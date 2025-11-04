Украйна увеличава вноса на електроенергия заради засилените руски атаки

Украйна, чиято енергийна инфраструктура остава под постоянни атаки с дронове и ракети от Русия, е увеличила значително вноса си на електроенергия, съобщава консултантската компания ExPro, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.
През октомври вносът е достигнал 360 мегаватчаса, спрямо 140 MWh през септември и 264 MWh през август, показват данните на компанията.
Украинските власти посочват, че руските удари срещу енергийни съоръжения са се засилили, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в редица региони.
Според ExPro, по-голямата част от внесената електроенергия идва от Унгария и Полша, като Киев продължава да разширява партньорствата си с европейските енергийни оператори.
Украйна има техническа възможност да внася до 2100 мегавата на час електроенергия от страни от Европейския съюз едновременно. В момента обаче страната използва между 30% и 50% от този капацитет, уточнява Виталий Зайченко, ръководител на украинския електропреносен оператор.
„Има възможност за внос и тя е значителна“, коментира Зайченко, подчертавайки, че международната енергийна подкрепа остава жизненоважна за стабилността на украинската мрежа.
