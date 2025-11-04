Новини
Свят »
Украйна »
Украйна увеличава вноса на електроенергия заради засилените руски атаки
  Тема: Украйна

Украйна увеличава вноса на електроенергия заради засилените руски атаки

4 Ноември, 2025 10:34 615 9

  • украйна-
  • руски атаки-
  • електроенергия

През октомври страната е внесла 360 MWh електроенергия, основно от Унгария и Полша, показват данни на ExPro

Украйна увеличава вноса на електроенергия заради засилените руски атаки - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна, чиято енергийна инфраструктура остава под постоянни атаки с дронове и ракети от Русия, е увеличила значително вноса си на електроенергия, съобщава консултантската компания ExPro, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

През октомври вносът е достигнал 360 мегаватчаса, спрямо 140 MWh през септември и 264 MWh през август, показват данните на компанията.

Украинските власти посочват, че руските удари срещу енергийни съоръжения са се засилили, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в редица региони.

Според ExPro, по-голямата част от внесената електроенергия идва от Унгария и Полша, като Киев продължава да разширява партньорствата си с европейските енергийни оператори.

Украйна има техническа възможност да внася до 2100 мегавата на час електроенергия от страни от Европейския съюз едновременно. В момента обаче страната използва между 30% и 50% от този капацитет, уточнява Виталий Зайченко, ръководител на украинския електропреносен оператор.

„Има възможност за внос и тя е значителна“, коментира Зайченко, подчертавайки, че международната енергийна подкрепа остава жизненоважна за стабилността на украинската мрежа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    14 0 Отговор
    Да им унищожат дано всичко, че даже и ток да не могат да внасят. Нали искат да се отърват от всичко руско, значи да не пискат кога руснаците унищожават подстанции а ТЕЦове, правени в руската част на СССР.

    10:40 04.11.2025

  • 3 Руснаците искат

    8 0 Отговор
    тази зима украинците да умрат от студ!

    10:42 04.11.2025

  • 4 Хахахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Кончиос у тебя серое вещество.

    10:44 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Киро гну са да НИ внесе ел.енергия ОТ 404 в кофи.

    Нал обеща.

    10:50 04.11.2025

  • 7 Нали

    10 0 Отговор
    А кой ще плаща този внос .... и още много други ...

    10:54 04.11.2025

  • 8 Веднага възниква

    12 0 Отговор
    въпросът "кой плаща за вноса на ток", щото това не е украйна... Май прехвърлиха цялата издръжка на киевската хунта на европейския съюз, в това число и на нас... А, да! Казват вносът на ток е "предимно" от Унгария и Полша, а пропускат да споменат, че и ние имаме заслуга за осветлението и отоплението на укрия...

    11:00 04.11.2025

  • 9 Мисит

    10 0 Отговор
    Един ,,капацитет,, не твърдеше ли ,че ще внасяме изгодно ток от Укрите,,,? Ий е бил,министър председател на територията! Това ни е ,нивото,,,

    11:03 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания