпише кодекс за поведение, а нейният лидер беше арестуван през април по спорни обвинения в държавна измяна.

„В повечето райони избирателите не можаха да изразят своята демократична воля“, съобщиха наблюдатели на изборите от Южноафриканската общност за развитие в понеделник. Те казаха, че са били свидетели на ситуации в някои избирателни секции, които „създадоха впечатление за пълнене на бюлетини“.

Подобни действия предизвикаха масови антиправителствени протести, които прераснаха в насилие - демонстранти подпалиха правителствени сгради, нападнаха полицейски участъци и вандализираха избирателни центрове. Полицията отговори със стрелба и сълзотворен газ, а правителството спря достъпа до интернет, наложи полицейски час в Дар ес Салаам и разположи военни.

„Това е третият път за по-малко от година, в който танзанийските власти прибягват до блокада на интернет, за да заглушат несъгласните гласове“, написа Amnesty International в понеделник.

Най-малко 10 души са били убити в хаоса, според официални доклади, но опозицията твърди, че броят на жертвите всъщност е стотици.

„Не мога да преговарям с диктатора Самия“, каза лидерът на Чадема Тунду Лису. „Умолявах я да не убива хора, а тя си затваряше очите. Сега тя се бори с танзанийците, а не с Чадема.“ Правителството на Хасан отхвърли тези данни за смъртните случаи като „силно преувеличени“.

Хасан дойде на власт през 2021 г., след като предшественикът ѝ, Джон Магуфули, почина от заболяване. Тя е първата жена президент на Танзания и една от само двете жени държавни глави в Африка. При управлението на Хасан, правозащитни групи са документирали извънсъдебни убийства, произволни арести, мъчения, изнасилвания, изчезвания и други ограничения на свободата.

„След като Хасан замени президента Джон Магуфули след внезапната му смърт през март 2021 г., много анализатори смятаха, че нейният мандат ще отбележи разрив с неговия авторитарен режим“, написа Носмот Гбадамос в Africa Brief на FP миналата седмица. „Но сега някои анализатори и критици смятат Хасан за по-лоша от автократа, когото тя замени.“

Този опит накара чуждестранните лидери да се притесняват да подкрепят резултатите от изборите в Танзания. Африканският съюз поздрави Хасан за победата ѝ през уикенда, но призова администрацията ѝ да спазва „основните права и свободи“. Членовете на Европейския парламент заеха по-остър тон: „Това, което трябваше да бъде празник на демокрацията, вместо това се разгърна в атмосфера на репресии, сплашване и страх. Тези избори не могат да се считат за свободни и честни.“