ЕС отпуска нов транш от 1,8 милиарда евро за Украйна
4 Ноември, 2025 14:24 838 35

Средствата ще подпомогнат макрофинансовата стабилност и ще насърчат ключови реформи по пътя към европейска интеграция

ЕС отпуска нов транш от 1,8 милиарда евро за Украйна - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще получи над 1,8 милиарда евро по линия на Механизма на Европейския съюз за Украйна, след като Съветът на ЕС одобри петото редовно плащане по програмата за финансова подкрепа, съобщиха от институцията, предава News.bg.

Средствата се отпускат след успешното изпълнение от страна на Киев на девет условия, свързани с петия транш, както и последния неизпълнен етап от предходното плащане. Основната цел на финансирането е да укрепи макрофинансовата стабилност на страната и да гарантира функционирането на държавната администрация.

Петият транш е част от Финансовия инструмент за Украйна, който влезе в сила на 1 март 2024 г. и предвижда до 50 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за периода 2024–2027 г. Средствата са насочени към възстановяване, реконструкция и модернизация на украинската икономика.

От този общ пакет 32 милиарда евро са индикативно предназначени за подкрепа на реформите и инвестициите, заложени в Плана за Украйна - стратегически документ, очертаващ пътната карта на страната към възстановяване и интеграция в ЕС. Изплащането на средствата е обвързано с конкретен напредък по тези реформи.

От старта на механизма досега Европейският съюз е предоставил над 18,8 милиарда евро - включително 6 милиарда евро мостово финансиране, 1,89 милиарда евро предварително финансиране и четири последователни транша на стойност 4,2; 4,1; 3,5 и 3,2 милиарда евро.

След последната оценка на Европейската комисия от 29 септември 2025 г., Съветът на ЕС заключи, че Украйна е постигнала значителен напредък в изпълнението на ключови реформи. Сред тях са реформата в съдебната система, борбата с корупцията и прането на пари, усъвършенстването на финансовите пазари, както и мерки за децентрализация, развитие на регионите и енергийния сектор.

Комисията отчита и напредък в управлението на критични суровини, зеления преход и опазването на околната среда. Според Съвета, тези резултати доказват ангажимента на Киев към реформите и приближават страната до бъдещо членство в Европейския съюз.


  • 1 Последния Софиянец

    39 4 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години

    Коментиран от #14

    14:25 04.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 4 Отговор
    Жлътите звезди звезди отпускат пари славяни да трепят славяни.

    Какъв оргазъм !!

    14:25 04.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    50 4 Отговор
    Докато населението на ЕС масово обеднява и го натоварват с тежести, марионетките и подлогите даряват нашите пари на Укрите!

    14:26 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Pyccкий Карлик

    5 39 Отговор
    Украйна си заслужи заплатата !!!
    Хайде сега още Четири Года скубане на мечка 👍

    Коментиран от #9, #10, #33

    14:28 04.11.2025

  • 6 Кристин Лагард

    38 4 Отговор
    Чакам Бг. да влезе в Еврозоната
    и от нея ще взема и ще Подаря на Украйна
    още Десет Милиарда евро!

    14:29 04.11.2025

  • 7 🤣🤣🤣🤣

    33 4 Отговор
    И тоя транш ще отиде при другите. И ще помогне на 404 колкото предните.

    14:29 04.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    37 4 Отговор
    За у...йците милиарди, за нашите деца -
    СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ😡😡😡😡

    Коментиран от #25, #26

    14:29 04.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 4 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Рус Кияк, парите за У...йна потъват
    като вода в пясък❗

    14:31 04.11.2025

  • 10 Гошо

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Нещо съвета на Европа трябвало одобри ,що така ги мотат тия украинци

    14:31 04.11.2025

  • 11 Шопо

    32 3 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    14:33 04.11.2025

  • 12 Истината:

    31 2 Отговор
    Европа потъва заради помощта за Украйна:
    Страдащите от русофобия може да загубят всичко.
    Европейските страни са затънали в дългове заради помощта за Украйна.

    14:37 04.11.2025

  • 13 Безаналог

    25 1 Отговор
    Половината ще се върнат обратно по сметките офшорни,другата половина по островите.

    14:38 04.11.2025

  • 14 Ха ха ха

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фейк

    14:39 04.11.2025

  • 15 мизер

    26 1 Отговор
    Искам европа да бъде бита по канчето, със собствените и камъни давани от нея безвъзмездно на уфрайна.Търпете драги евротолерасти,скоро ще видите тези предали ви как се гърчат.

    14:39 04.11.2025

  • 16 777

    26 1 Отговор
    Вие нормални ли сте,докога ще наливате пари в пробит джоб,изгубена кауза.
    Никога няма да спечелите.

    14:39 04.11.2025

  • 17 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    23 0 Отговор
    НЯМА ДА НИ СТИГНАТ САМО ЗА КОПАЕНЕ НА ГРОБОВЕ, ДАВАИТЕ ОЩЕ

    14:41 04.11.2025

  • 18 Браво

    0 27 Отговор
    Украйна защитава цяла Европа от руската паплач и заслужава всеки цент.

    Коментиран от #21, #23

    14:42 04.11.2025

  • 19 000

    9 9 Отговор
    Ще плащате без да ви питат още дълго.

    14:44 04.11.2025

  • 20 ккк

    16 0 Отговор
    ей за това сме в еврозоната

    14:48 04.11.2025

  • 21 000

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Купи си 10 годишни френски облигации тогава! Знаеш ли изобщо какво те съветвам, друже :)

    14:51 04.11.2025

  • 22 Един

    18 0 Отговор
    Тва е като да ти е прояден бъчвата от мушици и да тече... и след като всичкото ти вино е изтекло ти да почнеш да обикаляш приятели и познати и да го налееш в същата проядена и течаща каца... а след като и тяхното вино изтече да ходиш да купуваш от магазина и пак да го бухнеш там... дивотията е безкрайна - Европа е свършена!

    14:52 04.11.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    И как я защитава, като плъзна укропаплачта из Европа, че и ЕсеС ни кара да им плащаме, че са "на море" ❗
    През почивните дни двама у...йци се претрепаха
    "на море, а не на фронте" край Бургас❗
    Паднаха в защита от Путлер ли❗❓

    14:54 04.11.2025

  • 24 ООрана държава

    10 0 Отговор
    По колко да събираме на месец за следващите 20 години за да ги изплатим?

    15:00 04.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Линейки за лилавинедоносчета

    15:02 04.11.2025

  • 27 Ролан

    10 0 Отговор
    По точно казано: ЕС взема парите от нас и ги дава на Украйна...

    15:04 04.11.2025

  • 28 Семейство Свинсънс

    10 0 Отговор
    Европейският съюз им плаща за да си направат реформите и да се подготвят за членството си в съшия тоя европейски съюз? А нас ни евават с години и не ни зачитат за живи, колко пари ни орязаха през годините за какво ли не...

    15:06 04.11.2025

  • 29 Европа и Украйна

    12 0 Отговор
    Са едно фашизъм и руини. Започнаха да си приличат. Не разбраха, че няма да получат нищо от богатствата на Украйна . Всичко се връща нам от където е дошло . Дори Блек рок го разбра и се оттегли с по малко загуби. Но желаещите не го разбират. Е толкова по зле за тях, жалко че и ния обедняхме . Зимата ще бъде отрезвяваща.

    15:08 04.11.2025

  • 30 Перо

    6 0 Отговор
    Хора без мозък, наливащи безконтролно милиарди евро на данъкоплатците от кошарата ЕС, в каца без дъно, най-крадливата нация и държава в света!

    15:27 04.11.2025

  • 31 Докога

    3 0 Отговор
    Ще хрантутим фашизирани паразити?

    15:28 04.11.2025

  • 32 Ското

    2 0 Отговор
    Идва края на тия престъпници колонизатори и грабители вижте само как разсипаха българия.тия могат да живеят ,само като крадат ресурсите на другите иначе нищо не става от тях.вижте как всички М яд ь са т на вещици

    15:34 04.11.2025

  • 33 Антон и Баширов

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Имаш проблеми със злобата.Дано те разболее.

    15:38 04.11.2025

  • 34 В джонките ни тропат

    1 0 Отговор
    Семки и бонбонки.тва е ЕС

    15:48 04.11.2025

  • 35 МАЙТАП

    1 0 Отговор
    ЛУДИ НИ ХАРЧАТ ПАРИТЕ.

    15:50 04.11.2025

