ЕС отпуска нов транш от 1,8 милиарда евро за Украйна

Украйна ще получи над 1,8 милиарда евро по линия на Механизма на Европейския съюз за Украйна, след като Съветът на ЕС одобри петото редовно плащане по програмата за финансова подкрепа, съобщиха от институцията, предава News.bg.
Средствата се отпускат след успешното изпълнение от страна на Киев на девет условия, свързани с петия транш, както и последния неизпълнен етап от предходното плащане. Основната цел на финансирането е да укрепи макрофинансовата стабилност на страната и да гарантира функционирането на държавната администрация.
Петият транш е част от Финансовия инструмент за Украйна, който влезе в сила на 1 март 2024 г. и предвижда до 50 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за периода 2024–2027 г. Средствата са насочени към възстановяване, реконструкция и модернизация на украинската икономика.
От този общ пакет 32 милиарда евро са индикативно предназначени за подкрепа на реформите и инвестициите, заложени в Плана за Украйна - стратегически документ, очертаващ пътната карта на страната към възстановяване и интеграция в ЕС. Изплащането на средствата е обвързано с конкретен напредък по тези реформи.
От старта на механизма досега Европейският съюз е предоставил над 18,8 милиарда евро - включително 6 милиарда евро мостово финансиране, 1,89 милиарда евро предварително финансиране и четири последователни транша на стойност 4,2; 4,1; 3,5 и 3,2 милиарда евро.
След последната оценка на Европейската комисия от 29 септември 2025 г., Съветът на ЕС заключи, че Украйна е постигнала значителен напредък в изпълнението на ключови реформи. Сред тях са реформата в съдебната система, борбата с корупцията и прането на пари, усъвършенстването на финансовите пазари, както и мерки за децентрализация, развитие на регионите и енергийния сектор.
Комисията отчита и напредък в управлението на критични суровини, зеления преход и опазването на околната среда. Според Съвета, тези резултати доказват ангажимента на Киев към реформите и приближават страната до бъдещо членство в Европейския съюз.
